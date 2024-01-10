هكذا بدت شخصيات هذا البرنامج الكرتوني العالمي في عالم الواقع؟... إليكم التفاصيل! (صور)

هل الطريقة التي تعلقون فيها مناديل الحمام خاطئة؟... إليكم ما كشفه خبراء الآداب العامة!

هل الطريقة التي تعلقون فيها مناديل الحمام خاطئة؟... إليكم ما كشفه خبراء الآداب العامة!

عائلة تُطرد من مقهى لهذا السبب... وتصرف مدير المطعم يخلق جدلًا وتوترًا بين المتابعين!