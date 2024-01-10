2min

حيوان صغير ينظف له سقيفة منزله كل ليلة... ما كشفته الكاميرات لهذا الرجل صادم! (فيديو)

حيوان صغير ينظف له سقيفة منزله كل ليلة... ما كشفته الكاميرات لهذا الرجل صادم! (فيديو)







وقال رودني هولبروك البالغ من العمر 75 عاماً لصحيفة واشنطن بوست هذا الأسبوع عن الحيوان، والذي أطلق عليه اسم "الفأر الويلزي المرتب": "يحدث هذا كل ليلة من دون فشل".



وقال ساعي البريد المتقاعد إن القصة الخيالية بدأت في تشرين الأول عندما لاحظ وجود أشياء في غير مكانها في كوخه، وفق ما نقل موقع



وقال هولبروك، الذي وضع كاميرا ليلية لمحاولة العثور على الجاني، لشبكة CNN: "في البداية لاحظت أن بعض الطعام الذي كنت أضعه للطيور، انتهى به الأمر في بعض الأحذية القديمة التي كنت أخزنها في السقيفة".



ما رآه على الكاميرا أذهله. وكشفت اللقطات بالأبيض والأسود عن فأر صغير يلتقط الأشياء من المسامير إلى أربطة الكابلات وحتى مفكات البراغي بفمه الصغير ويضعها في صينية، مثل شيء من الرسوم المتحركة "توم وجيري".



أو ربما نسخة الحراسة من القوارض التي تميل إلى الطهي في فيلم بيكسار الكلاسيكي "راتاتوي".



وقال هولبروك: "لم أصدق الأمر عندما رأيت أن الفأر كان يرتب الأغراضه... أنا لا أهتم بالترتيب الآن، فأنا أعلم أنه سيهتم بالأمر."



لقد وجد روتين التنظيف الذي يتبعه الفأر مثيرًا للإعجاب بشكل خاص حيث أن الفأر يتّبعه كل ليلة دون فشل.





في قصة غريبة جدا، كل ليلة، يظهر فأر داخل سقيفة رجل في بوويز، ويلز، ليقوم بترتيب المكان، كما يظهر في مقطع فيديو غريب انتشر عبر الإنترنت.وقال رودني هولبروك البالغ من العمر 75 عاماً لصحيفة واشنطن بوست هذا الأسبوع عن الحيوان، والذي أطلق عليه اسم "الفأر الويلزي المرتب": "يحدث هذا كل ليلة من دون فشل".وقال ساعي البريد المتقاعد إن القصة الخيالية بدأت في تشرين الأول عندما لاحظ وجود أشياء في غير مكانها في كوخه، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقال هولبروك، الذي وضع كاميرا ليلية لمحاولة العثور على الجاني، لشبكة CNN: "في البداية لاحظت أن بعض الطعام الذي كنت أضعه للطيور، انتهى به الأمر في بعض الأحذية القديمة التي كنت أخزنها في السقيفة".ما رآه على الكاميرا أذهله. وكشفت اللقطات بالأبيض والأسود عن فأر صغير يلتقط الأشياء من المسامير إلى أربطة الكابلات وحتى مفكات البراغي بفمه الصغير ويضعها في صينية، مثل شيء من الرسوم المتحركة "توم وجيري".أو ربما نسخة الحراسة من القوارض التي تميل إلى الطهي في فيلم بيكسار الكلاسيكي "راتاتوي".وقال هولبروك: "لم أصدق الأمر عندما رأيت أن الفأر كان يرتب الأغراضه... أنا لا أهتم بالترتيب الآن، فأنا أعلم أنه سيهتم بالأمر."لقد وجد روتين التنظيف الذي يتبعه الفأر مثيرًا للإعجاب بشكل خاص حيث أن الفأر يتّبعه كل ليلة دون فشل.