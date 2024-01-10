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مخلوق "غريب" على أحد الشواطئ الأسترالية يثير جدلًا... هل هو فعلًا من كوكب آخر؟! إليكم التفاصيل

مخلوق "غريب" على أحد الشواطئ الأسترالية يثير جدلًا... هل هو فعلًا من كوكب آخر؟! إليكم التفاصيل





وفي التفاصيل، رأت السيدة الأسترالية قمة منتفخة حمراء اللون متصلة بساق طويلة، حيث وصف الناس المخلوق على مواقع التواصل التواصل الاجتماعي بالـ"غريب" والـ"مخيف"نوعًا ما، قبل أن يكشف آخرون أن الكائن عبارة عن "خزامى بحرية".



وسارع المتابعون إلى مشاركة تخميناتهم حول ما يمكن أن يكون، ورجحت الغالبية أن يكون من كوكب آخر، إلا أنه في نهاية المطاف حدد المستخدمون على أنه خزامى البحر، وهو أشبه بـ"بخاخ البحر"، حيث يلتصق بالصخور والأصداف على عمق ثمانين مترًا تحت سطح المحيط.



ويتميز هذا الكائن عادة بطبقة خارجية إسفنجية، والتي تتشكل من ألوان عدة بما في ذلك البرتقالي، الأرجواني، الأصفر أو الوردي. كانت سيّدة تتنزه على الشاطئ في ساحل منطقة فيرهافن الأسترالية لتكتشف حمامات السباحة الصخرية، ولكنها تفاجأت بما وجدته هناك، إذ رأت مشهدًا غريبًا على الصخور، وفق ما نقل موقع " دايلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، رأت السيدة الأسترالية قمة منتفخة حمراء اللون متصلة بساق طويلة، حيث وصف الناس المخلوق على مواقع التواصل التواصل الاجتماعي بالـ"غريب" والـ"مخيف"نوعًا ما، قبل أن يكشف آخرون أن الكائن عبارة عن "خزامى بحرية".وسارع المتابعون إلى مشاركة تخميناتهم حول ما يمكن أن يكون، ورجحت الغالبية أن يكون من كوكب آخر، إلا أنه في نهاية المطاف حدد المستخدمون على أنه خزامى البحر، وهو أشبه بـ"بخاخ البحر"، حيث يلتصق بالصخور والأصداف على عمق ثمانين مترًا تحت سطح المحيط.ويتميز هذا الكائن عادة بطبقة خارجية إسفنجية، والتي تتشكل من ألوان عدة بما في ذلك البرتقالي، الأرجواني، الأصفر أو الوردي.