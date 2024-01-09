ما حصل لشابة داخل السجن أدّى إلى نهايتها... أُجبرت على التدريب عاريةَ وهذا كان مصيرها!

توفيت طالبة جامعية تُدعى كاتي آلان بشكل مأساوي في مؤسسة بولمونت يونغ أوفندرز في ستيرلينغشاير ببريطانيا، بعد أن تم إرسالها للسجن نتيجة حادث قيادة خطير.

وتم الحكم على الشابة، التي كانت في سن 21 عامًا، بالسجن لمدة 16 شهرًا بسبب تهمة القيادة الخطرة. رغم أنها أكدت عدم وعيها بصدم أي شخص، حيث كانت تحت تأثير الكحول بعد تناولها كمية كبيرة منها.

وتقول والدة كاتي، ليندا آلان، إن ابنتها تعرضت لظروف صعبة داخل السجن، مُشيرة إلى التوبيخ الذي تلقته من قبل زميلاتها السجينات قبل وفاتها.

وتم فتح تحقيق رسمي في الحادث، حيث يُعتقد أن كاتي وزميلها في السجن ويليام براون قد توفيا بشكل غير متوقع. وكان ويليام قد تم اعتقاله بتهمة تهديد السلامة العامة قبل ثلاثة أيام من وفاته المأساوية داخل زنزانته.

وكانت آلان قد تعرضت في وقت سابق لمواقف محرجة داخل السجن، حيث تم إجبارها على ممارسة تدريب تمريني عارية أمام موظفي السجن، مما دفع والدتها للتعليق على أن طبيعة ابنتها الهادئة جعلتها هدفًا سهلًا للحراس والتحقيقات الدقيقة والتفتيشات المُخيفة داخل السجن.