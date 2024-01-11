مديرة تنفيذية مُتهمة بقتل ابنها... ما عُثر عليه في أمتعتها لا يُصدّق!

أعلنت الشرطة الهندية يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على الرئيسة التنفيذية لشركة هندية ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي للاشتباه في قتلها ابنها البالغ من العمر أربع سنوات بعد العثور على جثته في أمتعتها.

وقالوا إن سوشانا سيث، التي ترأس مختبر الذكاء الاصطناعي الذهني في مدينة بنغالورو، مركز التكنولوجيا في الهند، اعتُقلت في منطقة تشيترادورجا بولاية كارناتاكا عندما كانت عائدة من ولاية جوا المجاورة بسيارة أجرة، وتم القبض عليها بعد العثور على الجثة في حقائبها.

ولم يتسن الوصول إلى سيث أو الموظفين في شركتها للتعليق لأنها كانت محتجزة وقالت الشرطة إنها لا تعرف ما إذا كان لديها محامٍ حتى الآن.

وبحسب الشرطة، دخلت سيث فندقًا مع ابنها في مقاطعة "Goa" الهندية يوم السبت، لكن الصبي لم يكن معها عندما غادرته ليل الاثنين. كما عثر موظفو التنظيف بالفندق على بقع دماء في الغرفة ما أدّى إلى اتصالهم بالشرطة.

بعدها، اتصلت الشرطة بسائق سيارة الأجرة عبر الهاتف وطلبت منه اصطحاب سيث إلى أقرب مركز شرطة. وعندما فتحت أمتعتها، تم العثور على جثة الطفل.

وأعادت شرطة Goa سيث إلى الولاية، مضيفة أن زوجها كان في إندونيسيا وطُلب منه الحضور إلى الهند.