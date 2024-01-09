طفل يواجه تحديًا صحيًا غامضًا بعد استيقاظه من النوم... وجد نفسه غير قادر على الحركة أو التحدث!

تعرض جود، وهو فتى يبلغ من العمر 10 سنوات من مقاطعة كينت البريطانية، لوضع صحي صادم حين استيقظ من نومه ووجد نفسه غير قادر على الحركة أو التحدث.

على الرغم من أن جود واجه مرضًا نادرًا يؤثر على جهازه العصبي، إلا أن عائلته والأطباء الذين راجعوا حالته فاتهم الكشف عن مجموعة من الأعراض المعقدة التي كانت تشير إلى حالته الصحية.

ووفق موقع " ذا صن "، قضى جود أكثر من 300 يوم في المستشفى، وما زالت هناك توقعات بأنه قد يحتاج إلى استخدام كرسي متحرك لفترة طويلة من حياته.

وفي حديث مع والده بيتر كيل، أوضح قائلاً: "عندما ننظر إلى ما حدث، ندرك الآن أن كان هناك مؤشرات صحية ولكنها كانت مخفية تمامًا".

أثناء إجازة العائلة في المغرب في أواخر أيلول من عام 2022، لاحظت العائلة تغيرًا في صحة جود، حيث كان يظهر عليه ضيق في التنفس وتراجع في نشاطه اليومي، ولم يعد يستمتع بالسباحة كما كان يفعل في السابق.

وعند عودتهم إلى المنزل، قامت العائلة بزيارة للطبيب العام الذي قام بتشخيص جود بأنه مصاب بأعراض تشبه الربو. ومع ذلك، لم يكن العلاج الذي تم توفيره فعالًا، مما دفع بالعائلة إلى البحث عن تشخيص أكثر دقة.

وتمت إحالة جود لزيارة أخصائي الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى ميدواي البحري، حيث تم إجراء تنظير داخلي للتحقق من حالته، وهو الإجراء الذي وصفه والده بأن جود كان يكرهه.

وأصبحت حالة جود تسوء مع الوقت، ظناً بالأطباء أنه خالٍ من الأعراض ويتمتع بصحة جيدة، الأمر الّذي أدّى إلى وصوله إلى تلك المرحلة المتقدمة.