طفلة قُتلت بوحشية... والاتهامات تطال والدها: إليكم التفاصيل المروعة!

حافلة مدرسية تفقد السيطرة في شارع سكني... مشهد مرعب وثقته الكاميرا (فيديو)

حافلة مدرسية تفقد السيطرة في شارع سكني... مشهد مرعب وثقته الكاميرا (فيديو)

ألغت دعوة صديقتها المقربة إلى زفافها... أقاويل الأخيرة أثارت جدلاً وهذا ما اتهمت العريس به! (صورة)