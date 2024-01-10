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استدرجتا مراهقة حامل ثم قتلتاها وأخذتا ابنها من بطنها... مصير الطفل كان مرعبا وهذه تفاصيل جريمة الأم وابنتها!
منوعات
2024-01-10 | 12:53
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استدرجتا مراهقة حامل ثم قتلتاها وأخذتا ابنها من بطنها... مصير الطفل كان مرعبا وهذه تفاصيل جريمة الأم وابنتها!
استدرجتا مراهقة حامل ثم قتلتاها وأخذتا ابنها من بطنها... مصير الطفل كان مرعبا وهذه تفاصيل جريمة الأم وابنتها!
اعترفت امرأة من شيكاغو، متهمة بمساعدة والدتها في قتل مراهقة حامل وإخراج الجنين من رحمها، بالذنب هذا الأسبوع.
واعترفت ديزيريه فيغيروا، 29 عاماً، يوم الاثنين الفائت، بالذنب في جريمة قتل من الدرجة الأولى في قاعة محكمة مقاطعة كوك، وتواجه عقوبة السجن لمدة 30 عاماً، وفقاً لسجلات المحكمة التي استشهدت بها صحيفة شيكاغو تريبيون وسي بي إس نيوز وشيكاغو صن تايمز. وكجزء من الإقرار بالذنب، فإنها ستشهد ضد والدتها، كلاريسا فيغيروا، التي تنتظر المحاكمة المقرر إجراؤها في أواخر كانون الثاني، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
ووفقًا للسلطات، فإن ديزيريه ووالدتها كلاريسا متهمتان بقتل مارلين أوتشوا لوبيز البالغة من العمر 19 عامًا بوحشية، والتي كانت حامل في شهرها التاسع عندما شوهدت آخر مرة في 23 نيسان 2019، حسبما أفاد موقع PEOPLE سابقًا.
وتزعم السلطات أن ديزيريه وكلاريسا نشرتا في مجموعة على فيسبوك للأمهات الشابات، قائلتين إنهما تتبرعان بالملابس وعربة الأطفال. وتقول السلطات إنه عندما وصلت أوتشوا لوبيز إلى منزلهما، زُعم أن السيدة وابنتها خنقتاها قبل إخراج الطفل من رحمها.
وقضى الطفل، يوفاني جاديل لوبيز، حياته القصيرة على أجهزة الدعم بسبب تلف شديد في الدماغ. وفي حزيران 2019، توفي بين ذراعي والده يوفاني لوبيز، وفقًا لبيان صادر عن جولي كونتريراس، المتحدثة باسم الأسرة. كان عمره 51 يومًا فقط.
وأعلن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كوك أن سبب وفاة الطفل هو نقص الأكسجين والدم في دماغه وهبوط الحبل السري والمشيمة بسبب الاعتداء على الأم ووفاتها، حسبما ذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون.
وتزعم السلطات أنه بعد أن فقدت ابنها البالغ مؤخرًا لأسباب طبيعية، كانت كلاريسا ترغب بتربية طفل آخر، على الرغم من عدم قدرتها على الانجاب، حسبما أفاد موقع PEOPLE سابقًا.
وقال إدي جونسون، المشرف السابق على شرطة شيكاغو، للصحفيين في نيسان 2019 إن المشتبه بهما أرادتا "تربية الطفل باعتباره طفلهما" بعد أن زُعم أن كلاريسا زيفت الحمل، ثم اتصلت برقم الطوارئ في 23 نيسان 2019 لتزعم أنها أنجبت للتو ولدًا كان يكافح من أجل التنفس.
وفي ذلك الوقت، ادعى المحققون أن كلاريسا لم تظهر عليها أي علامات على ولادة طفل. وفي النهاية عثروا على جثة أوتشوا لوبيز في سلة المهملات في ساحة فيغيرواس، حسبما أفاد موقع PEOPLE سابقًا.
كما تم اتهام المشتبه به الثالث، صديق ديزيريه، بيوتر بوباك، 44 عامًا، بتورطه المزعوم. وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات لكن أطلق سراحه بشروط العام الفائت بعد اعترافه بالذنب في تهمة عرقلة العدالة للمساعدة في التستر على جريمة القتل، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز نقلا عن سجلات المحكمة.
وبعد حوالي ستة أشهر من جريمة القتل المزعومة، أنجبت ديزيريه طفلها أثناء وجودها خلف القضبان، حسبما أكد مكتب عمدة مقاطعة كوك سابقًا لـ WGN 9.
ولم يتمكن موقع PEOPLE من الوصول إلى المحامين الذين يمكنهم التعليق نيابةً عن ديزيريه وكلاريسا. وبحسب ما ورد ادعت كلاريسا بأنها غير مذنبة.
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