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طلبت من صديقتها أن تستلم فستان زفافها عنها... ما قامت به "الصديقة" بالفستان لا يُصدق: "استولت عليه"؟!

طلبت من صديقتها أن تستلم فستان زفافها عنها... ما قامت به "الصديقة" بالفستان لا يُصدق: "استولت عليه"؟!







وفي التفاصيل، وبعد أن عثرت على فستان أحلامها، وافقت صديقتها منذ أيام المدرسة على استلامه في نيويورك، وإحضاره لها.



ومع ذلك، سرعان ما تحولت هذه الإثارة إلى رعب عندما رأت صديقتها على إنستغرام وهي تجرب فستانها ليراه الجميع.



وقالت: "لقد اتصلت بها وأخبرتها أنني لست سعيدة، فهي لم تجربه دون إذن مني فحسب، بل نشرته ليراه الجمهور. لكن صديقتي لم تقم بإزالة الصورة حتى بعد محادثة أجريناها حول هذا الموضوع."



ومما زاد الطين بلة أن صديقتها اعترفت أيضًا أنها عرّفت عن نفسها على أنها العروس: "من خلال فاتورة عبر البريد الإلكتروني لاحقًا، لاحظت أن الفستان قد تم تعديله ليناسبها، كل ذلك دون علمي أو موافقتي".



وعندما واجهت صديقتها، قالت بلا مبالاة إنها هي: "فرصة واحدة لتجربة فستان زفاف" وأصرت على أن على صديقتها ببساطة أن "تتجاوز الأمر" وتعويضها بمبلغ 700 جنيه إسترليني (900 دولار) التي دفعتها مقدمًا مقابل الفستان، وفق ما نقل موقع



وقالت: "لقد تم الاستيلاء على تجربة فستان زفافي بالكامل. أنا الآن مترددة في سداد المبلغ لها. حدث كل هذا بالأمس وتواصلت معي اليوم لتطلب استرداد الأموال وأخبرتني "بتجاوز الأمر" لأنها "بحاجة إلى إجراء عملية شراء كبيرة غدًا وهي بحاجة للمبلغ".



وبما أنها تريد ذلك بشدة، يمكنها الآن الحصول عليه.



واعترفت أيضًا في منشور لاحق أن صديقتها أيضًا لطخت الفستان بعلامات أحمر الشفاه، وحاولت أن تقول إن البقع كانت موجودة عليه عندما اشترته.



وبعد التحقق من المتجر أكدوا أن هذا حدث عندما كانت صديقتها تجربه.



وانفجر غضب القراء على موقع Reddit عندما اكتشفوا ما فعلته "الصديقة"، وعلق أحدهم قائلاً: "لقد تعاملت مع هذا الأمر بشكل أفضل بكثير مما كنت سأفعل. ليس لدي أي خطط للزواج، ولكن إذا قام شخص ما بتغيير فستان زفافي ليناسبه، فسوف أفعل بعض الأشياء التي لا توصف."



وعلق آخر: "أشعر وكأنني بحاجة إلى أدوية ضغط الدم الآن. "

روت عروس مستقبلية عن حالة الرعب التي كانت تعيشها قبل حفل زفافها، بعد أن أن طلبت من إحدى صديقاتها استلام فستان زفافها نيابة عنها، ولكن ما حدث بعدها أرعبها.وفي التفاصيل، وبعد أن عثرت على فستان أحلامها، وافقت صديقتها منذ أيام المدرسة على استلامه في نيويورك، وإحضاره لها.ومع ذلك، سرعان ما تحولت هذه الإثارة إلى رعب عندما رأت صديقتها على إنستغرام وهي تجرب فستانها ليراه الجميع.وقالت: "لقد اتصلت بها وأخبرتها أنني لست سعيدة، فهي لم تجربه دون إذن مني فحسب، بل نشرته ليراه الجمهور. لكن صديقتي لم تقم بإزالة الصورة حتى بعد محادثة أجريناها حول هذا الموضوع."ومما زاد الطين بلة أن صديقتها اعترفت أيضًا أنها عرّفت عن نفسها على أنها العروس: "من خلال فاتورة عبر البريد الإلكتروني لاحقًا، لاحظت أن الفستان قد تم تعديله ليناسبها، كل ذلك دون علمي أو موافقتي".وعندما واجهت صديقتها، قالت بلا مبالاة إنها هي: "فرصة واحدة لتجربة فستان زفاف" وأصرت على أن على صديقتها ببساطة أن "تتجاوز الأمر" وتعويضها بمبلغ 700 جنيه إسترليني (900 دولار) التي دفعتها مقدمًا مقابل الفستان، وفق ما نقل موقع ميرور وقالت: "لقد تم الاستيلاء على تجربة فستان زفافي بالكامل. أنا الآن مترددة في سداد المبلغ لها. حدث كل هذا بالأمس وتواصلت معي اليوم لتطلب استرداد الأموال وأخبرتني "بتجاوز الأمر" لأنها "بحاجة إلى إجراء عملية شراء كبيرة غدًا وهي بحاجة للمبلغ".وبما أنها تريد ذلك بشدة، يمكنها الآن الحصول عليه.واعترفت أيضًا في منشور لاحق أن صديقتها أيضًا لطخت الفستان بعلامات أحمر الشفاه، وحاولت أن تقول إن البقع كانت موجودة عليه عندما اشترته.وبعد التحقق من المتجر أكدوا أن هذا حدث عندما كانت صديقتها تجربه.وانفجر غضب القراء على موقع Reddit عندما اكتشفوا ما فعلته "الصديقة"، وعلق أحدهم قائلاً: "لقد تعاملت مع هذا الأمر بشكل أفضل بكثير مما كنت سأفعل. ليس لدي أي خطط للزواج، ولكن إذا قام شخص ما بتغيير فستان زفافي ليناسبه، فسوف أفعل بعض الأشياء التي لا توصف."وعلق آخر: "أشعر وكأنني بحاجة إلى أدوية ضغط الدم الآن. "