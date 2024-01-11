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زوجة ترامب السابقة تردّ على خيانتها له مع فنان مشهور... وهل ستُصوت له في الانتخابات المقبلة؟ (فيديو)

منوعات
2024-01-11 | 11:18
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زوجة ترامب السابقة تردّ على خيانتها له مع فنان مشهور... وهل ستُصوت له في الانتخابات المقبلة؟ (فيديو)
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زوجة ترامب السابقة تردّ على خيانتها له مع فنان مشهور... وهل ستُصوت له في الانتخابات المقبلة؟ (فيديو)

نفت مارلا مابلز خيانتها لدونالد ترامب مع مايكل بولتون عندما كانا متزوجين، قائلة إنها واعدت المغني لكنها كانت "مخلصة دائمًا" لزوجها السابق.
 
وتحدثت عشيقة ترامب، التي أصبحت زوجته الثانية، عن مثلث حبها قبل أن تغادر مطار لوس أنجلوس الدولي يوم الثلاثاء، ملمحة إلى أن زوجها السابق سيحصل على "صوتها" في انتخابات عام 2024 المقبلة.
 
وفي التفاصيل، كانت مابلز البالغة من العمر 60 عامًا، ترتدي كنزة رمادية اللون، وسروال جينز، وحذاء رياضي أبيض بينما كانت تنتظر في الطابور لفحص أمتعتها.
 
وكانت تحمل القهوة في يدها وكانت متوجهة إلى الأمن عندما التقت بمصور وسألها عن علاقتها ببولتون، البالغ من العمر الآن 70 عامًا، في التسعينيات.
 
وأشار المصور إلى ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي القديمة التي زعمت أنها كانت على علاقة غرامية مع المغني مايكل بولتون عندما كانت متزوجة من ترامب، البالغ من العمر الآن 77 عامًا، وهو زوجها الأول والوحيد.
 
وبدوره، كشف بولتون الأسبوع الماضي أنه تم تشخيص إصابته بسرطان الدماغ قبل الأعياد مما تطلب منه الخضوع "لجراحة فورية"، الأمر الّذي تم "بنجاح".
 
 

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