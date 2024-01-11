فرد من العائلة كشف خيانته وفضحه أمام الحاضرين... ولهذا السبب دافعت عنه زوجته!

تكبر ابنتها بـ 7 سنوات... التشابه بينهما رهيب وهما "أفضل الأصدقاء"!

تكبر ابنتها بـ 7 سنوات... التشابه بينهما رهيب وهما "أفضل الأصدقاء"!

فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!