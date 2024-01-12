الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دخلوا غرفة فندق واعتدوا على زوجين... والسبب الديانة؟!
منوعات
2024-01-12 | 06:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دخلوا غرفة فندق واعتدوا على زوجين... والسبب الديانة؟!
أفادت تقارير بأن مجموعة من ستة إلى سبعة رجال قاموا بالاعتداء على زوجين ينتميان إلى ديانتين مختلفتين أثناء إقامتهما في فندق في منطقة هافيري في ولاية كارناتاكا الهندية.
وفي التفاصيل، وقعت الحادثة في 7 كانون الثاني الماضي، حيث قدم الضحيتين شكوى للشرطة، التي قامت بتسجيل القضية واعتقال اثنين من المتهمين حتى الآن.
وتلقت الشرطة إخطارًا حول حجز زوجين من ديانات مختلفة في الفندق، حيث اقتحمت مجموعة من الرجال تابعة للديانة المسلمة الفندق واعتدوا عليهما في غرفتهما. وقد انتقلت العصابة لفظيًا على الزوجين وقاموا بتصوير المرأة أثناء الاعتداء عليها.
وصرح أنشو كومار، مشرف شرطة هافيري، أنهم اعتقلوا شخصين حتى الآن ويقومون بالتحقيق لتحديد هويات المتهمين الآخرين، مشيرًا إلى أن المعتدين من السكان المحليين ولا ينتمون إلى أي منظمة.
كما أشار إلى أن القضية قد تتضمن تهمًا إضافية مثل الاختطاف وخدش الحياء والاعتداء على المرأة ومحاولة القتل استنادًا إلى أقوال الضحايا.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
اختلاف
الأديان
دخلوا
غرفة
فندق
مجموعة
رجال
ديانتين
مختلفتين
اعتداء
جسدي
لفظي
سيدة
توثيق
شرطة
تحقيق
الهند.
التالي
تعاملوا مع اسمها بأسلوب بشع جدا... اضطرت لاتخاذ قرار مصيري وهذه التفاصيل!
قريبا... سيتمكن سكان دولة عربية من اقتراح أسماء للطرق!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-08
مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!
منوعات
2024-01-08
مجموعة من الرجال اغتصبوا سيدة حامل في هذا البلد... وهذا العقاب الّذي يليق بهم!
0
آخر الأخبار
2024-01-08
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و8 جرحى في 6 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2024-01-08
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و8 جرحى في 6 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
0
فنّ
2024-01-08
اتهامات بالتعنيف الجسدي واللفظي... هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها؟
فنّ
2024-01-08
اتهامات بالتعنيف الجسدي واللفظي... هل انفصلت شيماء سيف عن زوجها؟
0
آخر الأخبار
2023-12-31
احصاءات غرفة التحكم: 8 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2023-12-31
احصاءات غرفة التحكم: 8 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:17
جدة تثير تفاعلًا واسعًا عبر تيك توك... "لن أكبر على ارتداء البيكيني"!
منوعات
09:17
جدة تثير تفاعلًا واسعًا عبر تيك توك... "لن أكبر على ارتداء البيكيني"!
0
منوعات
08:18
تعاملوا مع اسمها بأسلوب بشع جدا... اضطرت لاتخاذ قرار مصيري وهذه التفاصيل!
منوعات
08:18
تعاملوا مع اسمها بأسلوب بشع جدا... اضطرت لاتخاذ قرار مصيري وهذه التفاصيل!
0
منوعات
06:08
قريبا... سيتمكن سكان دولة عربية من اقتراح أسماء للطرق!
منوعات
06:08
قريبا... سيتمكن سكان دولة عربية من اقتراح أسماء للطرق!
0
منوعات
16:33
صورة مرعبة تكشف اللحظة الصادمة... التقت من دون قصد بأحد أشباح محاربي هاواي المتوفين في غابة مسكونة! (صورة)
منوعات
16:33
صورة مرعبة تكشف اللحظة الصادمة... التقت من دون قصد بأحد أشباح محاربي هاواي المتوفين في غابة مسكونة! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
من هي السفيرة الأميركية الجديدة للبنان.. و ما هي المصاعب التي تنتظرها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
من هي السفيرة الأميركية الجديدة للبنان.. و ما هي المصاعب التي تنتظرها؟
0
امن وقضاء
2023-10-05
في عملية خاطفة... الرأس المدبر لعمليات تجارة وترويج مخدّرات في قبضة شعبة المعلومات (صورة)
امن وقضاء
2023-10-05
في عملية خاطفة... الرأس المدبر لعمليات تجارة وترويج مخدّرات في قبضة شعبة المعلومات (صورة)
0
منوعات
2024-01-08
الوسواس القهري كاد أن يدمر زواجها... كان زوجها ينظف لـ20 ساعة في اليوم وهذا ما قررت فعله أخيراً!
منوعات
2024-01-08
الوسواس القهري كاد أن يدمر زواجها... كان زوجها ينظف لـ20 ساعة في اليوم وهذا ما قررت فعله أخيراً!
0
آخر الأخبار
2024-01-11
التحكم المروري: حركة المرور خانقة من الضبية باتجاه أنطلياس
آخر الأخبار
2024-01-11
التحكم المروري: حركة المرور خانقة من الضبية باتجاه أنطلياس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:12
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية!
تقارير نشرة الاخبار
08:12
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية!
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
ما هي حظوظ رجال الارز في مباراة لبنان وقطر في بطولة كأس آسيا؟
تقارير نشرة الاخبار
08:07
ما هي حظوظ رجال الارز في مباراة لبنان وقطر في بطولة كأس آسيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
نجلاء أبو جامع... طبيبة تحوّل المستشفى إلى منزلها مع أطفالها
تقارير نشرة الاخبار
08:07
نجلاء أبو جامع... طبيبة تحوّل المستشفى إلى منزلها مع أطفالها
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
بطولة كأس آسيا تنطلق في قطر اليوم... ماذا عن تحضيراتِ رجال الارز لمباراة الافتتاح مع المنتخب العنّابي؟
تقارير نشرة الاخبار
08:03
بطولة كأس آسيا تنطلق في قطر اليوم... ماذا عن تحضيراتِ رجال الارز لمباراة الافتتاح مع المنتخب العنّابي؟
0
فنّ
07:24
عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣
فنّ
07:24
عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣
0
أخبار لبنان
05:30
المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ثلاثة قوانين تم ردها تتعلق بالإيجارات والمدارس وبند رئاسة الأركان لم يطرح
أخبار لبنان
05:30
المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ثلاثة قوانين تم ردها تتعلق بالإيجارات والمدارس وبند رئاسة الأركان لم يطرح
0
أخبار لبنان
03:58
حمادة للـLBCI: دينامية الحرب تغلبت على كل مساعي التهدئة... وماذا قال عن دعوة العشاء الموجهة من جنبلاط الى فرنجية؟
أخبار لبنان
03:58
حمادة للـLBCI: دينامية الحرب تغلبت على كل مساعي التهدئة... وماذا قال عن دعوة العشاء الموجهة من جنبلاط الى فرنجية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه
0
أخبار لبنان
13:46
افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة
أخبار لبنان
13:46
افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
23:44
ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن
أخبار دولية
23:44
ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن
2
حال الطقس
03:33
طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟
حال الطقس
03:33
طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟
3
منوعات
15:55
طائر "اباحي" فك الجزء العلوي من البيكيني الذي كانت ترتديه أمام الكاميرا... كادت أن تظهر عارية! (فيديو)
منوعات
15:55
طائر "اباحي" فك الجزء العلوي من البيكيني الذي كانت ترتديه أمام الكاميرا... كادت أن تظهر عارية! (فيديو)
4
فنّ
04:58
الموت يفجع نادين الراسي... "قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب"
فنّ
04:58
الموت يفجع نادين الراسي... "قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب"
5
تقارير نشرة الاخبار
13:04
خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:04
خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟
6
فنّ
07:24
عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣
فنّ
07:24
عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣
7
اقتصاد
02:07
إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز
اقتصاد
02:07
إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز
8
منوعات
16:33
صورة مرعبة تكشف اللحظة الصادمة... التقت من دون قصد بأحد أشباح محاربي هاواي المتوفين في غابة مسكونة! (صورة)
منوعات
16:33
صورة مرعبة تكشف اللحظة الصادمة... التقت من دون قصد بأحد أشباح محاربي هاواي المتوفين في غابة مسكونة! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More