مشاعر الرجال تجاه شريكاتهم تدوم أكثر من مشاعر النساء؟!... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة

حيوان صغير ينظف له سقيفة منزله كل ليلة... ما كشفته الكاميرات لهذا الرجل صادم! (فيديو)

حيوان صغير ينظف له سقيفة منزله كل ليلة... ما كشفته الكاميرات لهذا الرجل صادم! (فيديو)

مخلوق "غريب" على أحد الشواطئ الأسترالية يثير جدلًا... هل هو فعلًا من كوكب آخر؟! إليكم التفاصيل