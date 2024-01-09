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رسالة غريبة من جارتها أغضبتها... وهذا ما جاء فيها!

رسالة غريبة من جارتها أغضبتها... وهذا ما جاء فيها!





واشتكت المرأة مما وصفته بالتفاهة، ووقعت بحيرة من أمرها كيف عليها أن تواجه جارتها التي انزعجت من الضوضاء.



وقالت أليسون إنها عاشت مع عائلتها في منزلها في سيدني، على مدار السنوات الخمس الفائتة، وكانت تتعرض للمضايقات من الجارة نفسها طوال ذلك الوقت.



وجاء في مضمون الرسالة النصية: "مرحبًا، أود فقط أن أقول أن ابنتك أيقظتني الليلة الماضية. رأيت من خلال نافذتي والدك يدخل السيارة في وقت متأخر جدًا من الليلة الماضية. صوتها مرتفع وعالي. سيكون من دواعي سروري أن تكون هادئة بعد الساعة التاسعة مساءً بينما أذهب إلى السرير في ذلك الوقت". تلقت "أليسون" ، الأسترالية، رسالة نصية من جارتها ضايقتها فيها، إذ أن مضمون المكتوب هو انزعاج الجارة من صوت ابنتها الصغيرة، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.واشتكت المرأة مما وصفته بالتفاهة، ووقعت بحيرة من أمرها كيف عليها أن تواجه جارتها التي انزعجت من الضوضاء.وقالت أليسون إنها عاشت مع عائلتها في منزلها في سيدني، على مدار السنوات الخمس الفائتة، وكانت تتعرض للمضايقات من الجارة نفسها طوال ذلك الوقت.وجاء في مضمون الرسالة النصية: "مرحبًا، أود فقط أن أقول أن ابنتك أيقظتني الليلة الماضية. رأيت من خلال نافذتي والدك يدخل السيارة في وقت متأخر جدًا من الليلة الماضية. صوتها مرتفع وعالي. سيكون من دواعي سروري أن تكون هادئة بعد الساعة التاسعة مساءً بينما أذهب إلى السرير في ذلك الوقت".