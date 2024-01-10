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هل الطريقة التي تعلقون فيها مناديل الحمام خاطئة؟... إليكم ما كشفه خبراء الآداب العامة!

منوعات
2024-01-10 | 04:31
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هل الطريقة التي تعلقون فيها مناديل الحمام خاطئة؟... إليكم ما كشفه خبراء الآداب العامة!
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هل الطريقة التي تعلقون فيها مناديل الحمام خاطئة؟... إليكم ما كشفه خبراء الآداب العامة!

هل الطريقة التي تعلقون فيها مناديل الحمام خاطئة؟... إليكم ما كشفه خبراء الآداب العامة!

شارك أحد خبراء الآداب العامة والأخلاقيات اليومية ما هي الطريقة الصحيحة لتثبيت ورق المرحاض في الحمام، والسبب ليس فقط لدواعي الترتيب إنما هذه الطريقة هي أكثر نظافة، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وكان خبراء الآداب العامة أو ما يعرف بـ"الإتيكيت" يتناقشون دائمًا  حول الطريقة الصحيحة لتعليق مناديل المرحاض في الحمام، وقد توصل أحدهم إلى حل هذا الجدل.

وفي هذا السياق، قدمت خبيرة الآداب "جاكي فيرنون طومسون" رؤيتها فيما يتعلق بكيفية وضع ورق التواليت في الحمام، وشرحت أسبابًا عدة تجعل الطريقة التي تقترحها صحيحة، وليست مجرد تفضيل شخصي.

واقترحت طومسون أن ورق المرحاض يجب أن يكون معلّقًا من فوق، وليس من الأسفل وبعيدًا عن الحائط، حيث يشعر البعض أن الطريقة التي يقومون بها بذلك هي الطريقة الصحيحة. ومع ذلك، قالت طومسون إن الأبحاث كشفت أن الأسلوب الصحيح لتعليق مناديل المرحاض هو تثبيتها بطريقة تسمح بسحب المناديل من فوق. 

وأضافت أن هذا ينطبق أيضًا على المناشف الورقية، إذا كانت معلقة على الحائط. فهي ليست صحية فحسب، بل إنها تساعد أيضًا في الحفاظ على النظافة المناسبة، وهكذا تقتضي الآداب المناسبة.

 وأوضحت طومسون أن مؤسس مدرسة الآداب، "سيث ويلر" أدرج هذه الطريقة لتعليق مناديل المرحاض في رسم تخطيطي عام 1891، ووضح فيه الورقة الموجودة على الحامل المعلقة في الأعلى.

وقالت طومسون إن سبب القيام بذلك هو أكثر صحية، لأنه إذا انتهت الورقة عندما يصل إليها الشخص سوف تلمس أصابعه فقط القطعة التي يخطط لاستخدامها وشطفها، بدلاً من لمس قطع أخرى من لفافة الحمام، ما يؤدي إلى انتشار البكتيريا والجراثيم.
 

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