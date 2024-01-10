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أخبر أولادها أنها رحلت... كذبة ومطرقة وحفرة: جريمة بشعة وهذه تفاصيلها!

منوعات
2024-01-10 | 13:37
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أخبر أولادها أنها رحلت... كذبة ومطرقة وحفرة: جريمة بشعة وهذه تفاصيلها!
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أخبر أولادها أنها رحلت... كذبة ومطرقة وحفرة: جريمة بشعة وهذه تفاصيلها!

أخبر أولادها أنها رحلت... كذبة ومطرقة وحفرة: جريمة بشعة وهذه تفاصيلها!

اعترف رجل من ولاية تينيسي، بضرب زوجته البالغة من العمر 76 عامًا على رأسها بمطرقة، مما أدى إلى مقتلها، وأخبر أولادها في البداية أنها رحلت من المنزل بمفردها بسبب مرض عضال، وفق ما نقل موقع PEOPLE عن السلطات المحلية.

وألقى ضباط ناشفيل القبض على جوزيف غلين، 70 عامًا، ووجهت إليه اتهامات بالقتل الجنائي وإساءة استخدام الجثة والتلاعب بالأدلة فيما يتعلق بوفاة جاكي غلين في الأول من كانون الثاني، وفقًا لبيان صادر عن قسم شرطة متروبوليتان ناشفيل.

وتم انتشال جثة جاكي من ممتلكات العائلة في مقاطعة ديكالب بولاية تينيسي يوم الجمعة الفائت، بحسب البيان، كما تم العثور على سيارتها في مكان منفصل.

ويُزعم أن جوزيف قال إنه ألقى سلاح الجريمة وباع بعض متعلقات جاكي بعد وفاتها، حسبما أفادت WJLE وWSMV نقلاً عن السلطات.

وقال الشريف باتريك راي، بحسب ما نقلته WJLE، إنه يُزعم أنه نفذ الهجوم في مقر إقامتهم في ناشفيل بولاية تينيسي، وأخذ جثة جاكي إلى قطعة أرض مساحتها سبعة أفدنة في مقاطعة ديكالب اشتراها الزوجان قبل عامين.

وقالت الشرطة، بحسب وسائل الإعلام، إنه قبل يوم واحد من ادعاء السلطات أنه اعترف بقتل زوجته، حاول جوزيف إدراج العقار الذي دفنها فيه في السوق.

وقال راي، بحسب ما نقلته WJLE، إن سلطات مقاطعة ديكالب وصلت إلى موقع الدفن يوم الجمعة بعد أن كشف التحقيق في اختفاء جاكي أن الزوجين يمتلكان ذلك العقار.

وبمجرد وصولهم إلى هناك، التقوا بابن جاكي، الذي كان يبحث عنها أيضًا، حسبما زعم راي، وفقًا للمنفذ. وذكرت الصحيفة أن إحدى الجيران أخبرت السلطات أيضًا أنها شاهدت حفرة تم حفرها في العقار والتي تمت تغطيتها مؤخرًا.

وقال شريف راي، بحسب المنفذ: "اكتشفنا أن الحفرة تم حفرها في 16 كانون الأول من قبل مقاول أخبره السيد غلين أنه يريد الحفرة لانشاء محرقة".

جوزيف محتجز بكفالة قدرها 1030000 دولار، وفقا لقسم شرطة ناشفيل. ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد قدم التماسا؛ لم يستجب المحامي المدرج في سجلات المحكمة على الفور لطلب PEOPLE للتعليق.
 

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