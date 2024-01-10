الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مخلوق "غريب" على أحد الشواطئ الأسترالية يثير جدلًا... هل هو فعلًا من كوكب آخر؟! إليكم التفاصيل

منوعات
2024-01-10 | 06:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مخلوق &quot;غريب&quot; على أحد الشواطئ الأسترالية يثير جدلًا... هل هو فعلًا من كوكب آخر؟! إليكم التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مخلوق "غريب" على أحد الشواطئ الأسترالية يثير جدلًا... هل هو فعلًا من كوكب آخر؟! إليكم التفاصيل

مخلوق "غريب" على أحد الشواطئ الأسترالية يثير جدلًا... هل هو فعلًا من كوكب آخر؟! إليكم التفاصيل

كانت سيّدة تتنزه على الشاطئ في ساحل منطقة فيرهافن الأسترالية لتكتشف حمامات السباحة الصخرية، ولكنها تفاجأت بما وجدته هناك، إذ رأت مشهدًا غريبًا على الصخور، وفق ما نقل موقع "دايلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، رأت السيدة الأسترالية قمة منتفخة حمراء اللون متصلة بساق طويلة، حيث وصف الناس المخلوق على مواقع التواصل التواصل الاجتماعي بالـ"غريب" والـ"مخيف"نوعًا ما،  قبل أن يكشف آخرون أن الكائن عبارة عن "خزامى بحرية".

وسارع المتابعون إلى مشاركة تخميناتهم حول ما يمكن أن يكون، ورجحت الغالبية أن يكون من كوكب آخر، إلا أنه في نهاية المطاف حدد المستخدمون على أنه خزامى البحر، وهو أشبه بـ"بخاخ البحر"، حيث يلتصق بالصخور والأصداف على عمق ثمانين مترًا تحت سطح المحيط.

ويتميز هذا الكائن عادة بطبقة خارجية إسفنجية، والتي تتشكل من ألوان عدة بما في ذلك البرتقالي، الأرجواني، الأصفر أو الوردي.

آخر الأخبار

منوعات

مخلوق

غريب

الشواطئ

الأسترالية

جدلًا

فعلًا

LBCI التالي
مشاعر الرجال تجاه شريكاتهم تدوم أكثر من مشاعر النساء؟!... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة
هل الطريقة التي تعلقون فيها مناديل الحمام خاطئة؟... إليكم ما كشفه خبراء الآداب العامة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-14

مخلوق غريب "عارٍ" يخيف زوار Google Street View... وهذه حقيقته! (صور)

LBCI
منوعات
16:55

عائلة تُطرد من مقهى لهذا السبب... وتصرف مدير المطعم يخلق جدلًا وتوترًا بين المتابعين!

LBCI
منوعات
16:30

رسالة غريبة من جارتها أغضبتها... وهذا ما جاء فيها!

LBCI
منوعات
2024-01-08

قصة حب غريبة تعيشها "تيك توكر"... اكتشفت أن حبيبها هو ابن عمها وهذا ما فعلاه! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:37

خيانته أنقذت زواجه... إليكم قصة هذا الثنائي: في النهاية انتصر الحب!

LBCI
منوعات
09:22

الوقوع في الحب يعبث بعقلك... دراسة جديدة تكشف: تغيرات حقيقية تحدث في الدماغ عندما تعشق!

LBCI
منوعات
07:48

بدأت القصة باختبار له علاقة بالأفكار التي تقوي العلاقة الجنسية... وانتهت بانفصال؟

LBCI
منوعات
06:35

حيوان صغير ينظف له سقيفة منزله كل ليلة... ما كشفته الكاميرات لهذا الرجل صادم! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-01-08

استشهاد مسؤول ميداني في حزب الله بالغارة الاسرائيلية على خربة سلم

LBCI
صحة وتغذية
2024-01-09

كم ليلة يمكنك ارتداء ملابس النوم قبل غسلها... هذا ما كشفه الطب!

LBCI
منوعات
2024-01-09

بعد الحادث المرعب في احدى طياراتها... ما اكتشفه شركة ألاسكا إيرلاينز داخل بعض طياراتها مخيف ومثير للقلق!

LBCI
اخبار البرامج
2024-01-07

"تعرضت للتنمر وكنت حس حالي مختلف": "بإجر ونص"...هذا ما حققه الشاب اللبناني أرز زهرالدين!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:15

بو صعب الحل ليس بالحرب بل بالجهد الدبلوماسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:05

الخروقات الإسرائيلية في الجنوب مستمرة... فكيف هو المشهد؟

LBCI
أخبار لبنان
06:28

لقاء جمع وفدًا من كتلة اللقاء الديمقراطيّ والصايغ

LBCI
أخبار لبنان
06:24

الجميل التقى السفير الفرنسي: نقلنا له هواجسنا بما يتعلق بتطورات الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
05:51

كيف يبدو الوضع الميدانيّ في الجنوب اليوم؟

LBCI
أخبار دولية
05:26

السوداني: العراق يسعى إلى خروج سريع للقوات الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
04:32

افرام: أنا أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية... والبزري: لم نصل إلى مرحلة الأسماء في اللقاءات

LBCI
أخبار لبنان
04:30

بلينكن في إسرائيل والأخيرة مستمرة في قتالها ضد حزب الله

LBCI
أخبار دولية
01:14

إسقاط طائرات أطلقها الحوثيون على جنوب البحر الأحمر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الى المالكين والمستأجرين... هكذا أصبح قانون الإيجارات غير السكنية بعد تعديله

LBCI
حال الطقس
00:00

منخفض جويّ يسيطر على لبنان... وهذا ما في تفاصيله

LBCI
منوعات
16:55

عائلة تُطرد من مقهى لهذا السبب... وتصرف مدير المطعم يخلق جدلًا وتوترًا بين المتابعين!

LBCI
منوعات
10:04

ما حصل لشابة داخل السجن أدّى إلى نهايتها... أُجبرت على التدريب عاريةَ وهذا كان مصيرها!

LBCI
فنّ
03:31

تطوّرات حالة نادين الراسي الصحيّة... ووالدتها في المستشفى أيضاً

LBCI
أمن وقضاء
15:44

الجيش: العثور على 5 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية

LBCI
صحة وتغذية
16:44

لهذا السبب يتعفّن الطحين في الخزانة... لن تصدقوا ما هو المكان المناسب لحمايته من السوس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

علاقة حب متجذرة في بيروت... هل تتغلب على العنصرية؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More