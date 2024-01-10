0min

قبّلها وودّعها عند خروجه من المنزل ولكنه لم يعُد...وهذا ما حصل معه!

قبّلها وودّعها عند خروجه من المنزل ولكنه لم يعُد...وهذا ما حصل معه!







وفي أحد الأيام، قرر الذهاب إلى المتجر في فترة ما بعد الظهر ليشتري بعض السراويل لحفل زفاف سيحضره مع لينزي خارج المدينة. وقبل خروجه من المنزل قبّلها وودّعها.



ولكن بعد مرور ساعتين، بدأت تشعر بالقلق، وإذ كان قد أرسل الشاب رسالة نصية إلى لينزي مفادها: "آسف للمغادرة بهذه الطريقة. لم أرغب في جدال أو مناقشة طويلة".



وعندما حاولت الاتصال به بعد ذلك، اكتشفت أنه قام بتغيير رقم هاتفه. كما اكتشفت لاحقاً أنه كان قد حزم أمتعته من المنزل في الصباح الباكر. واعترفت الشابة لينزي عبر تيك توك أنها كانت تواعد حبيبها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكانت تعيش معه منذ أكثر من عام ونصف، وفق موقع "ذا صن" وفي أحد الأيام، قرر الذهاب إلى المتجر في فترة ما بعد الظهر ليشتري بعض السراويل لحفل زفاف سيحضره مع لينزي خارج المدينة. وقبل خروجه من المنزل قبّلها وودّعها.ولكن بعد مرور ساعتين، بدأت تشعر بالقلق، وإذ كان قد أرسل الشاب رسالة نصية إلى لينزي مفادها: "آسف للمغادرة بهذه الطريقة. لم أرغب في جدال أو مناقشة طويلة".وعندما حاولت الاتصال به بعد ذلك، اكتشفت أنه قام بتغيير رقم هاتفه. كما اكتشفت لاحقاً أنه كان قد حزم أمتعته من المنزل في الصباح الباكر.