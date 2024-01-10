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تسلل الى غرفة ابنة الـ12 سنة بينما كان والداها نائمين وهددها ثم ارتكب جريمته!

تسلل الى غرفة ابنة الـ12 سنة بينما كان والداها نائمين وهددها ثم ارتكب جريمته!







ويُزعم أن المشتبه به، ماركوس مالدونادو، 35 عامًا، دخل مقر إقامة كولفر سيتي في مجمع بلير هيلز في ساعات الصباح الباكر من يوم 2 كانون الأول الفائت واعتدى جنسيًا على قاصر مجهولة الهوية، وفقًا لبيان إدارة شرطة مدينة كولفر.



ووفقًا لـ KTLA، نقلاً عن والدة الضحية المزعومة، زُعم أن مالدونادو هدد الفتاة بمزيد من الأذى إذا لم تظل هادئة أثناء الحادث.



وقالت والدة الفتاة، بحسب وسائل الإعلام المحلية: "أخبرها أن هناك مُطلق نار على نافذتها".



واستجابت الشرطة للمكالمة في الساعة 7:46 صباحًا يوم 2 كانون الأول وزُعم أنها عثرت على دليل فيديو لمغادرة الرجل المنطقة، وفق ما نقل موقع



ووفقًا لتقرير CCPD، يُزعم أن أدلة الحمض النووي تربط مالدونادو بالجريمة التي وقعت وتم القبض عليه في نفس اليوم، على الطريق السريع I-5، بعد مغادرته فندقًا في وسط مدينة لوس أنجلوس. كان مالدونادو على متن حافلة متجهة إلى بيكرسفيلد.



ومالدونادو متهم بالاعتداء الجنسي الجسيم على طفل. وهو محتجز حاليًا بكفالة بقيمة 1.25 مليون دولار ومن المقرر أن يتم استدعاؤه يوم الاثنين، وفقًا لشبكة NBC News.



وليس من الواضح على الفور ما إذا كان قد عين محامياً.

أعلنت الشرطة في بيان يوم الجمعة الفائت أنه تم القبض على مشتبه به يوم الخميس فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي المزعوم على فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا في كولفر سيتي بولاية كاليفورنيا.ويُزعم أن المشتبه به، ماركوس مالدونادو، 35 عامًا، دخل مقر إقامة كولفر سيتي في مجمع بلير هيلز في ساعات الصباح الباكر من يوم 2 كانون الأول الفائت واعتدى جنسيًا على قاصر مجهولة الهوية، وفقًا لبيان إدارة شرطة مدينة كولفر.ووفقًا لـ KTLA، نقلاً عن والدة الضحية المزعومة، زُعم أن مالدونادو هدد الفتاة بمزيد من الأذى إذا لم تظل هادئة أثناء الحادث.وقالت والدة الفتاة، بحسب وسائل الإعلام المحلية: "أخبرها أن هناك مُطلق نار على نافذتها".واستجابت الشرطة للمكالمة في الساعة 7:46 صباحًا يوم 2 كانون الأول وزُعم أنها عثرت على دليل فيديو لمغادرة الرجل المنطقة، وفق ما نقل موقع PEOPLE ووفقًا لتقرير CCPD، يُزعم أن أدلة الحمض النووي تربط مالدونادو بالجريمة التي وقعت وتم القبض عليه في نفس اليوم، على الطريق السريع I-5، بعد مغادرته فندقًا في وسط مدينة لوس أنجلوس. كان مالدونادو على متن حافلة متجهة إلى بيكرسفيلد.ومالدونادو متهم بالاعتداء الجنسي الجسيم على طفل. وهو محتجز حاليًا بكفالة بقيمة 1.25 مليون دولار ومن المقرر أن يتم استدعاؤه يوم الاثنين، وفقًا لشبكة NBC News.وليس من الواضح على الفور ما إذا كان قد عين محامياً.