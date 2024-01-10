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استيقظت لتكتشف وفاة شقيقتها وشقيقها...وطريقة الموت كانت مأساوية!

منوعات
2024-01-10 | 10:36
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استيقظت لتكتشف وفاة شقيقتها وشقيقها...وطريقة الموت كانت مأساوية!
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استيقظت لتكتشف وفاة شقيقتها وشقيقها...وطريقة الموت كانت مأساوية!

استيقظت لتكتشف وفاة شقيقتها وشقيقها...وطريقة الموت كانت مأساوية!

تحدثت امرأة عن اللحظة المفجعة التي اكتشفت فيها وفاة شقيقتها وشقيقها بشكل مأساوي أثناء نومهما في شقتها في بريطانيا.

وتذكرت جايد كوبرثويت لحظة استيقاظها لتجد شقيقتها كارلا، 26 عامًا، لا تستجيب بجانبها على الأريكة. ونادت لشقيقها ستيفن فيشر، 33 عامًا، في غرفة النوم المجاورة لكنها لم تتلق أي رد. 

ووصل المسعفون إلى مكان الحادث ليجدوا أن الاثنين قد فارقا الحياة، وفق موقع "ميرور".

وكانت جايد قد شربت مع كارلا زجاجة من النبيذ أثناء السهرة في المنزل. بينما ستيفن كان يعاني من "مشكلة في أسنانه الخلفية" وكان يتناول المورفين لعلاجها. ولكن بعد وفاته، اكتشفوا أنه لم يوصف له.

ووصفت جايد تلك الليلة بالـ "عادية"، وقالت إنها نامت على الأريكة في الساعة 7:30 مساءً. وعندما استيقظت لاحقًا، كانت كارلا لا تزال بجوارها لكنها "لم تبدو على ما يرام". وعندها اتصلت بسيارة الإسعاف. وقالت للتحقيق إنها لم تكن على علم في تلك المرحلة بوجود أي مشكلة مع ستيفن وافترضت أنه كان نائماً ولم يتمكن من سماع صراخها.

وعلمت فيما بعد أنهما تناولا المورفين. اذ انه خلال فحص ما بعد الوفاة، وجد أن ستيفن عانى من إصابات سطحية ، ولا يوجد دليل واضح على إيذاء النفس، أو التعرض للاعتداء. ولكن تم العثور على أدوية متعددة في نظام ستيفن، بما في ذلك تركيز منخفض من "الأمفيتامين"، ومستوى علاجي من "الديازيبام" و"البريجابالين"، ومستويات الكوكايين التي تشير إلى الاستخدام المفرط في الماضي القريب، ومستوى عالٍ من المورفين.

أما مستوى الكوكايين في نظام كارلا فكان أقل بكثير من النسبة التي من المفترض أن تؤدي الى التسمم، وكان مستوى "الديازيبام" بمثابة جرعة علاجية، وكان الكحول عند مستوى متوسط مرتفع، لكن "البريغابالين" الموجود كان ضعف المستوى المتوقع من الجرعة العلاجية، وكان سبب وفاتها التسمم الدوائي.

ويذكر أن ستيفن وكارلا لم يعتزما الانتحار، ولكنهما أخطأا في تقدير تأثيرات مزيج الأدوية.

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