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كيف ترصدون الأشخاص المضطربين؟ إليكم أبرز الصفات الّتي قد تكشف حقيقتهم!
منوعات
2024-01-11 | 11:00
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كيف ترصدون الأشخاص المضطربين؟ إليكم أبرز الصفات الّتي قد تكشف حقيقتهم!
كشف أحد كبار الأطباء النفسيين عن سمات غالباً ما يظهرها المرضى النفسيين أو المختلين.
وقال الدكتور جليل محمد من المملكة المتحدة، إنه عندما "يتعلق" الناس بالآخرين، أو لديهم الكثير من العلاقات قصيرة الأمد أو يفتقرون إلى التعاطف، فقد يكونون "مختلين عقليا".
وأضاف أن المرضى النفسيين غالبًا ما يكون لديهم مزاج قصير جدًا ويظهرون علامات في مرحلة الطفولة مثل العنف تجاه الحيوانات والأطفال الآخرين.
وأوضح أن "وجود واحدة فقط من هذه السمات لا يجعل شخصًا مريضًا نفسيًا، ولكنها الصورة العامة لشخصية شخص ما بناءً على هذه السمات وغيرها المعترف بها للمختلين والتي يمكن أن تؤدي إلى تصنيف الاعتلال النفسي".
العلامة الأولى للدكتور جليل على وجود مريض نفسي هي الشخص الذي يعيش "حياة طفيلية" حيث أنه "يستنزف" الآخرين بدلاً من القيام بأي شيء لنفسه.
كما ذكر خمس علامات أخرى يمكن أن تدلّ على أن الشخص مختل عقليا وهي:
-الكاريزما السطحية: هل تعلم عندما تقابل شخصًا ما لأول مرة ويذهلك؟ إنه ساحر ولطيف حقًا، ولكن عندما تتعرف عليه أكثر، يتلاشى سحره، وهو ليس لطيف كما كنت تعتقد.
-الشعور المتزايد بقيمة الذات: يعتقد المرضى النفسيون أنهم الأفضل في كل شيء. لا يمكن أن يكونوا مخطئين أبدًا، ولا يمكن أبدًا أن يكون هناك أي شخص أفضل منهم. في رأيهم، هم مدهشون في كل شيء ولا يمكن لأحد أن يقول لهم أي شيء مختلف.
-الكذب المرضي: قد لا تلاحظ هذا في البداية ولكن بمجرد أن تبدأ في التعرف على مريض نفسي، ستلاحظ أنه يكذب على ما يبدو من أجل متعة الكذب.
-التلاعب: سيعرف المريض النفسي كل الحيل الموجودة في الكتاب لمحاولة تحقيق أهدافه. سوف يكذبون، ويستخدمون الغضب والعديد من الأساليب والتكتيكات المختلفة لمحاولة الحصول على ما يريدون.
-عدم الشعور بالندم أو الشعور بالذنب: لا يشعر المرضى النفسيون بالسوء تجاه الدوس على الناس، ولا يشعرون بالسوء تجاه إلحاق الأذى بأي شخص. إنهم يركزون فقط على تحقيق أهدافهم، لذا فإن أي شخص يعترض طريقهم، يعتقد المرضى النفسيين أنه خطأهم.
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ترصدون
الأشخاص
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إليكم
الصفات
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