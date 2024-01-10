أصر على حرق جثتها وقام بأبحاث غريبة قبل وفاتها... لهذا السبب قتل زوجته بطريقة بشعة وهذه التفاصيل!

قالت السلطات إن أحد الأطباء المقيمين السابقين في Mayo Clinic، والذي تم القبض عليه في تشرين الأول 2023 واتهم بقتل زوجته بتسميم مشروبها، وجهت إليه هيئة محلفين كبرى في مينيسوتا لائحة اتهام.
وفي 4 كانون الثاني، وجهت هيئة محلفين كبرى في أولمستيد لائحة اتهام إلى كونور بومان، 30 عامًا، بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى مع سبق الإصرار وكذلك القتل العمد من الدرجة الثانية، حسبما أعلن مكتب المدعي العام لمقاطعة أولمستيد في بيان صحفي.
وكان بومان قد اتُهم في البداية بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية بعد اعتقاله في 20 تشرين الأول 2023. وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة أولمستيد إنه إذا أدين بومان بتهمة القتل من الدرجة الأولى، فسيُحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق سراحه، وفق ما نقل موقع PEOPLE
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بومان، طالب الطب الذي عمل أيضًا كأخصائي سموم في إجراء مكالمات هاتفية لجامعة كانساس، متهم باستخدام الكولشيسين السائل لتسميم زوجته بيتي بومان في آب الفائت، وفقًا لشكوى جنائية استعرضتها مجلة PEOPLE.
وتذكر المكتبة الوطنية للطب أن المادة تستخدم لعلاج النقرس، ولكنها يمكن أن تكون قاتلة إذا تم تناولها بجرعة عالية - أي أكثر من 0.5 ملغم / كغم.
وتم إدخال بيتي إلى المستشفى في 16 آب 2023 بسبب أعراض تشبه التسمم الغذائي، بحسب الشكوى. وقد أُدخلت إلى المستشفى وهي تعاني من ضائقة شديدة في الجهاز الهضمي والجفاف، وتدهورت حالتها بسرعة، كما جاء في الشكوى.
ووفقا للشكوى، أخبرت بيتي صديقا أنها تعتقد أن العصير الذي تناولته في الليلة السابقة أثناء الشرب في المنزل مع زوجها هو السبب في مرضها. بعد أربعة أيام، في 20 آب 2023، توفيت "بعد ظهور مفاجئ لمرض المناعة الذاتية والأمراض المعدية"، وفقًا لنعي عبر الإنترنت، وهو سبب الوفاة الذي زعمت السلطات أن كونور أدرجه في الشكوى.
وتنص الشكوى على أن كونور اقترح على الأطباء أن زوجته تعاني من كثرة الكريات اللمفاوية الدموية، وهو مرض مناعي ذاتي نادر تهاجم فيه خلايا الدم البيضاء خلايا الدم الأخرى ويمكن أن تسبب فشلًا متعدد الأعضاء، وفقًا لجونز هوبكنز ميديسن. ومع ذلك، جاءت اختبارات HLH غير حاسمة.
وبعد وفاة بيتي، زُعم أن زوجها حث مكتب الفاحص الطبي على حرق جثتها على الفور، مدعيًا أن وفاتها كانت طبيعية، وفقًا للشكوى. ويُزعم أيضًا أن كونور حاول إلغاء تشريح الجثة، قائلاً إن زوجته لم ترغب في أن تكون جثة، وسأل أحد المحققين عما إذا كانت اختبارات السموم ستكون أكثر شمولاً من تلك التي يتم إجراؤها عادةً في المستشفى. وتنص الشكوى أيضًا على أن كونور طلب أيضًا قائمة بما سيتم اختبار بيتي من أجله على وجه التحديد.
وتم القبض على كونور بعد شهرين فيما يتعلق بوفاة زوجته. ويُزعم أنه أجرى عمليات بحث عبر الإنترنت لتحديد وزن بيتي بالملليغرام ثم ضرب ذلك بمقدار 08 ملغم قبل شراء الدواء عبر الإنترنت، وفقًا للشكوى. وتزعم السلطات أنه تمكن أيضًا من الوصول إلى السجلات الطبية لزوجته أثناء دخولها المستشفى باستخدام أوراق اعتماده في المستشفى.
وفي أواخر أيلول 2023، فتشت الشرطة منزل كونور وصادرت جهاز كمبيوتر محمول. يُزعم أن عمليات البحث عبر الإنترنت أظهرت استفسارات عن شراء المادة قبل خمسة أيام من وفاة بيتي، بالإضافة إلى استفسارات حول ما إذا كان من الممكن استخدام عمليات البحث على الإنترنت في المحكمة وحول حذف بيانات أمازون، وفقًا للشكوى.
وأظهرت نتائج علم السموم لبيتي، التي تم التقاطها أثناء دخولها المستشفى في 17 آب 2023، أن مستوى الكولشيسين في دمها كان 29 نانوغرام / مل، والذي تم أخذه بعد حوالي 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض التي أرسلتها إلى المستشفى، وفقًا لنتائجها. لم تظهر سجلاتها الطبية أنه تم تشخيص إصابتها بالنقرس أو HLH.
وجاء في الشكوى أن الفاحص الطبي قرر في النهاية أن سبب وفاة بيتي هو التأثيرات السامة للكولشيسين وأن طريقة الوفاة هي القتل. في وقت اعتقال كونور في تشرين الأول 2023، فتشت السلطات منزله مرة أخرى، وزُعم أنها عثرت على إيصال بإيداع مصرفي بقيمة 450 ألف دولار.
ووفقًا للشكوى، يقال إن بيتي أخبرت الآخرين أن كونور كان مدينًا بالمال، لذلك احتفظا بحسابات مصرفية منفصلة. في وقت ما، زُعم أن كونور أخبر امرأة تحدثت مع الشرطة وتم تحديدها في الشكوى باسم SEL، أن زوجته كانت تعاني من HLH وأنه سيحصل على 500 ألف دولار تأمينًا على الحياة نتيجة وفاتها.
وقالت السلطات في الشكوى إن شاهدا منفصلا ادعى أن الزوجين كانا يعانيان من مشاكل زوجية وكانا يتحدثان عن الطلاق بعد الخيانة الزوجية.
ومن المتوقع أن يتم استدعاء كونور أمام المحكمة في 16 كانون الثاني، وفقًا لمكتب المدعي العام في مقاطعة أولمستيد. في بيان تمت مشاركته مع مجلة PEOPLE في تشرين الأول الفائت، قالت Mayo Clinic في مينيسوتا إن كونور كان مقيمًا سابقًا في المنشأة.
وجاء في البيان: "نحن على علم بالاعتقال الأخير لأحد المقيمين السابقين في Mayo Clinic بتهم لا علاقة لها بمسؤولياته في Mayo Clinic". "انتهى تدريب المقيمين في Mayo Clinic في وقت سابق من هذا الشهر."
وليس من الواضح ما إذا كان كونور قد عين محاميًا للتحدث نيابة عنه.