الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طفل يواجه تحديًا صحيًا غامضًا بعد استيقاظه من النوم... وجد نفسه غير قادر على الحركة أو التحدث!

منوعات
2024-01-09 | 10:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طفل يواجه تحديًا صحيًا غامضًا بعد استيقاظه من النوم... وجد نفسه غير قادر على الحركة أو التحدث!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طفل يواجه تحديًا صحيًا غامضًا بعد استيقاظه من النوم... وجد نفسه غير قادر على الحركة أو التحدث!

تعرض جود، وهو فتى يبلغ من العمر 10 سنوات من مقاطعة كينت البريطانية، لوضع صحي صادم حين استيقظ من نومه ووجد نفسه غير قادر على الحركة أو التحدث.
 
على الرغم من أن جود واجه مرضًا نادرًا يؤثر على جهازه العصبي، إلا أن عائلته والأطباء الذين راجعوا حالته فاتهم الكشف عن مجموعة من الأعراض المعقدة التي كانت تشير إلى حالته الصحية.
 
ووفق موقع "ذا صن"، قضى جود أكثر من 300 يوم في المستشفى، وما زالت هناك توقعات بأنه قد يحتاج إلى استخدام كرسي متحرك لفترة طويلة من حياته.
 
وفي حديث مع والده بيتر كيل، أوضح قائلاً: "عندما ننظر إلى ما حدث، ندرك الآن أن كان هناك مؤشرات صحية ولكنها كانت مخفية تمامًا".
 
أثناء إجازة العائلة في المغرب في أواخر أيلول من عام 2022، لاحظت العائلة تغيرًا في صحة جود، حيث كان يظهر عليه ضيق في التنفس وتراجع في نشاطه اليومي، ولم يعد يستمتع بالسباحة كما كان يفعل في السابق.
 
وعند عودتهم إلى المنزل، قامت العائلة بزيارة للطبيب العام الذي قام بتشخيص جود بأنه مصاب بأعراض تشبه الربو. ومع ذلك، لم يكن العلاج الذي تم توفيره فعالًا، مما دفع بالعائلة إلى البحث عن تشخيص أكثر دقة.
 
وتمت إحالة جود لزيارة أخصائي الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى ميدواي البحري، حيث تم إجراء تنظير داخلي للتحقق من حالته، وهو الإجراء الذي وصفه والده بأن جود كان يكرهه.
 
وأصبحت حالة جود تسوء مع الوقت، ظناً بالأطباء أنه خالٍ من الأعراض ويتمتع بصحة جيدة، الأمر الّذي أدّى إلى وصوله إلى تلك المرحلة المتقدمة.

آخر الأخبار

منوعات

وضع صحي

تحدي

طفل

استيقاظ

النوم

الصباح

غير قادر

التحرك

التحدث

مستشفى

مشكلة صحية

عائلة

أعراض

حالة صحية.

LBCI التالي
بعد الحادث المرعب في احدى طياراتها... ما اكتشفه شركة ألاسكا إيرلاينز داخل بعض طياراتها مخيف ومثير للقلق!
بعدما ضجّ خبر هبوطها... العثور على الباب المنفصل عن طائرة شركة "آلاسكا إيرلاينز" الأميركية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-04

طفل أُصيب برصاصة طائشة أمام عائلته في هذا البلد...وهذه التفاصيل المرعبة!

LBCI
منوعات
2023-12-25

ظهرت عليها أعراض الأنفلونزا ثم وقعت الفاجعة قبل الميلاد... والعائلة ترفع الصوت: "احموا أطفالكم" (صورة)

LBCI
فنّ
2023-12-24

بملابس النوم... فيكتوريا بيكهام تحتفل بعيد الميلاد مبكراً برفقة عائلتها! (صور)

LBCI
منوعات
2023-12-19

تعرضت العائلة للمطاردة... مقتل طفل بالرصاص على الطريق السريع وهذا ما حصل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:04

ما حصل لشابة داخل السجن أدّى إلى نهايتها... أُجبرت على التدريب عاريةَ وهذا كان مصيرها!

LBCI
منوعات
09:36

اكتشاف مرعب داخل حظيرة الدجاج... وما علاقة التمساح؟

LBCI
منوعات
09:29

وقع عليه لوح المدرسة الرقمي... سحقه بالكامل: هذا مصير ابن الـ7 سنوات!

LBCI
منوعات
08:59

أنجبت 12 طفلاً من رجلين مختلفين...وحملت في نفس الوقت مع ابنتها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:13

نادين الراسي في المستشفى... صورة على فراش المرض تقلق الجمهور

LBCI
آخر الأخبار
03:46

إصابات طفيفة جراء مسيرة لعدد من المسعفين الذين كانوا يحاولون الاقتراب من السيارة المستهدفة بالغندورية

LBCI
فنّ
05:19

حسام حبيب يغنّي "كذابة"... عودته الفنيّة بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب!

LBCI
أخبار دولية
10:17

إصابات جراء حريق هائل بمصنع لمستحضرات التجميل في إيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:24

آخر المعطيات على الجبهة الجنوبية...

LBCI
أخبار لبنان
06:18

معوّض: لماذا على اللبنانيين أن يدفعوا ثمن حروب الآخرين على أرضهم دائما؟

LBCI
امن وقضاء
04:44

مولوي تفقد المطار ورجح ان يكون الخرق السيبراني خارجيا: ما حصل يتعلق بأمن الطيران والمواطنين وأمن البلاد

LBCI
أخبار دولية
04:32

هنية يدعو الدول الإسلامية الى "دعم المقاومة بالسلاح": اسرائيل لن تستطيع استرداد أسراها إلا بالإفراج عن جميع أسرانا

LBCI
أخبار دولية
03:56

بلينكن: هناك فرصة "لاندماج" إسرائيل في الشرق الأوسط بعد "هذه المرحلة الصعبة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:27

هل إنعكس تصاعد المواجهات الجنوبية على حركة النزوح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة رالي داكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

قرصنة المطار... من الخارج أم من أهل البيت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تل أبيب تستعد لتبرير مسار جبهتين أمام بلينكن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
03:02

استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان

LBCI
فنّ
05:13

نادين الراسي في المستشفى... صورة على فراش المرض تقلق الجمهور

LBCI
حال الطقس
00:35

سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع

LBCI
منوعات
17:11

مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!

LBCI
آخر الأخبار
14:55

معلومات الـLBCI: التحقيق في اغتيال القيادي في حزب الله وسام طويل يقوم على عدة فرضيات إلى جانب الاستهداف بواسطة مسيرة معادية منها بواسطة عبوة زرعت لإستهدافه

LBCI
اقتصاد
02:09

إليكم الجدول الجديد لاسعار المحروقات ...

LBCI
آخر الأخبار
03:12

معلومات الـ LBCI: استهداف سيارة في الغندورية بصاروخين من مسيرة اسرائيلية ثم أطلقت مسيرة صاروخا ثالثا لمنع سيارات الاسعاف من الاقتراب

LBCI
آخر الأخبار
03:30

رويترز نقلا عن مصدرين في لبنان على اطلاع بعمليات حزب الله: مقتل ثلاثة من الحزب في غارة على سيارتهم في الغندورية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More