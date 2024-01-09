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مؤثرات بريطانيات تنصحن الفتيات بمواصفات الزوج المثالي... ما علاقة الرجال العرب؟
منوعات
2024-01-09 | 14:11
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مؤثرات بريطانيات تنصحن الفتيات بمواصفات الزوج المثالي... ما علاقة الرجال العرب؟
مؤثرات بريطانيات تنصحن الفتيات بمواصفات الزوج المثالي... ما علاقة الرجال العرب؟
أشادت نساء بريطانيات بأساليب حياتهن الفخمة بعد انتقالهن إلى الشرق الأوسط حيث تستمتعن الآن بمعاملة رائعة من قبل أزواجهن الأغنياء، حيث تقضين أيامًا مليئة برحلات التسوق والوجبات الباهظة وترقية العقارات، وفق ما نقل موقع "
دايلي ميل
" البريطاني.
وقامت المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "سودي الندك"، والتي نشأت في "ساسكس"، بعرض أنماط حياتهن الفخمة في دبي بعد مغادرة المملكة المتحدة، والمموّلة من شركائهنّ وأزواجهنّ العرب والأثرياء.
وسودي ليست الوحيدة التي تخلّت عن بريطانيا من أجل حياة زوجية فاخرة في دبي، فهناك عاشقة الأزياء البريطانية الإيرانية "صفاء صديقي"، والتي كانت تبيع العقارات في لندن، إذ أنها تعيش الآن مع زوجها "فهد صديقي"، وكان الزوجين من بين النجوم البارزين في برنامج تلفزيون الواقع "دبي بلينغ".
و"كارولين ستانبري" هي شخصية بارزة أخرى تخلت عن حياتها المثالية في بريطانيا وزوجها "سيرجيو كارالو"، لاعب كرة القدم، للانضمام إلى أثرياء الشرق الأوسط.
ويتمحور مضمون سودي على تطبيق تيك توك حول الرفاهيات التي يوفرها لها زوجها الميلياردير، والتي "عليه تأمينها" أيضًا مثل الفيديو الذي لاقى رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت عن قائمة "الحد الأدنى" من المتطلبات التي يجب على زوجها شرائها لها قبل أن توافق على إنجاب طفله.
وفي التفاصيل، بلغت هذه المدفوعات الضخمة أكثر من مئتي ألف جنيه إسترليني لكل طفل، إذ نصت متطلبات الحمل على حقيبة من تصميم "بيركين"، وعليها أن تكون زرقاء بحال كان المولود صبيًّا ووردية إذا كان فتاة، بالإضافة إلى سيارة جديدة، ومضاعفة عدد الموظفين في المنزل، وإقامة حفلات ودعوات لما يفوق الألفي شخص.
@soudiofarabia
Its the least he could do right?
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#ksa
#fyp
♬ MONACO - Bad Bunny
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