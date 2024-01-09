مؤثرات بريطانيات تنصحن الفتيات بمواصفات الزوج المثالي... ما علاقة الرجال العرب؟

ألغت دعوة صديقتها المقربة إلى زفافها... أقاويل الأخيرة أثارت جدلاً وهذا ما اتهمت العريس به! (صورة)

ألغت دعوة صديقتها المقربة إلى زفافها... أقاويل الأخيرة أثارت جدلاً وهذا ما اتهمت العريس به! (صورة)

بعد الحادث المرعب في احدى طياراتها... ما اكتشفه شركة ألاسكا إيرلاينز داخل بعض طياراتها مخيف ومثير للقلق!