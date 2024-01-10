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"فتح باب الحمام وألقى البنزين في وجهي"... فشل في حرقها فذهب الى منزل والدتها ثم حلت المصيبة: أخرج روحي من صدري!

"فتح باب الحمام وألقى البنزين في وجهي"... فشل في حرقها فذهب الى منزل والدتها ثم حلت المصيبة: أخرج روحي من صدري!







واعترف مايكل إي سلون جونيور، 41 عامًا، من تروي بولاية إلينوي، خلال جلسة استماع بالمحكمة يوم الاثنين الفائت، بأنه كان على علم بأن سوزان توملينسون، البالغة من العمر 69 عامًا، كانت داخل المنزل عندما أشعل النار فيه، حسبما ذكر مكتب المدعي العام لولاية مقاطعة ماديسون.



ويُزعم أنه أخبر الضباط المستجيبين أنه "كان ينوي قتل الجميع"، بحسب البيان.



وقالت السلطات إن سلون سكب البنزين على ابنة توملينسون في البداية، وفق ما نقل موقع



الابنة، التي لم يذكر اسمها في البيان لكنها عرفت نفسها على أنها صديقة سلون كورتني توملينسون في مقابلة مع KSDK، أخبرت الشبكة أنها فقدت "أفضل صديقة لها" و"شاهدتها تموت".



وقالت كورتني للمنفذ: "ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية في ذلك الصباح. لقد غادر بمجرد مغادرتي، وذهب وملأ علبة البنزين، وبعد ذلك عندما عدت إلى المنزل عند الظهر، بدأ كل شيء". ودخل سلون في جدال حول الأموال التي يدين لها بها عندما استولى على علبة بنزين.



وقالت: "لقد أمسك بعلبة البنزين وفتح باب الحمام وألقاها في وجهي... لم أستطع الرؤية. كنت أغسل عيني وأعاني من حروق كيميائية في صدري. لقد أشعل الولاعة، لكنه لم يتمكن من رميها عليّ لسبب ما. "



وقالت كورتني في مقابلتها إنه بمجرد هروبها، توجه سلون إلى منزل والدتها القريب حيث حبس نفسه داخل المنزل.



وقالت: "لقد ألقى الغاز على وجهها. لم تكن تستطيع الرؤية، فصرخت لها: هل أنت بخير؟... ثم دفعها فسقطت على الأرض".



وقالت السلطات إن أحد الجيران الذي رأى كورتني تجري في الشارع اتصل بالشرطة. وقال مكتب المحامي في البيان إنه عندما وصل الضباط، رأوا سلون يحمل ولاعة سجائر فوق رأسه، وأشعلها، مما تسبب في "كرة نارية".



وقال البيان إن السلطات لم تتمكن من إنقاذ سوزان من داخل المنزل، الذي اشتعلت فيه النيران بقوة لدرجة أنها جعلت من الصعب على رجال الإطفاء دخول المنزل.



وفي النهاية، أنقذ رجال الإطفاء سلون واحتجزوه بعد أن تلقى العلاج من إصابات الحروق، بحسب البيان.



وقال البيان إن تشريح الجثة حدد أن سبب وفاة سوزان هو استنشاق الدخان وإصابات الحروق.



وقالت كورتني لـ KSDK: "لقد أخرج روحي من صدري... سأحصل على العدالة مهما حدث."



ومن المقرر أن يصدر الحكم على سلون في 26 شباط، وفقًا لمكتب المحامي.

اعترف رجل من إلينوي بأنه مذنب في تهم القتل من الدرجة الأولى فيما يتعلق بوفاة امرأة مسنة حرقا في أيلول الفائت، والتي توفيت بعد أن سكب الرجل البنزين عليها وعلى منزلها وأضرم النار فيهما، وفقا للسلطات.واعترف مايكل إي سلون جونيور، 41 عامًا، من تروي بولاية إلينوي، خلال جلسة استماع بالمحكمة يوم الاثنين الفائت، بأنه كان على علم بأن سوزان توملينسون، البالغة من العمر 69 عامًا، كانت داخل المنزل عندما أشعل النار فيه، حسبما ذكر مكتب المدعي العام لولاية مقاطعة ماديسون.ويُزعم أنه أخبر الضباط المستجيبين أنه "كان ينوي قتل الجميع"، بحسب البيان.وقالت السلطات إن سلون سكب البنزين على ابنة توملينسون في البداية، وفق ما نقل موقع PEOPLE الابنة، التي لم يذكر اسمها في البيان لكنها عرفت نفسها على أنها صديقة سلون كورتني توملينسون في مقابلة مع KSDK، أخبرت الشبكة أنها فقدت "أفضل صديقة لها" و"شاهدتها تموت".وقالت كورتني للمنفذ: "ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية في ذلك الصباح. لقد غادر بمجرد مغادرتي، وذهب وملأ علبة البنزين، وبعد ذلك عندما عدت إلى المنزل عند الظهر، بدأ كل شيء". ودخل سلون في جدال حول الأموال التي يدين لها بها عندما استولى على علبة بنزين.وقالت: "لقد أمسك بعلبة البنزين وفتح باب الحمام وألقاها في وجهي... لم أستطع الرؤية. كنت أغسل عيني وأعاني من حروق كيميائية في صدري. لقد أشعل الولاعة، لكنه لم يتمكن من رميها عليّ لسبب ما. "وقالت كورتني في مقابلتها إنه بمجرد هروبها، توجه سلون إلى منزل والدتها القريب حيث حبس نفسه داخل المنزل.وقالت: "لقد ألقى الغاز على وجهها. لم تكن تستطيع الرؤية، فصرخت لها: هل أنت بخير؟... ثم دفعها فسقطت على الأرض".وقالت السلطات إن أحد الجيران الذي رأى كورتني تجري في الشارع اتصل بالشرطة. وقال مكتب المحامي في البيان إنه عندما وصل الضباط، رأوا سلون يحمل ولاعة سجائر فوق رأسه، وأشعلها، مما تسبب في "كرة نارية".وقال البيان إن السلطات لم تتمكن من إنقاذ سوزان من داخل المنزل، الذي اشتعلت فيه النيران بقوة لدرجة أنها جعلت من الصعب على رجال الإطفاء دخول المنزل.وفي النهاية، أنقذ رجال الإطفاء سلون واحتجزوه بعد أن تلقى العلاج من إصابات الحروق، بحسب البيان.وقال البيان إن تشريح الجثة حدد أن سبب وفاة سوزان هو استنشاق الدخان وإصابات الحروق.وقالت كورتني لـ KSDK: "لقد أخرج روحي من صدري... سأحصل على العدالة مهما حدث."ومن المقرر أن يصدر الحكم على سلون في 26 شباط، وفقًا لمكتب المحامي.