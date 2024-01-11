الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طلبت من صديقتها أن تستلم فستان زفافها عنها... ما قامت به "الصديقة" بالفستان لا يُصدق: "استولت عليه"؟!
منوعات
2024-01-11 | 12:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
طلبت من صديقتها أن تستلم فستان زفافها عنها... ما قامت به "الصديقة" بالفستان لا يُصدق: "استولت عليه"؟!
طلبت من صديقتها أن تستلم فستان زفافها عنها... ما قامت به "الصديقة" بالفستان لا يُصدق: "استولت عليه"؟!
روت عروس مستقبلية عن حالة الرعب التي كانت تعيشها قبل حفل زفافها، بعد أن أن طلبت من إحدى صديقاتها استلام فستان زفافها نيابة عنها، ولكن ما حدث بعدها أرعبها.
وفي التفاصيل، وبعد أن عثرت على فستان أحلامها، وافقت صديقتها منذ أيام المدرسة على استلامه في نيويورك، وإحضاره لها.
ومع ذلك، سرعان ما تحولت هذه الإثارة إلى رعب عندما رأت صديقتها على إنستغرام وهي تجرب فستانها ليراه الجميع.
وقالت: "لقد اتصلت بها وأخبرتها أنني لست سعيدة، فهي لم تجربه دون إذن مني فحسب، بل نشرته ليراه الجمهور. لكن صديقتي لم تقم بإزالة الصورة حتى بعد محادثة أجريناها حول هذا الموضوع."
ومما زاد الطين بلة أن صديقتها اعترفت أيضًا أنها عرّفت عن نفسها على أنها العروس: "من خلال فاتورة عبر البريد الإلكتروني لاحقًا، لاحظت أن الفستان قد تم تعديله ليناسبها، كل ذلك دون علمي أو موافقتي".
وعندما واجهت صديقتها، قالت بلا مبالاة إنها هي: "فرصة واحدة لتجربة فستان زفاف" وأصرت على أن على صديقتها ببساطة أن "تتجاوز الأمر" وتعويضها بمبلغ 700 جنيه إسترليني (900 دولار) التي دفعتها مقدمًا مقابل الفستان، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وقالت: "لقد تم الاستيلاء على تجربة فستان زفافي بالكامل. أنا الآن مترددة في سداد المبلغ لها. حدث كل هذا بالأمس وتواصلت معي اليوم لتطلب استرداد الأموال وأخبرتني "بتجاوز الأمر" لأنها "بحاجة إلى إجراء عملية شراء كبيرة غدًا وهي بحاجة للمبلغ".
وبما أنها تريد ذلك بشدة، يمكنها الآن الحصول عليه.
واعترفت أيضًا في منشور لاحق أن صديقتها أيضًا لطخت الفستان بعلامات أحمر الشفاه، وحاولت أن تقول إن البقع كانت موجودة عليه عندما اشترته.
وبعد التحقق من المتجر أكدوا أن هذا حدث عندما كانت صديقتها تجربه.
وانفجر غضب القراء على موقع Reddit عندما اكتشفوا ما فعلته "الصديقة"، وعلق أحدهم قائلاً: "لقد تعاملت مع هذا الأمر بشكل أفضل بكثير مما كنت سأفعل. ليس لدي أي خطط للزواج، ولكن إذا قام شخص ما بتغيير فستان زفافي ليناسبه، فسوف أفعل بعض الأشياء التي لا توصف."
وعلق آخر: "أشعر وكأنني بحاجة إلى أدوية ضغط الدم الآن. "
آخر الأخبار
منوعات
صديقتها
تستلم
فستان
زفافها
عنها...
"الصديقة"
بالفستان
يُصدق:
"استولت
عليه"؟!
التالي
تكبر ابنتها بـ 7 سنوات... التشابه بينهما رهيب وهما "أفضل الأصدقاء"!
فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-15
حضرت شابة لا تعرفها الى زفافها بفستان أبيض وجلست مكانها... الأمر لم يكن صدفة وهوية هذه "المقتحمة" دمرت حياتها!
منوعات
2023-11-15
حضرت شابة لا تعرفها الى زفافها بفستان أبيض وجلست مكانها... الأمر لم يكن صدفة وهوية هذه "المقتحمة" دمرت حياتها!
0
منوعات
2023-11-08
"كنت أتباهى بفستاني وأرقص ثم وقعت الحادثة"... في منتصف حفل زفافها تمزق فستانها: رد فعلها كان عكس التوقعات! (فيديو)
منوعات
2023-11-08
"كنت أتباهى بفستاني وأرقص ثم وقعت الحادثة"... في منتصف حفل زفافها تمزق فستانها: رد فعلها كان عكس التوقعات! (فيديو)
0
منوعات
2023-11-02
بعد اختفائها لثلاثة أيام عثرت صديقتها عليها "مطعونة"... قصة نهايتها مأساوية وهذ هوية المجرم الصادمة!
منوعات
2023-11-02
بعد اختفائها لثلاثة أيام عثرت صديقتها عليها "مطعونة"... قصة نهايتها مأساوية وهذ هوية المجرم الصادمة!
0
منوعات
2023-10-18
دعتها صديقتها إلى العشاء ثم طلبت منها أمرا لا يصدق... "هذا سلوك فظيع!"
منوعات
2023-10-18
دعتها صديقتها إلى العشاء ثم طلبت منها أمرا لا يصدق... "هذا سلوك فظيع!"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:33
صورة مرعبة تكشف اللحظة الصادمة... التقت من دون قصد بأحد أشباح محاربي هاواي المتوفين في غابة مسكونة! (صورة)
منوعات
16:33
صورة مرعبة تكشف اللحظة الصادمة... التقت من دون قصد بأحد أشباح محاربي هاواي المتوفين في غابة مسكونة! (صورة)
0
منوعات
15:55
طائر "اباحي" فك الجزء العلوي من البيكيني الذي كانت ترتديه أمام الكاميرا... كادت أن تظهر عارية! (فيديو)
منوعات
15:55
طائر "اباحي" فك الجزء العلوي من البيكيني الذي كانت ترتديه أمام الكاميرا... كادت أن تظهر عارية! (فيديو)
0
منوعات
15:23
"أظل نظيفة باستخدام طرق بديلة"... بقيت 6 أسابيع من دون استحمام ثم وثقت لحظة "الانتعاش" وهذا ما روته! (فيديو)
منوعات
15:23
"أظل نظيفة باستخدام طرق بديلة"... بقيت 6 أسابيع من دون استحمام ثم وثقت لحظة "الانتعاش" وهذا ما روته! (فيديو)
0
منوعات
14:21
اكتشفوا الروائح السبعة التي تعزز علاقات الحب!
منوعات
14:21
اكتشفوا الروائح السبعة التي تعزز علاقات الحب!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:37
الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن على ممرات شحن دولية في خليج عدن
أخبار دولية
15:37
الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن على ممرات شحن دولية في خليج عدن
0
أخبار دولية
2023-11-10
ضربة جديدة من الحوثيين المدعومين من ايران الى أميركا.. ما هي تفاصيلها؟
أخبار دولية
2023-11-10
ضربة جديدة من الحوثيين المدعومين من ايران الى أميركا.. ما هي تفاصيلها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عندما يحضر الاقتصاد تتراجع السياسة... وهذا ما حدث في جلسة مجلس الامن الاخيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عندما يحضر الاقتصاد تتراجع السياسة... وهذا ما حدث في جلسة مجلس الامن الاخيرة
0
منوعات
2024-01-10
خيانته أنقذت زواجه... إليكم قصة هذا الثنائي: في النهاية انتصر الحب!
منوعات
2024-01-10
خيانته أنقذت زواجه... إليكم قصة هذا الثنائي: في النهاية انتصر الحب!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه
0
أخبار لبنان
13:46
افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة
أخبار لبنان
13:46
افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رواتب الدبلوماسيين في الخارج رهن الكباشات السياسية ام ازمة مالية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رواتب الدبلوماسيين في الخارج رهن الكباشات السياسية ام ازمة مالية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
جرذان الأنفاق: من هم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
جرذان الأنفاق: من هم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عندما يحضر الاقتصاد تتراجع السياسة... وهذا ما حدث في جلسة مجلس الامن الاخيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عندما يحضر الاقتصاد تتراجع السياسة... وهذا ما حدث في جلسة مجلس الامن الاخيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
من هي السفيرة الأميركية الجديدة للبنان.. و ما هي المصاعب التي تنتظرها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
من هي السفيرة الأميركية الجديدة للبنان.. و ما هي المصاعب التي تنتظرها؟
0
أخبار دولية
13:09
أنظار العالم إلى لاهاي : إسرائيل أمام المحكمة.. وجنوب إفريقيا تحاول أن تثبت الإدانة
أخبار دولية
13:09
أنظار العالم إلى لاهاي : إسرائيل أمام المحكمة.. وجنوب إفريقيا تحاول أن تثبت الإدانة
0
أخبار دولية
13:07
مأزق إسرائيليّ عنوانه "الأسرى وسير العملية العسكرية"..
أخبار دولية
13:07
مأزق إسرائيليّ عنوانه "الأسرى وسير العملية العسكرية"..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:04
خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
23:58
التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور
خبر عاجل
23:58
التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور
2
فنّ
05:18
وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى
فنّ
05:18
وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى
3
منوعات
09:18
سافرت إلى تركيا لإجراء عملية تجميلية... ما حصل لم يكن في الحسبان!
منوعات
09:18
سافرت إلى تركيا لإجراء عملية تجميلية... ما حصل لم يكن في الحسبان!
4
فنّ
05:20
رقصة نانسي عجرم لحظة وصولها الى العلا بالسعودية... لم تسلم من الانتقادات (فيديو)
فنّ
05:20
رقصة نانسي عجرم لحظة وصولها الى العلا بالسعودية... لم تسلم من الانتقادات (فيديو)
5
حال الطقس
00:10
برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟
حال الطقس
00:10
برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟
6
فنّ
05:30
اختطاف فنان مصري... رصدوه لسرقة الذهب منه وهوية الفاعل صادمة!
فنّ
05:30
اختطاف فنان مصري... رصدوه لسرقة الذهب منه وهوية الفاعل صادمة!
7
صحة وتغذية
04:20
إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟
صحة وتغذية
04:20
إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟
8
فنّ
08:47
السجن لممثل عربي 15 عاما... خطف إحدى المعجبات وما فعله بها مروع! (صورة)
فنّ
08:47
السجن لممثل عربي 15 عاما... خطف إحدى المعجبات وما فعله بها مروع! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More