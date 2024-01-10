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فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!

فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!







وشوهدت ستيفاني سويني آخر مرة في نهر "غارافوغ" في ايرلندا في 22 كانون الأول، وفق موقع



وأجريت عمليات بحث واسعة النطاق خلال فترة عيد الميلاد في محاولة للعثور على الشابة البالغة من العمر 25 عامًا.



وبعد عمليات بحث طويلة، أرسلت الشرطة تعازيها إلى عائلتها وأصدقائها بعد انتشال جثتها من النهر.



وفي الأسبوع الماضي، حث صديقها الحزين مايكل كوركوران الجمهور على المساعدة في العثور على ستيفاني، بعد أن كان برفقتها واقفاً على الجسر، ليسمع صراخ إحدى الفتيات وهي تقول: "ستيفاني في الماء".



وركض مايكل حينها بحثًا عن قارب نجاة، لكنه لم يلحقها، إذ كانت قد غرقت.



تم العثور على جثة أثناء البحث عن أم مفقودة لطفلين كانت قد اختفت بعد سقوطها في النهر قبل أيام قليلة من عيد الميلاد.وشوهدت ستيفاني سويني آخر مرة في نهر "غارافوغ" في ايرلندا في 22 كانون الأول، وفق موقع "ذا صن" وأجريت عمليات بحث واسعة النطاق خلال فترة عيد الميلاد في محاولة للعثور على الشابة البالغة من العمر 25 عامًا.وبعد عمليات بحث طويلة، أرسلت الشرطة تعازيها إلى عائلتها وأصدقائها بعد انتشال جثتها من النهر.وفي الأسبوع الماضي، حث صديقها الحزين مايكل كوركوران الجمهور على المساعدة في العثور على ستيفاني، بعد أن كان برفقتها واقفاً على الجسر، ليسمع صراخ إحدى الفتيات وهي تقول: "ستيفاني في الماء".وركض مايكل حينها بحثًا عن قارب نجاة، لكنه لم يلحقها، إذ كانت قد غرقت.