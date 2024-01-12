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دخلوا غرفة فندق واعتدوا على زوجين... والسبب الديانة؟!

منوعات
2024-01-12 | 06:55
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دخلوا غرفة فندق واعتدوا على زوجين... والسبب الديانة؟!
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دخلوا غرفة فندق واعتدوا على زوجين... والسبب الديانة؟!

أفادت تقارير بأن مجموعة من ستة إلى سبعة رجال قاموا بالاعتداء على زوجين ينتميان إلى ديانتين مختلفتين أثناء إقامتهما في فندق في منطقة هافيري في ولاية كارناتاكا الهندية.
 
وفي التفاصيل، وقعت الحادثة في 7 كانون الثاني الماضي، حيث قدم الضحيتين شكوى للشرطة، التي قامت بتسجيل القضية واعتقال اثنين من المتهمين حتى الآن.
 
وتلقت الشرطة إخطارًا حول حجز زوجين من ديانات مختلفة في الفندق، حيث اقتحمت مجموعة من الرجال تابعة للديانة المسلمة الفندق واعتدوا عليهما في غرفتهما. وقد انتقلت العصابة لفظيًا على الزوجين وقاموا بتصوير المرأة أثناء الاعتداء عليها.
 
وصرح أنشو كومار، مشرف شرطة هافيري، أنهم اعتقلوا شخصين حتى الآن ويقومون بالتحقيق لتحديد هويات المتهمين الآخرين، مشيرًا إلى أن المعتدين من السكان المحليين ولا ينتمون إلى أي منظمة.
 
كما أشار إلى أن القضية قد تتضمن تهمًا إضافية مثل الاختطاف وخدش الحياء والاعتداء على المرأة ومحاولة القتل استنادًا إلى أقوال الضحايا.
 
 

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