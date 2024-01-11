الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مديرة تنفيذية مُتهمة بقتل ابنها... ما عُثر عليه في أمتعتها لا يُصدّق!

منوعات
2024-01-11 | 05:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مديرة تنفيذية مُتهمة بقتل ابنها... ما عُثر عليه في أمتعتها لا يُصدّق!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مديرة تنفيذية مُتهمة بقتل ابنها... ما عُثر عليه في أمتعتها لا يُصدّق!

أعلنت الشرطة الهندية يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على الرئيسة التنفيذية لشركة هندية ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي للاشتباه في قتلها ابنها البالغ من العمر أربع سنوات بعد العثور على جثته في أمتعتها.
 
وقالوا إن سوشانا سيث، التي ترأس مختبر الذكاء الاصطناعي الذهني في مدينة بنغالورو، مركز التكنولوجيا في الهند، اعتُقلت في منطقة تشيترادورجا بولاية كارناتاكا عندما كانت عائدة من ولاية جوا المجاورة بسيارة أجرة، وتم القبض عليها بعد العثور على الجثة في حقائبها.
 
ولم يتسن الوصول إلى سيث أو الموظفين في شركتها للتعليق لأنها كانت محتجزة وقالت الشرطة إنها لا تعرف ما إذا كان لديها محامٍ حتى الآن.
 
وبحسب الشرطة، دخلت سيث فندقًا مع ابنها في مقاطعة "Goa" الهندية يوم السبت، لكن الصبي لم يكن معها عندما غادرته ليل الاثنين. كما عثر موظفو التنظيف بالفندق على بقع دماء في الغرفة ما أدّى إلى اتصالهم بالشرطة.
 
بعدها، اتصلت الشرطة بسائق سيارة الأجرة عبر الهاتف وطلبت منه اصطحاب سيث إلى أقرب مركز شرطة. وعندما فتحت أمتعتها، تم العثور على جثة الطفل.
 
وأعادت شرطة Goa سيث إلى الولاية، مضيفة أن زوجها كان في إندونيسيا وطُلب منه الحضور إلى الهند.
 

آخر الأخبار

منوعات

الشرطة

جريمة

مديرة تنفيذية

قتل

طفلها

أربعة سنوات

حقائبها

جثة

أمتعتها

فندق

الهند

الشرطة الهندية.

LBCI التالي
خطف وتعذيب طيار تابع لخطوط جوية معروفة... هذا ما حصل له!
من ضمنها دولة عربية... إليكم أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-12-19

قتل زوجته وأخفى جثتها...وهكذا تم استدراجه للاعتراف بالجريمة بعد 11 عاماً!

LBCI
منوعات
2023-12-06

فيديو وثّق جريمته... ضابط في الشرطة العسكرية البرازيلية يقتل زوجته بالرصاص وهذا هو السبب!

LBCI
منوعات
2023-11-16

توجه إلى مركز الشرطة وأعلنها: "لقد قتلت زوجتي"... هل فعلا ارتكب الجريمة؟!

LBCI
أخبار دولية
2023-10-22

الشرطة الأميركية: لا أدلة على معاداة السامية في جريمة مقتل رئيسة كنيس يهودي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:27

خطف وتعذيب طيار تابع لخطوط جوية معروفة... هذا ما حصل له!

LBCI
منوعات
05:14

من ضمنها دولة عربية... إليكم أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024

LBCI
منوعات
05:07

تكبر ابنتها بـ 7 سنوات... التشابه بينهما رهيب وهما "أفضل الأصدقاء"!

LBCI
منوعات
15:27

فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:27

خطف وتعذيب طيار تابع لخطوط جوية معروفة... هذا ما حصل له!

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-29

إرجاء البند المتعلق بإعادة هيكلة المصارف للمزيد من الدرس

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-25

الجزيرة: أمير قطر يتلقى اتصالًا من الرئيس بايدن استعرض تنفيذ اتفاق الهدنة وخفض التصعيد وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-24

الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: استكملنا تمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

الصادق: تجهيزات المطار التكنولوجية قديمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:42

قصف اسرائيليّ طاول مركز الهيئة الصحية ومستوصف... كيف المشهد في الجنوب؟

LBCI
اقتصاد
07:17

منصوري : لا يمكن ردّ الودائع من دون بناء اقتصاد واعادة بناء الثقة

LBCI
أخبار دولية
06:31

أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تستمع لادعاءات إبادة جماعية في غزة..جنوب افريقيا تطالب بتعليق للحملة العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

لقاء الضفة الغربية بين بلينكن وعباس… كلٌّ على ضفته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

هل نجح بلينكن في تخفيض نسبة التوتر والرغبة في التصعيد إسرائيليًا مع لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

غانتس يوجه تحذيرًا للحكومة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نباريج مع مواد حارقة من إسرائيل إلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

نعم لتطبيق خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل... لماذا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:19

معلومات للـLBCI تنفي أن يكون لدى منصوري اي توجه لتحديد سعر جديد للدولار بموجب التعميم ١٥١

LBCI
امن وقضاء
12:42

الجيش: التحذير من خطر البالونات الحرارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي فوق القرى والبلدات اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
23:58

التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور

LBCI
منوعات
15:27

فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!

LBCI
اخبار البرامج
14:38

تزوج من "جنيّة من العالم الآخر" ولديه منها أولاد...هذه قصة عباس الغريبة وهكذا تظهر عليه "ماريتال"!

LBCI
منوعات
11:55

داخل منزل جدتها: جدار من الألواح اتضح أنه باب سري... ما اكتشفته خلف الباب سيصيبك بالذهول! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
00:10

برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟

LBCI
فنّ
05:18

وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More