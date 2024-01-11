خطف وتعذيب طيار تابع لخطوط جوية معروفة... هذا ما حصل له!

أفادت تقارير بأن طياراً تابعاً للخطوط الجوية البريطانية قد تم اختطافه وتعذيبه بعد استهدافه خارج سوبر ماركت أثناء توقفه بين الرحلات الجوية في جنوب أفريقيا.

في التفاصيل، طلبت امرأة من الطيار مساعدتها في حمل الحقائب إلى سيارتها في جوهانسبرغ، ولكن عندما وصل إلى السيارة، هوجم من قبل مجموعة من الرجال.

على الرغم من منع موظفي الخطوط الجوية البريطانية من السفر إلى مناطق جوهانسبرغ، يُعتبر فندق الطاقم في ميلروز آرتش المكان الأكثر أمانًا في المدينة.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، تم نقل الطيار، الذي لم يُكشف عن اسمه، إلى منطقة نائية في المدينة وتعرض لمعاملة قاسية.

ويُزعم أنه سلم البلطجية آلاف الجنيهات الاسترلينية، وبما أنه اعتبر غير مؤهل للعودة بالطائرة إلى لندن، فقد تم استبداله في الرحلة.

منذ حادثة "الاختطاف"، توقف الطيار عن العمل ويحظى بدعم زملائه.