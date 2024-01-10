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زارها مرتديا قناعًا جراحيًا ومئزرًا بلاستيكيًا وقفازات.. ممرض دخل منزل امرأة ثمانينية وما فعله بها لا يصدق!

زارها مرتديا قناعًا جراحيًا ومئزرًا بلاستيكيًا وقفازات.. ممرض دخل منزل امرأة ثمانينية وما فعله بها لا يصدق!





ستيفن هيكس، 60 عامًا، متهم بالحضور إلى منزل المرأة - حيث كانت تعيش بمفردها - بملابس طبية في حوالي الساعة 6 مساءً يوم 5 كانون الثاني 2022 والاعتداء عليها.



هيكس، من وودلي، ريدينغ، ينفي الاعتداء عن طريق الإيلاج والاعتداء الجنسي، وفق ما نقل موقع



وكانت المرأة، التي تبلغ الآن 87 عامًا والتي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية، تتلقى زيارات في منزلها من متخصصين في الرعاية الصحية بعد إصابتها بكسور نتيجة سقوطها في 21 كانون الأول 2021، حسبما استمعت محكمة ريدينغ كراون.



ولكن بحلول الخامس من كانون الثاني الفائت، كانت قد ألغت زيارات الرعاية المسائية، كما أُبلغت هيئة المحلفين.



وادعى هيكس أنه زار المرأة في منزلها فقط في اليوم التالي لسقوطها في كانون الأول لإجراء تقييم تمريضي ولم يعتد عليها جنسياً، حسبما استمعت المحكمة.



لكن الادعاء يزعم أن هيكس زار منزلها أيضًا في كانون الثاني، مرتديا قناعًا جراحيًا ومئزرًا بلاستيكيًا وقفازات، وأخبر السيدة أنه من وحدة جراحة العظام بمستشفى بيركشاير الملكي بعد أن قالت إنها لم تعد تتلقى زيارات رعاية.



وقال المدعي العام ويليام إيغلستون إن المرأة لم تتفاجأ بحضوره لأنها كانت تتلقى زيارات منتظمة ولذلك دعته للدخول.



ووفقًا للمدعي العام، بينما كان هيكس يدعي التحقق من حركة المرأة، وضع يده "داخل" منطقة الأعضاء التناسلية ووجهه عليها.



وسمع المحلفون أن المرأة سألت الممرض: "ماذا تفعل بحق السماء؟" قبل أن يبعدوه ويطلبوا منه بطاقة هويته التي لم يقدمها قبل مغادرته.



ثم اتصلت بأقاربها لتخبرهم بما حدث، مما دفعهم إلى الاتصال بالشرطة.



وفي لقطات ملتقطة على جسد المرأة وهي تتحدث إلى الشرطة في منزلها، قالت إن المعتدي اعتذر لها بعد أن دفعته بعيدًا وأخبرها أنه "لقد انجرف".



وأثناء تقديم أدلة مسجلة بالفيديو، قالت المرأة إنه لم يكن هناك أي نقاش حول حدوث "أي شيء حميمي".



وعندما سئلت عن شعورها حيال ما حدث، قالت: "حسنًا، أنا ألوم نفسي، كان ينبغي عليّ أن أنظر الى هويته".



وأضافت أنها تريد فقط أن "تنسى الأمر".



وتم العثور على الحمض النووي لهيكس مطابقًا للعينات الموجودة في الجزء العلوي من المنطقة التناسلية للمرأة وعلى حزام الخصر الذي كانت ترتديه يوم الاعتداء، حسبما قيل لهيئة المحلفين.



واستمر المحلفون في الاستماع إلى أنه، بعد اعتقال هيكس، أخبر الشرطة أنه "بالتأكيد لم يكن" في منزل المرأة في 5 كانون الثاني، ولكنه كان هناك لإجراء تقييم تمريضي في 22 كانون الأول، وأنه إذا تم العثور على الحمض النووي، فلا بد من أن ذلك حدث من زيارة 2021.



وقال إيفلستون لهيئة المحلفين إنه سيتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كان الحمض النووي لهيكس سيبقى على صاحبة الشكوى لمدة أسبوعين تقريبًا أو إذا تم العثور عليه "لأنه هو الرجل الذي اعتدى عليها في الواقع في 5 كانون الثاني".



ويقال إن هيكس اطلع على السجلات السريرية للمرأة سبع مرات، بما في ذلك يوم الاعتداء عندما قال ممثلو الادعاء إنه لم يكن يعمل.



استمعت المحكمة إلى ممرض تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، اعتدى جنسيا على امرأة تبلغ من العمر 85 عاما كان يعتني بها بعد سقوطها.ستيفن هيكس، 60 عامًا، متهم بالحضور إلى منزل المرأة - حيث كانت تعيش بمفردها - بملابس طبية في حوالي الساعة 6 مساءً يوم 5 كانون الثاني 2022 والاعتداء عليها.هيكس، من وودلي، ريدينغ، ينفي الاعتداء عن طريق الإيلاج والاعتداء الجنسي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وكانت المرأة، التي تبلغ الآن 87 عامًا والتي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية، تتلقى زيارات في منزلها من متخصصين في الرعاية الصحية بعد إصابتها بكسور نتيجة سقوطها في 21 كانون الأول 2021، حسبما استمعت محكمة ريدينغ كراون.ولكن بحلول الخامس من كانون الثاني الفائت، كانت قد ألغت زيارات الرعاية المسائية، كما أُبلغت هيئة المحلفين.وادعى هيكس أنه زار المرأة في منزلها فقط في اليوم التالي لسقوطها في كانون الأول لإجراء تقييم تمريضي ولم يعتد عليها جنسياً، حسبما استمعت المحكمة.لكن الادعاء يزعم أن هيكس زار منزلها أيضًا في كانون الثاني، مرتديا قناعًا جراحيًا ومئزرًا بلاستيكيًا وقفازات، وأخبر السيدة أنه من وحدة جراحة العظام بمستشفى بيركشاير الملكي بعد أن قالت إنها لم تعد تتلقى زيارات رعاية.وقال المدعي العام ويليام إيغلستون إن المرأة لم تتفاجأ بحضوره لأنها كانت تتلقى زيارات منتظمة ولذلك دعته للدخول.ووفقًا للمدعي العام، بينما كان هيكس يدعي التحقق من حركة المرأة، وضع يده "داخل" منطقة الأعضاء التناسلية ووجهه عليها.وسمع المحلفون أن المرأة سألت الممرض: "ماذا تفعل بحق السماء؟" قبل أن يبعدوه ويطلبوا منه بطاقة هويته التي لم يقدمها قبل مغادرته.ثم اتصلت بأقاربها لتخبرهم بما حدث، مما دفعهم إلى الاتصال بالشرطة.وفي لقطات ملتقطة على جسد المرأة وهي تتحدث إلى الشرطة في منزلها، قالت إن المعتدي اعتذر لها بعد أن دفعته بعيدًا وأخبرها أنه "لقد انجرف".وأثناء تقديم أدلة مسجلة بالفيديو، قالت المرأة إنه لم يكن هناك أي نقاش حول حدوث "أي شيء حميمي".وعندما سئلت عن شعورها حيال ما حدث، قالت: "حسنًا، أنا ألوم نفسي، كان ينبغي عليّ أن أنظر الى هويته".وأضافت أنها تريد فقط أن "تنسى الأمر".وتم العثور على الحمض النووي لهيكس مطابقًا للعينات الموجودة في الجزء العلوي من المنطقة التناسلية للمرأة وعلى حزام الخصر الذي كانت ترتديه يوم الاعتداء، حسبما قيل لهيئة المحلفين.واستمر المحلفون في الاستماع إلى أنه، بعد اعتقال هيكس، أخبر الشرطة أنه "بالتأكيد لم يكن" في منزل المرأة في 5 كانون الثاني، ولكنه كان هناك لإجراء تقييم تمريضي في 22 كانون الأول، وأنه إذا تم العثور على الحمض النووي، فلا بد من أن ذلك حدث من زيارة 2021.وقال إيفلستون لهيئة المحلفين إنه سيتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كان الحمض النووي لهيكس سيبقى على صاحبة الشكوى لمدة أسبوعين تقريبًا أو إذا تم العثور عليه "لأنه هو الرجل الذي اعتدى عليها في الواقع في 5 كانون الثاني".ويقال إن هيكس اطلع على السجلات السريرية للمرأة سبع مرات، بما في ذلك يوم الاعتداء عندما قال ممثلو الادعاء إنه لم يكن يعمل.