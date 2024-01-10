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سجينة منذ عام 2022 تصدم عائلتها بخبر غريب: أنا حامل!... اليكم التفاصيل

منوعات
2024-01-10 | 10:06
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سجينة منذ عام 2022 تصدم عائلتها بخبر غريب: أنا حامل!... اليكم التفاصيل
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سجينة منذ عام 2022 تصدم عائلتها بخبر غريب: أنا حامل!... اليكم التفاصيل

سجينة منذ عام 2022 تصدم عائلتها بخبر غريب: أنا حامل!... اليكم التفاصيل

بدأت التحقيقات بعد أن أبلغت امرأة من فلوريدا مسجونة منذ عام 2022 عائلتها بأنها حامل، حسبما أكدت محامية ديزي لينك مارلين مونتانير في بيان لمجلة PEOPLE.

وتبحث عائلة لينك عن إجابات من مركز تيرنر غيلفورد نايت الإصلاحي في مقاطعة ميامي ديد حول كيفية حدوث الحمل، وفقًا لشبكة سي بي إس نيوز ميامي.

وذكرت وسائل الإعلام أن الشابة البالغة من العمر 28 عامًا موجودة في المنشأة منذ أكثر من عام، في انتظار المحاكمة بتهمة القتل من الدرجة الثانية.

وقال السجن في بيان له، إن "سلامة الرعاية وإعادة تأهيل جميع المحتجزين لدينا تظل على رأس أولوياتنا".

وقالت عائلة لينك لموقع Local 10 News إنهم يعتقدون أنها تعرضت لاعتداء جنسي. وجاء في بيان صادر عن مسؤولي السجن أن "الظروف المحيطة بالحمل قيد التحقيق النشط حاليًا". وقال المسؤولون أيضًا في البيان: "لا يوجد دليل على الاعتداء الجنسي ضد سجينتنا في هذا الوقت".

فيما يتعلق برعاية لينك قبل الولادة، قال مركز تيرنر غيلفورد نايت الإصلاحي في بيان لشبكة إن بي سي نيوز: "تتلقى السجينات الحوامل رعاية ما قبل الولادة في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة؛ خدمات التوليد المتخصصة عند الإشارة إليها من قبل CHS، ووقت التعافي بعد الولادة."

وتقول عائلة لينك إنهم قلقون بشأن سلامتها.

ولم يستجب مركز تيرنر غيلفورد نايت الإصلاحي على الفور لطلب PEOPLE للتعليق.
 

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عائلتها

غريب:

حامل!...

اليكم

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