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اكتشفوا الروائح السبعة التي تعزز علاقات الحب!
منوعات
2024-01-11 | 14:21
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اكتشفوا الروائح السبعة التي تعزز علاقات الحب!
اكتشفوا الروائح السبعة التي تعزز علاقات الحب!
كشف خبير العطور لي هاوز، وهو قائد فئة العطور في شركة Lush، عن الروائح السبع المثيرة التي يمكن أن تعزز الاثارة والرغبة الجنسية، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
يلانغ يلانغ
من المعروف أن رائحة الأزهار المعروفة باسم يلانغ يلانغ تساعد في الاسترخاء والرغبة الجنسية. في إندونيسيا، غالبًا ما يجد المتزوجون حديثًا أسرّتهم مزينة ببتلات زهرة يلانغ يلانغ لتشجيع المتعة الجنسية.
فانيلا
على الرغم من أن الفانيليا ترتبط عادةً بكونها لطيفة، إلا أن رائحة الفانيليا الدافئة في غرفة النوم تجعل الأشياء بعيدة كل البعد عن الملل.
وقال هاوز: "تجعلنا الروائح الغورماندية في بعض الأحيان نرغب في الاحتضان والاقتراب قليلاً، لذلك يمكن أن يكون عطر الفانيليا أمرًا مغريًا لتشم رائحته على الشريك".
خشب الصندل
وهناك رائحة أخرى يشجع هاوز الناس على استخدامها وهي خشب الصندل لأنها تتناسب بشكل جيد مع العطور الأخرى.
"يعد خشب الصندل مادة عطرية مطلوبة كثيرًا، ويشكل قاعدة جميلة للعديد من العطور، نظرًا لقدرته على التحول والتغيير اعتمادًا على المواد التي يقترن بها،" قال هاوز.
"يمكن أن يكون خشبيًا أو بلسميًا أو دافئًا أو حلوًا أو زهريًا - وفي كل الأحوال، سيساعدك على التميز"، بحسب الخبير.
النعناع
وأوضح هاوز أن راحة النعناع منعشة ونظيفة، وهي أمر محفز للعشاق.
"قد يبدو هذا أمرًا غير محتمل، ولكن من المؤكد أن النعناع يمكن اعتباره منشطًا جنسيًا حديثًا، وإن كان غير متوقع! الأمر كله يتعلق بالرائحة المنعشة والنظيفة والجيدة".
الفراولة
غالبًا ما ترتبط الفراولة بمناسبات رومانسية، خاصة عند تناول الفراولة المغطاة بالشوكولاتة.
وأوضح هاوز أن "الفراولة غالبًا ما تمثل كوكب الزهرة، إلهة الحب".
وهناك طريقة أخرى لدمج الفراولة في حياتك الجنسية وهي استخدام الرائحة الموجودة في غرفة نومك، سواء كان ذلك بمثابة عطر منزلي أو تذويب الشموع.
البنفسج
ويوصي هاوز بأنه إذا كنت تريد بديلاً لرائحة الورد، ففكر في عطر البنفسج.
وقال الخبير: "غالبًا ما يرتبط البنفسج بشهر شباط، مما يجعله تطابقًا مثاليًا في عيد الحب بمظهر أخضر منعش يمكن أن يشكل تباينًا لطيفًا مع العطور النموذجية الزهرية المنمقة".
الشوكولا
ليس هناك ما هو أكثر رومانسية من الشوكولا، فلماذا لا تضيف الرائحة إلى لحظة شغفك؟
"مرادفًا لعيد الحب، يمكن أن تبعث رائحة الشوكولا أجواء من الفخامة والدفئ. إن رائحة الشوكولا الدافئة الباهتة على الجلد جذابة للغاية".
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