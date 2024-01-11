من ضمنها دولة عربية... إليكم أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024

في تحديث كبير ربع سنوي لتصنيف أقوى جوازات السفر في العالم، تمكّنت ست دول في واقعة غير مسبوقة من التساوي في المرتبة الأولى لجوازات السفر الأكثر فعالية لعام 2024، بحسب موقع CNN

وبات بإمكان مواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وسنغافورة وإسبانيا الاستمتاع بإمكانية الوصول بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى 194 وجهة حول العالم، وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ أن بدأ مؤشر Henley Passport Index في تتبع حركات السفر العالمية منذ 19 عامًا منذ.

ويُذكر أنه تم إنشاء المؤشر من قبل شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية Henley & Partners ومقرها لندن، وذلك باستخدام بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

وهيمنت الدولتان الآسيويتان، اليابان وسنغافورة، على المركز الأول على مدى السنوات الخمس الماضية، لكن المراكز الخمسة الأولى الجديدة تمثل صعودًا منتصرًا لأوروبا.

وتتعادل فنلندا والسويد مع كوريا الجنوبية في المركز الثاني، مع سهولة الوصول إلى 193 وجهة، بينما تأتي النمسا والدنمارك وأيرلندا وهولندا في المركز الثالث مع 192 وجهة سياحية.

وتحتل بلجيكا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال والمملكة المتحدة المرتبة الرابعة، بينما تحتل اليونان ومالطا وسويسرا المرتبة الخامسة.

وقامت أستراليا ونيوزيلندا بتحسين تصنيفهما وأصبحتا الآن في المركز السادس إلى جانب التشيك وبولندا. وفي الوقت نفسه، تتعادل الولايات المتحدة وكندا في المركز السابع، إلى جانب المجر، مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 188 وجهة.

ولا تزال الإمارات العربية المتحدة أكبر متسلق على المؤشر خلال العقد الماضي، حيث أضافت 106 وجهات إلى درجتها في مجال السفر بدون تأشيرة منذ عام 2014، وحصلت على المركز الحادي عشر هذا العام.

إليكم لائحة أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024:

• فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، سنغافورة، إسبانيا (194 وجهة)

• فنلندا، كوريا الجنوبية، السويد (193 وجهة)

• النمسا، الدنمارك، أيرلندا، هولندا (192 وجهة)

• بلجيكا، لوكسمبورغ، النرويج، البرتغال، المملكة المتحدة (191 وجهة)

• اليونان، مالطا، سويسرا (190 وجهة)

• جمهورية التشيك، ونيوزيلندا، وبولندا (189 وجهة)

• كندا والمجر والولايات المتحدة (188 وجهة)

• إستونيا، ليتوانيا (187 وجهة)

• لاتفيا، سلوفاكيا، سلوفينيا (186 وجهة)

• أيسلندا (185 وجهة)