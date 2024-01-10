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هكذا بدت شخصيات هذا البرنامج الكرتوني العالمي في عالم الواقع؟... إليكم التفاصيل! (صور)
منوعات
2024-01-10 | 10:57
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هكذا بدت شخصيات هذا البرنامج الكرتوني العالمي في عالم الواقع؟... إليكم التفاصيل! (صور)
هكذا بدت شخصيات هذا البرنامج الكرتوني العالمي في عالم الواقع؟... إليكم التفاصيل! (صور)
استطاعت إحدى مصممات الغرافيكس تخيّل كيف ستبدو شخصيات عائلة سمبسون الكرتونية في الحياة الحقيقية من خلال الذكاء الاصطناعي، إذ استطاع الأخير إحياء بعض الشخصيات المحبوبة، وفق ما نقل موقع "
دايلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، ظهرت الشخصيات الكرتونية على هيئة أشخاص حقيقيين، حتى بتسريحات الشعر نفسها والمعروفة بأنها غير تقليدية أبدًا.
وكشفت مصممة الغرافيكس، والملقّبة بـ"Princess Prompt" كونها لا تحب الكشف عن اسمها الحقيقي، عن الصور المذهلة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت المصممة إنها من محبي أعمال عائلة سمبسون منذ الطفولة، ووجدتها فرصة مناسبة لخوض تجربة إبداعية عبر برنامج الذكاء الاصطناعي.
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