الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سافرت إلى تركيا لإجراء عملية تجميلية... ما حصل لم يكن في الحسبان!
منوعات
2024-01-11 | 09:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سافرت إلى تركيا لإجراء عملية تجميلية... ما حصل لم يكن في الحسبان!
توفيت أم بريطانية لثلاثة أطفال بشكل مأساوي بعد ثلاثة أيام من إجراء عملية "المؤخرة البرازيلية" في تركيا.
وبحسب المعلومات، فإن ديمي أغوليا، 26 عامًا، من سالفورد، مانشستر الكبرى، أصيبت بانتكاسة صحية على الرغم من إعلان الأطباء في البداية نجاح الجراحة التي أجريت لها يوم الخميس الماضي.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الشابة العشرينية، والتي لديها طفل يبلغ من العمر سبعة أشهر، قالت لأول مرة إنها شعرت بتوعك قبل ساعات فقط من عودتها إلى مانشستر.
وتم نقل الضحية إلى العناية المركزة ولكن تم إعلان وفاتها بشكل مأساوي يوم الاثنين.
وبحسب ما ورد سافرت الأم إلى تركيا بعد أن أجرت بالفعل عملية أسنان فاشلة بالإضافة إلى عملية جراحية أخرى.
وقال شقيقها المنكوب كارل، 37 عامًا، إن عائلة الضحية وشريكها حاولا إقناعها بعدم الاستمرار في عملية شد المؤخرة لأنهما كانا قلقين على سلامتها، إلا أنها رفضت الاستماع إليهم.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
وفاة
أم
شابة
بريطانية
عملية جراحية
عملية تجميلية
المؤخرة البرازيلية
تركيا
عائلة
مأساة
الأطباء
نجاح العملية.
التالي
تكبر ابنتها بـ 7 سنوات... التشابه بينهما رهيب وهما "أفضل الأصدقاء"!
فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-13
مأساة وفاة شخصية مشهورة في أميركا... خرج في موعد غرامي خلال عطلته وهنا وقعت الكارثة!
منوعات
2023-12-13
مأساة وفاة شخصية مشهورة في أميركا... خرج في موعد غرامي خلال عطلته وهنا وقعت الكارثة!
0
منوعات
2023-11-10
ذهب لإجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية... فقام الأطباء بإزالة العضو الخطأ: "أمر محير للعقل"!
منوعات
2023-11-10
ذهب لإجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية... فقام الأطباء بإزالة العضو الخطأ: "أمر محير للعقل"!
0
منوعات
2023-10-23
فلسطينية وجدت نفسها أمام جثث والديها و7 من إخوتها... مأساة تعيشها الشابة ديما تحت القصف!
منوعات
2023-10-23
فلسطينية وجدت نفسها أمام جثث والديها و7 من إخوتها... مأساة تعيشها الشابة ديما تحت القصف!
0
منوعات
09:05
فرد من العائلة كشف خيانته وفضحه أمام الحاضرين... ولهذا السبب دافعت عنه زوجته!
منوعات
09:05
فرد من العائلة كشف خيانته وفضحه أمام الحاضرين... ولهذا السبب دافعت عنه زوجته!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:18
زوجة ترامب السابقة تردّ على خيانتها له مع فنان مشهور... وهل ستُصوت له في الانتخابات المقبلة؟ (فيديو)
منوعات
11:18
زوجة ترامب السابقة تردّ على خيانتها له مع فنان مشهور... وهل ستُصوت له في الانتخابات المقبلة؟ (فيديو)
0
منوعات
11:00
كيف ترصدون الأشخاص المضطربين؟ إليكم أبرز الصفات الّتي قد تكشف حقيقتهم!
منوعات
11:00
كيف ترصدون الأشخاص المضطربين؟ إليكم أبرز الصفات الّتي قد تكشف حقيقتهم!
0
منوعات
09:05
فرد من العائلة كشف خيانته وفضحه أمام الحاضرين... ولهذا السبب دافعت عنه زوجته!
منوعات
09:05
فرد من العائلة كشف خيانته وفضحه أمام الحاضرين... ولهذا السبب دافعت عنه زوجته!
0
منوعات
06:27
خطف وتعذيب طيار تابع لخطوط جوية معروفة... هذا ما حصل له!
منوعات
06:27
خطف وتعذيب طيار تابع لخطوط جوية معروفة... هذا ما حصل له!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:56
إلامَ انتهت محادثات وزيرة الخارجية الألمانية؟ (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:56
إلامَ انتهت محادثات وزيرة الخارجية الألمانية؟ (نداء الوطن)
0
منوعات
2024-01-09
مأساة عاشتها سيدة في عيد الأم... ذهبت للاطمئنان على طفلها فوجدته متوفياً!
منوعات
2024-01-09
مأساة عاشتها سيدة في عيد الأم... ذهبت للاطمئنان على طفلها فوجدته متوفياً!
0
أخبار دولية
16:38
مروحية أممية تنفذ "هبوطاً إضطرارياً" في الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن
أخبار دولية
16:38
مروحية أممية تنفذ "هبوطاً إضطرارياً" في الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن
0
آخر الأخبار
05:11
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
آخر الأخبار
05:11
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
الصادق: تجهيزات المطار التكنولوجية قديمة
أخبار لبنان
08:00
الصادق: تجهيزات المطار التكنولوجية قديمة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:42
قصف اسرائيليّ طاول مركز الهيئة الصحية ومستوصف... كيف المشهد في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
07:42
قصف اسرائيليّ طاول مركز الهيئة الصحية ومستوصف... كيف المشهد في الجنوب؟
0
اقتصاد
07:17
منصوري : لا يمكن ردّ الودائع من دون بناء اقتصاد واعادة بناء الثقة
اقتصاد
07:17
منصوري : لا يمكن ردّ الودائع من دون بناء اقتصاد واعادة بناء الثقة
0
أخبار دولية
06:31
أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تستمع لادعاءات إبادة جماعية في غزة..جنوب افريقيا تطالب بتعليق للحملة العسكرية
أخبار دولية
06:31
أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تستمع لادعاءات إبادة جماعية في غزة..جنوب افريقيا تطالب بتعليق للحملة العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
لقاء الضفة الغربية بين بلينكن وعباس… كلٌّ على ضفته
تقارير نشرة الاخبار
14:05
لقاء الضفة الغربية بين بلينكن وعباس… كلٌّ على ضفته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
هل نجح بلينكن في تخفيض نسبة التوتر والرغبة في التصعيد إسرائيليًا مع لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
هل نجح بلينكن في تخفيض نسبة التوتر والرغبة في التصعيد إسرائيليًا مع لبنان؟
0
أخبار دولية
13:58
غانتس يوجه تحذيرًا للحكومة اللبنانية
أخبار دولية
13:58
غانتس يوجه تحذيرًا للحكومة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نباريج مع مواد حارقة من إسرائيل إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نباريج مع مواد حارقة من إسرائيل إلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
نعم لتطبيق خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
نعم لتطبيق خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل... لماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:19
معلومات للـLBCI تنفي أن يكون لدى منصوري اي توجه لتحديد سعر جديد للدولار بموجب التعميم ١٥١
خبر عاجل
12:19
معلومات للـLBCI تنفي أن يكون لدى منصوري اي توجه لتحديد سعر جديد للدولار بموجب التعميم ١٥١
2
امن وقضاء
12:42
الجيش: التحذير من خطر البالونات الحرارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي فوق القرى والبلدات اللبنانية
امن وقضاء
12:42
الجيش: التحذير من خطر البالونات الحرارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي فوق القرى والبلدات اللبنانية
3
خبر عاجل
23:58
التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور
خبر عاجل
23:58
التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور
4
اخبار البرامج
14:38
تزوج من "جنيّة من العالم الآخر" ولديه منها أولاد...هذه قصة عباس الغريبة وهكذا تظهر عليه "ماريتال"!
اخبار البرامج
14:38
تزوج من "جنيّة من العالم الآخر" ولديه منها أولاد...هذه قصة عباس الغريبة وهكذا تظهر عليه "ماريتال"!
5
منوعات
15:27
فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!
منوعات
15:27
فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!
6
فنّ
05:18
وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى
فنّ
05:18
وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى
7
حال الطقس
00:10
برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟
حال الطقس
00:10
برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟
8
فنّ
05:20
رقصة نانسي عجرم لحظة وصولها الى العلا بالسعودية... لم تسلم من الانتقادات (فيديو)
فنّ
05:20
رقصة نانسي عجرم لحظة وصولها الى العلا بالسعودية... لم تسلم من الانتقادات (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More