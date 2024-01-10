الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استدرجتا مراهقة حامل ثم قتلتاها وأخذتا ابنها من بطنها... مصير الطفل كان مرعبا وهذه تفاصيل جريمة الأم وابنتها!

منوعات
2024-01-10 | 12:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استدرجتا مراهقة حامل ثم قتلتاها وأخذتا ابنها من بطنها... مصير الطفل كان مرعبا وهذه تفاصيل جريمة الأم وابنتها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
استدرجتا مراهقة حامل ثم قتلتاها وأخذتا ابنها من بطنها... مصير الطفل كان مرعبا وهذه تفاصيل جريمة الأم وابنتها!

استدرجتا مراهقة حامل ثم قتلتاها وأخذتا ابنها من بطنها... مصير الطفل كان مرعبا وهذه تفاصيل جريمة الأم وابنتها!

اعترفت امرأة من شيكاغو، متهمة بمساعدة والدتها في قتل مراهقة حامل وإخراج الجنين من رحمها، بالذنب هذا الأسبوع.

واعترفت ديزيريه فيغيروا، 29 عاماً، يوم الاثنين الفائت، بالذنب في جريمة قتل من الدرجة الأولى في قاعة محكمة مقاطعة كوك، وتواجه عقوبة السجن لمدة 30 عاماً، وفقاً لسجلات المحكمة التي استشهدت بها صحيفة شيكاغو تريبيون وسي بي إس نيوز وشيكاغو صن تايمز. وكجزء من الإقرار بالذنب، فإنها ستشهد ضد والدتها، كلاريسا فيغيروا، التي تنتظر المحاكمة المقرر إجراؤها في أواخر كانون الثاني، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

ووفقًا للسلطات، فإن ديزيريه ووالدتها كلاريسا متهمتان بقتل مارلين أوتشوا لوبيز البالغة من العمر 19 عامًا بوحشية، والتي كانت حامل في شهرها التاسع عندما شوهدت آخر مرة في 23 نيسان 2019، حسبما أفاد موقع PEOPLE سابقًا.

وتزعم السلطات أن ديزيريه وكلاريسا نشرتا في مجموعة على فيسبوك للأمهات الشابات، قائلتين إنهما تتبرعان بالملابس وعربة الأطفال. وتقول السلطات إنه عندما وصلت أوتشوا لوبيز إلى منزلهما، زُعم أن السيدة وابنتها خنقتاها قبل إخراج الطفل من رحمها.

وقضى الطفل، يوفاني جاديل لوبيز، حياته القصيرة على أجهزة الدعم بسبب تلف شديد في الدماغ. وفي حزيران 2019، توفي بين ذراعي والده يوفاني لوبيز، وفقًا لبيان صادر عن جولي كونتريراس، المتحدثة باسم الأسرة. كان عمره 51 يومًا فقط.

وأعلن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كوك أن سبب وفاة الطفل هو نقص الأكسجين والدم في دماغه وهبوط الحبل السري والمشيمة بسبب الاعتداء على الأم ووفاتها، حسبما ذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون.

وتزعم السلطات أنه بعد أن فقدت ابنها البالغ مؤخرًا لأسباب طبيعية، كانت كلاريسا ترغب بتربية طفل آخر، على الرغم من عدم قدرتها على الانجاب، حسبما أفاد موقع PEOPLE سابقًا.

وقال إدي جونسون، المشرف السابق على شرطة شيكاغو، للصحفيين في نيسان 2019 إن المشتبه بهما أرادتا "تربية الطفل باعتباره طفلهما" بعد أن زُعم أن كلاريسا زيفت الحمل، ثم اتصلت برقم الطوارئ في 23 نيسان 2019 لتزعم أنها أنجبت للتو ولدًا كان يكافح من أجل التنفس.

وفي ذلك الوقت، ادعى المحققون أن كلاريسا لم تظهر عليها أي علامات على ولادة طفل. وفي النهاية عثروا على جثة أوتشوا لوبيز في سلة المهملات في ساحة فيغيرواس، حسبما أفاد موقع PEOPLE سابقًا.

كما تم اتهام المشتبه به الثالث، صديق ديزيريه، بيوتر بوباك، 44 عامًا، بتورطه المزعوم. وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات لكن أطلق سراحه بشروط العام الفائت بعد اعترافه بالذنب في تهمة عرقلة العدالة للمساعدة في التستر على جريمة القتل، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيوز نقلا عن سجلات المحكمة.

وبعد حوالي ستة أشهر من جريمة القتل المزعومة، أنجبت ديزيريه طفلها أثناء وجودها خلف القضبان، حسبما أكد مكتب عمدة مقاطعة كوك سابقًا لـ WGN 9.

ولم يتمكن موقع PEOPLE من الوصول إلى المحامين الذين يمكنهم التعليق نيابةً عن ديزيريه وكلاريسا. وبحسب ما ورد ادعت كلاريسا بأنها غير مذنبة.
 

آخر الأخبار

منوعات

مراهقة

قتلتاها

وأخذتا

ابنها

بطنها...

الطفل

مرعبا

تفاصيل

جريمة

وابنتها!

LBCI التالي
هل الطريقة التي تعلقون فيها مناديل الحمام خاطئة؟... إليكم ما كشفه خبراء الآداب العامة!
عائلة تُطرد من مقهى لهذا السبب... وتصرف مدير المطعم يخلق جدلًا وتوترًا بين المتابعين!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-23

بعد 51 محاولة نجح في تنفيذ جريمته... خلال احتضارها اغتصبها: قتل حبيبته الحامل وأطفالها وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
13:37

أخبر أولادها أنها رحلت... كذبة ومطرقة وحفرة: جريمة بشعة وهذه تفاصيلها!

LBCI
منوعات
2024-01-05

امرأة حامل تتعرض للطعن أكثر من خمس مرات...وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-12-20

حاسبة الموت... يمكنها التنبؤ بموعد وفاتك ومقدار الأموال التي ستكسبها بدقة تصل إلى 78٪ وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:27

فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!

LBCI
منوعات
14:21

أصر على حرق جثتها وقام بأبحاث غريبة قبل وفاتها... لهذا السبب قتل زوجته بطريقة بشعة وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
13:54

تسلل الى غرفة ابنة الـ12 سنة بينما كان والداها نائمين وهددها ثم ارتكب جريمته!

LBCI
منوعات
13:48

قبّلها وودّعها عند خروجه من المنزل ولكنه لم يعُد...وهذا ما حصل معه!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:27

فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-09

الى المالكين والمستأجرين... هكذا أصبح قانون الإيجارات غير السكنية بعد تعديله

LBCI
منوعات
06:35

حيوان صغير ينظف له سقيفة منزله كل ليلة... ما كشفته الكاميرات لهذا الرجل صادم! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-11-06

ما هو مرض فادي إبراهيم؟.. نقابة الممثلين تجيب وتكشف تفاصيل حالته الصحيّة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

لقاء الضفة الغربية بين بلينكن وعباس… كلٌّ على ضفته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

هل نجح بلينكن في تخفيض نسبة التوتر والرغبة في التصعيد إسرائيليًا مع لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

غانتس يوجه تحذيرًا للحكومة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نباريج مع مواد حارقة من إسرائيل إلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

نعم لتطبيق خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهمة هوكستين الجديدة عنوانها الأول: وقف القتال

LBCI
رياضة
13:37

لبنان يستعد لانطلاق مشواره في كأس آسيا لكرة القدم

LBCI
أخبار دولية
13:31

أنفاق في نيويورك... والفاعل أكثر الحركات اليهودية تطرفًا

LBCI
أخبار دولية
13:30

العلا... حضارة تاريخية وتراث من الثقافة والفن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:31

تطوّرات حالة نادين الراسي الصحيّة... ووالدتها في المستشفى أيضاً

LBCI
خبر عاجل
12:19

معلومات للـLBCI تنفي أن يكون لدى منصوري اي توجه لتحديد سعر جديد للدولار بموجب التعميم ١٥١

LBCI
امن وقضاء
12:42

الجيش: التحذير من خطر البالونات الحرارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي فوق القرى والبلدات اللبنانية

LBCI
حال الطقس
00:00

منخفض جويّ يسيطر على لبنان... وهذا ما في تفاصيله

LBCI
فنّ
03:59

يزبك وهبة يحتفل بعيد ميلاد ابنته الـ 18... ويوجّه لها رسالة مؤثرة (صور)

LBCI
أخبار لبنان
08:18

إعلام صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة حول الإشتراك في منصة Bloomberg... هذا ما جاء فيه

LBCI
فنّ
03:48

نادين نسيب نجيم تكشف سرّ الحوار الّذي دار بينها وبين ويل سميث

LBCI
آخر الأخبار
01:35

استشهاد نابغ القادري بعد استهداف منزله في بلدته كفرشوبا بغارة اسرائيلية ومعلومات عن وقوع جريح على الأقل في الغارة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More