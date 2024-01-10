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اتهموها بأنها قريبة جدًا من طلابها ثم ظهرت الحقيقة الصادمة... ما جمع المعلمة بطالبها جريمة: ووالده كان يعلم!

اتهموها بأنها قريبة جدًا من طلابها ثم ظهرت الحقيقة الصادمة... ما جمع المعلمة بطالبها جريمة: ووالده كان يعلم!







وألقي القبض على هيلي نيشيل كليفتون كارماك، 26 عاما، في تكساس يوم الجمعة الفائت بعد اتهامها بالفرار من ولاية ميسوري قبل أيام قليلة من عيد الميلاد.



وكانت تعمل كمعلمة رياضيات في مدرسة ثانوية في لاكي لمدة عام ونصف تقريبًا، وكانت هذه أول وظيفة تدريس لها، وفق ما نقل موقع



وتلقى رجال الشرطة تقريرًا من أحد العاملين بالمدرسة قال إنه تم إخبارهم بالعلاقة المزعومة، وفقًا لمستندات المحكمة التي اطلعت عليها شركة KRCG التابعة لشبكة CBS.



وبحسب ما ورد عُرضت على الطالب، الذي أبلغ العامل عن العلاقة، صورًا تظهر ظهر الضحية المزعومة مليئًا بالخدوش.



وتم استجواب كليفتون كارماك في كانون الأول ونفت بشدة هذه المزاعم.



وتمت مصادرة هاتفها كجزء من التحقيق واكتشف رجال الشرطة رسائل تتعلق بها والضحية المزعومة.



وسبق أن اتُهمت كليفتون كارماك بأنها قريبة جدًا من طلابها.



واتهم والد الصبي بزعم علمه بالعلاقة.



وقد اتُهم باستخدام الطلاب كمراقبين بينما كان ابنه وكليفتون كارماك يمارسان الجنس.



وقد اتُهم بتعريض الأطفال للخطر من الدرجة الأولى وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.



وقال رجال الشرطة إنه سمح باستمرار العلاقة، وفقًا لمستندات المحكمة.



كما أنه متهم بالسماح للمعلمة بزيارة منزله ورؤية الطالب.



وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً بأن كليفتون كارماك ستلتقي بالطالب قبل مغادرتها إلى تكساس.



وتم القبض على كليفتون كارماك في غاردن ريدج، على بعد حوالي أربعة أميال من سان أنطونيو.



وبحسب ما ورد قيل للسكان الذين يعيشون في منزل المعلمة إنها انتقلت إلى الولاية لتكون مع عائلتها.



وقال كينت ستومبو، مدير منطقة مدرسة لاكي، إن كليفتون كارماك لم تعمل منذ 8 كانون الأول.



وتم القبض على كليفتون كارماك بمجموعة من التهم، بما في ذلك تعريض سلامة طفل للخطر والاغتصاب من الدرجة الثانية.



وهي متهمة أيضًا بالتحرش بالأطفال من الدرجة الرابعة والاتصال الجنسي مع طالب.



وكشفت رجال الشرطة أنها تنتظر تسليمها إلى ميسوري.



وقال ستومبو لـ KMIZ: "نحن نفهم أن التهم ليست مثل الإدانة، ويجب اعتبار الموظفة بريئة حتى تثبت إدانتها... ومع ذلك، يجب أن نؤكد أن سوء السلوك المزعوم لا يغتفر ولا يفي بالمعايير المهنية لموظفي المنطقة."



وقال ستومبو إنه لا يتوقع عودة كليفتون كارماك.

قالت الشرطة إن معلمة في مدرسة ثانوية ألقي القبض عليها بعد أن اعتدت جنسيا على طالب.وألقي القبض على هيلي نيشيل كليفتون كارماك، 26 عاما، في تكساس يوم الجمعة الفائت بعد اتهامها بالفرار من ولاية ميسوري قبل أيام قليلة من عيد الميلاد.وكانت تعمل كمعلمة رياضيات في مدرسة ثانوية في لاكي لمدة عام ونصف تقريبًا، وكانت هذه أول وظيفة تدريس لها، وفق ما نقل موقع ذا صن وتلقى رجال الشرطة تقريرًا من أحد العاملين بالمدرسة قال إنه تم إخبارهم بالعلاقة المزعومة، وفقًا لمستندات المحكمة التي اطلعت عليها شركة KRCG التابعة لشبكة CBS.وبحسب ما ورد عُرضت على الطالب، الذي أبلغ العامل عن العلاقة، صورًا تظهر ظهر الضحية المزعومة مليئًا بالخدوش.وتم استجواب كليفتون كارماك في كانون الأول ونفت بشدة هذه المزاعم.وتمت مصادرة هاتفها كجزء من التحقيق واكتشف رجال الشرطة رسائل تتعلق بها والضحية المزعومة.وسبق أن اتُهمت كليفتون كارماك بأنها قريبة جدًا من طلابها.واتهم والد الصبي بزعم علمه بالعلاقة.وقد اتُهم باستخدام الطلاب كمراقبين بينما كان ابنه وكليفتون كارماك يمارسان الجنس.وقد اتُهم بتعريض الأطفال للخطر من الدرجة الأولى وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.وقال رجال الشرطة إنه سمح باستمرار العلاقة، وفقًا لمستندات المحكمة.كما أنه متهم بالسماح للمعلمة بزيارة منزله ورؤية الطالب.وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً بأن كليفتون كارماك ستلتقي بالطالب قبل مغادرتها إلى تكساس.وتم القبض على كليفتون كارماك في غاردن ريدج، على بعد حوالي أربعة أميال من سان أنطونيو.وبحسب ما ورد قيل للسكان الذين يعيشون في منزل المعلمة إنها انتقلت إلى الولاية لتكون مع عائلتها.وقال كينت ستومبو، مدير منطقة مدرسة لاكي، إن كليفتون كارماك لم تعمل منذ 8 كانون الأول.وتم القبض على كليفتون كارماك بمجموعة من التهم، بما في ذلك تعريض سلامة طفل للخطر والاغتصاب من الدرجة الثانية.وهي متهمة أيضًا بالتحرش بالأطفال من الدرجة الرابعة والاتصال الجنسي مع طالب.وكشفت رجال الشرطة أنها تنتظر تسليمها إلى ميسوري.وقال ستومبو لـ KMIZ: "نحن نفهم أن التهم ليست مثل الإدانة، ويجب اعتبار الموظفة بريئة حتى تثبت إدانتها... ومع ذلك، يجب أن نؤكد أن سوء السلوك المزعوم لا يغتفر ولا يفي بالمعايير المهنية لموظفي المنطقة."وقال ستومبو إنه لا يتوقع عودة كليفتون كارماك.