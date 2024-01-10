الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بدأت القصة باختبار له علاقة بالأفكار التي تقوي العلاقة الجنسية... وانتهت بانفصال؟
منوعات
2024-01-10 | 07:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بدأت القصة باختبار له علاقة بالأفكار التي تقوي العلاقة الجنسية... وانتهت بانفصال؟
بدأت القصة باختبار له علاقة بالأفكار التي تقوي العلاقة الجنسية... وانتهت بانفصال؟
أراد رجل الانفصال عن حبيبته التي واعدها طيلة عام، بعد غضبه الشديد منها تعقيبًا على خيانتها له حيث قامت بالجنس الثلاثي، لكي تكتشف حقيقة شعورها أثناء ممارسته، وفق ما نقل موقع "
دايلي ميل
" البريطاني.
وبدأت القصة بتفاصيلها من خلال إجراء الثنائي اختبارّا رقميًّا منذ فترة، والهدف من خلاله كان المساعدة في جلب بعض الأفكار الجديدة المتعلقة بالعلاقة الجنسية وجعلها مفعمة بالحيوية والطاقة.
ولكن سرعان ما اتخذ الموضوع منعطفًا مختلفًا، إذ أوضح الرجل، وهو يتعمق أكثر في الاختبار أنه اختار الجنس الجماعي كخيار جذاب، وبعد مقارنة أجوبتهما، قالت صديقته إنها لا تحبّذ هذه الفكرة ولكنه شرح لها أن اختياره لا يعني أنه يحتاج إليه أو يريده، بل فقط كون الفكرة مثيرة.
وكانت حبيبته لا تزال تشعر بالغرابة حيال موضوع الجنس الجماعي، لذا اقترح الثنائي عدم طرح الموضوع مرة أخرى وانتهت المحادثة لفترة من الوقت.
ولكن قبل بضعة أشهر، صدم الرجل عندما سمع صديقته تطرح فكرة الجنس الجماعي مرة أخرى، حيث أصبحت مهتمة كثيرًا بخوض التجربة.
وقال الرجل إنه كان في حيرة من أمره، وظنّ أن طرحها للموضوع هو بمثابة اختبار له، وقال لها إنه لا يحتاج للجنس الجماعي واعتقد أن الموضوع قد انتهى.
وكانت المفاجأة عندما اكتشف الرجل منذ يومين أن صديقته التقت بثنائي وقررت ممارسة الجنس الثلاثي معهما بعد قضاء ليلة في الخارج، وشعر صديقها حينها بالذهول والغضب.
وبررت موقفها أمام صديقها إنها كانت بحاجة إلى خوض تجربة الجنس الثلاثي بعد شعورها بعدم الأمان والارتياح له، والآن بعد أن فعلت ذلك واكتشفت أنه أمر عادي ولذيذ، أرادت الاشتراك في موقع خاص للثنائيات التي تريد إقامة الجنس الثلاثي.
وفي هذا السياق، لم يستطع الرجل مسامحتها وقامت بتوضيب أغراضها والانتقال من المنزل، والأخير فكّر جديًّا في إنهاء العلاقة، لأنه اعتبر الموضوع خيانة.
آخر الأخبار
منوعات
القصة
باختبار
علاقة
الأفكار
العلاقة
الجنسية
التالي
الوقوع في الحب يعبث بعقلك... دراسة جديدة تكشف: تغيرات حقيقية تحدث في الدماغ عندما تعشق!
حيوان صغير ينظف له سقيفة منزله كل ليلة... ما كشفته الكاميرات لهذا الرجل صادم! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-01-07
الخارجية الأميركية: بلينكن في قطر لمواصلة الجهود القائمة على العلاقة القوية بين واشنطن والدوحة
آخر الأخبار
2024-01-07
الخارجية الأميركية: بلينكن في قطر لمواصلة الجهود القائمة على العلاقة القوية بين واشنطن والدوحة
0
أخبار لبنان
2024-01-05
منصوري: العلاقة ما بين دولة الإمارات والمصرف المركزي والمصارف التجارية في لبنان لا تزال كما هي
أخبار لبنان
2024-01-05
منصوري: العلاقة ما بين دولة الإمارات والمصرف المركزي والمصارف التجارية في لبنان لا تزال كما هي
0
منوعات
2024-01-01
بعد معاناته لإصلاح علاقته الجنسية مع شريكته...بهذه الطريقة الغريبة عادت الأمور إلى طبيعتها!
منوعات
2024-01-01
بعد معاناته لإصلاح علاقته الجنسية مع شريكته...بهذه الطريقة الغريبة عادت الأمور إلى طبيعتها!
0
صحف اليوم
2023-12-29
باسيل عن العلاقة بـ"حزب الله": متفاهمون على حماية لبنان ومختلفون على بنائه
صحف اليوم
2023-12-29
باسيل عن العلاقة بـ"حزب الله": متفاهمون على حماية لبنان ومختلفون على بنائه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:37
خيانته أنقذت زواجه... إليكم قصة هذا الثنائي: في النهاية انتصر الحب!
منوعات
09:37
خيانته أنقذت زواجه... إليكم قصة هذا الثنائي: في النهاية انتصر الحب!
0
منوعات
09:22
الوقوع في الحب يعبث بعقلك... دراسة جديدة تكشف: تغيرات حقيقية تحدث في الدماغ عندما تعشق!
منوعات
09:22
الوقوع في الحب يعبث بعقلك... دراسة جديدة تكشف: تغيرات حقيقية تحدث في الدماغ عندما تعشق!
0
منوعات
06:35
حيوان صغير ينظف له سقيفة منزله كل ليلة... ما كشفته الكاميرات لهذا الرجل صادم! (فيديو)
منوعات
06:35
حيوان صغير ينظف له سقيفة منزله كل ليلة... ما كشفته الكاميرات لهذا الرجل صادم! (فيديو)
0
منوعات
06:11
مشاعر الرجال تجاه شريكاتهم تدوم أكثر من مشاعر النساء؟!... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة
منوعات
06:11
مشاعر الرجال تجاه شريكاتهم تدوم أكثر من مشاعر النساء؟!... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:19
النائب نعمة افرام بعد لقائه النائب عبد الرحمن البزري: أنا مؤمن بأنّ المرحلة المقبلة ستقرر من هو رئيس الجمهورية
آخر الأخبار
04:19
النائب نعمة افرام بعد لقائه النائب عبد الرحمن البزري: أنا مؤمن بأنّ المرحلة المقبلة ستقرر من هو رئيس الجمهورية
0
اقتصاد
06:03
البستاني: تقدمت باقتراح تعديل قانون الموجبات والعقود ونحاول إيجاد طريقة لإطلاق العجلة الاقتصادية
اقتصاد
06:03
البستاني: تقدمت باقتراح تعديل قانون الموجبات والعقود ونحاول إيجاد طريقة لإطلاق العجلة الاقتصادية
0
أخبار لبنان
05:51
كيف يبدو الوضع الميدانيّ في الجنوب اليوم؟
أخبار لبنان
05:51
كيف يبدو الوضع الميدانيّ في الجنوب اليوم؟
0
عالم الطبخ
2024-01-08
إليكم طبق الـ"بطاطا سوفليه" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2024-01-08
إليكم طبق الـ"بطاطا سوفليه" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:15
بو صعب الحل ليس بالحرب بل بالجهد الدبلوماسي
أخبار لبنان
08:15
بو صعب الحل ليس بالحرب بل بالجهد الدبلوماسي
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
الخروقات الإسرائيلية في الجنوب مستمرة... فكيف هو المشهد؟
تقارير نشرة الاخبار
08:05
الخروقات الإسرائيلية في الجنوب مستمرة... فكيف هو المشهد؟
0
أخبار لبنان
06:28
لقاء جمع وفدًا من كتلة اللقاء الديمقراطيّ والصايغ
أخبار لبنان
06:28
لقاء جمع وفدًا من كتلة اللقاء الديمقراطيّ والصايغ
0
أخبار لبنان
06:24
الجميل التقى السفير الفرنسي: نقلنا له هواجسنا بما يتعلق بتطورات الجنوب
أخبار لبنان
06:24
الجميل التقى السفير الفرنسي: نقلنا له هواجسنا بما يتعلق بتطورات الجنوب
0
أخبار لبنان
05:51
كيف يبدو الوضع الميدانيّ في الجنوب اليوم؟
أخبار لبنان
05:51
كيف يبدو الوضع الميدانيّ في الجنوب اليوم؟
0
أخبار دولية
05:26
السوداني: العراق يسعى إلى خروج سريع للقوات الأميركية
أخبار دولية
05:26
السوداني: العراق يسعى إلى خروج سريع للقوات الأميركية
0
أخبار لبنان
04:32
افرام: أنا أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية... والبزري: لم نصل إلى مرحلة الأسماء في اللقاءات
أخبار لبنان
04:32
افرام: أنا أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية... والبزري: لم نصل إلى مرحلة الأسماء في اللقاءات
0
أخبار لبنان
04:30
بلينكن في إسرائيل والأخيرة مستمرة في قتالها ضد حزب الله
أخبار لبنان
04:30
بلينكن في إسرائيل والأخيرة مستمرة في قتالها ضد حزب الله
0
أخبار دولية
01:14
إسقاط طائرات أطلقها الحوثيون على جنوب البحر الأحمر
أخبار دولية
01:14
إسقاط طائرات أطلقها الحوثيون على جنوب البحر الأحمر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الى المالكين والمستأجرين... هكذا أصبح قانون الإيجارات غير السكنية بعد تعديله
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الى المالكين والمستأجرين... هكذا أصبح قانون الإيجارات غير السكنية بعد تعديله
2
حال الطقس
00:00
منخفض جويّ يسيطر على لبنان... وهذا ما في تفاصيله
حال الطقس
00:00
منخفض جويّ يسيطر على لبنان... وهذا ما في تفاصيله
3
منوعات
16:55
عائلة تُطرد من مقهى لهذا السبب... وتصرف مدير المطعم يخلق جدلًا وتوترًا بين المتابعين!
منوعات
16:55
عائلة تُطرد من مقهى لهذا السبب... وتصرف مدير المطعم يخلق جدلًا وتوترًا بين المتابعين!
4
منوعات
10:04
ما حصل لشابة داخل السجن أدّى إلى نهايتها... أُجبرت على التدريب عاريةَ وهذا كان مصيرها!
منوعات
10:04
ما حصل لشابة داخل السجن أدّى إلى نهايتها... أُجبرت على التدريب عاريةَ وهذا كان مصيرها!
5
فنّ
03:31
تطوّرات حالة نادين الراسي الصحيّة... ووالدتها في المستشفى أيضاً
فنّ
03:31
تطوّرات حالة نادين الراسي الصحيّة... ووالدتها في المستشفى أيضاً
6
أمن وقضاء
15:44
الجيش: العثور على 5 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية
أمن وقضاء
15:44
الجيش: العثور على 5 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية
7
صحة وتغذية
16:44
لهذا السبب يتعفّن الطحين في الخزانة... لن تصدقوا ما هو المكان المناسب لحمايته من السوس!
صحة وتغذية
16:44
لهذا السبب يتعفّن الطحين في الخزانة... لن تصدقوا ما هو المكان المناسب لحمايته من السوس!
8
تقارير نشرة الاخبار
14:03
علاقة حب متجذرة في بيروت... هل تتغلب على العنصرية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
علاقة حب متجذرة في بيروت... هل تتغلب على العنصرية؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More