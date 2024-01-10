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بدأت القصة باختبار له علاقة بالأفكار التي تقوي العلاقة الجنسية... وانتهت بانفصال؟

منوعات
2024-01-10 | 07:48
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بدأت القصة باختبار له علاقة بالأفكار التي تقوي العلاقة الجنسية... وانتهت بانفصال؟
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بدأت القصة باختبار له علاقة بالأفكار التي تقوي العلاقة الجنسية... وانتهت بانفصال؟

بدأت القصة باختبار له علاقة بالأفكار التي تقوي العلاقة الجنسية... وانتهت بانفصال؟

أراد رجل الانفصال عن حبيبته التي واعدها طيلة عام، بعد غضبه الشديد منها تعقيبًا على خيانتها له حيث قامت بالجنس الثلاثي، لكي تكتشف حقيقة شعورها أثناء ممارسته، وفق ما نقل موقع "دايلي ميل" البريطاني.

وبدأت القصة بتفاصيلها من خلال إجراء الثنائي اختبارّا رقميًّا منذ فترة، والهدف من خلاله كان المساعدة في جلب بعض الأفكار الجديدة المتعلقة بالعلاقة الجنسية وجعلها مفعمة بالحيوية والطاقة.

ولكن سرعان ما اتخذ الموضوع منعطفًا مختلفًا، إذ أوضح الرجل، وهو يتعمق أكثر في الاختبار أنه اختار الجنس الجماعي كخيار جذاب، وبعد مقارنة أجوبتهما، قالت صديقته إنها لا تحبّذ هذه الفكرة ولكنه شرح لها أن اختياره لا يعني أنه يحتاج إليه أو يريده، بل فقط كون الفكرة مثيرة.     

وكانت حبيبته لا تزال تشعر بالغرابة حيال موضوع الجنس الجماعي، لذا اقترح الثنائي عدم طرح الموضوع مرة أخرى وانتهت المحادثة لفترة من الوقت.

ولكن قبل بضعة أشهر، صدم الرجل عندما سمع صديقته تطرح فكرة الجنس الجماعي مرة أخرى، حيث أصبحت مهتمة كثيرًا بخوض التجربة.

وقال الرجل إنه كان في حيرة من أمره، وظنّ أن طرحها للموضوع هو بمثابة اختبار له، وقال لها إنه لا يحتاج للجنس الجماعي واعتقد أن الموضوع قد انتهى. 

وكانت المفاجأة عندما اكتشف الرجل منذ يومين أن صديقته التقت بثنائي وقررت ممارسة الجنس الثلاثي معهما بعد قضاء ليلة في الخارج، وشعر صديقها حينها بالذهول والغضب.

وبررت موقفها أمام صديقها إنها كانت بحاجة إلى خوض تجربة الجنس الثلاثي بعد شعورها بعدم الأمان والارتياح له، والآن بعد أن فعلت ذلك واكتشفت أنه أمر عادي ولذيذ، أرادت الاشتراك في موقع خاص للثنائيات التي تريد إقامة الجنس الثلاثي.

وفي هذا السياق، لم يستطع الرجل مسامحتها وقامت بتوضيب أغراضها والانتقال من المنزل، والأخير فكّر جديًّا في إنهاء العلاقة، لأنه اعتبر الموضوع خيانة.

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