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تعاملوا مع اسمها بأسلوب بشع جدا... اضطرت لاتخاذ قرار مصيري وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-01-12 | 08:18
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تعاملوا مع اسمها بأسلوب بشع جدا... اضطرت لاتخاذ قرار مصيري وهذه التفاصيل!
تعاملوا مع اسمها بأسلوب بشع جدا... اضطرت لاتخاذ قرار مصيري وهذه التفاصيل!
عبّرت "فلورا" عن استيائها من استخفاف أهل زوجها باسمها، وتساءلت عما إذا كان من المبالغ فيه أن تقطع صلتها بهم بالكامل، وفق ما نقل موقع "
دايلي ميل
" البريطاني.
وكانت فلورا تحب اسمها وتعتبره فريدًا ومميزًا، وغالبًا ما يطلق عليها لقب "فلوري"، ولكن والدا زوجها يكرهانه واعتمدا تسمية "فلورنس" عوضًا عن "فلوري".
واعتاد أهل زوجها أن يسألوها دائمًا عن سبب اختيار والديها هذا الاسم لها، إذ لم يستطع كلاهما فهم كيفية استخدام تسمية "فلوري" لامرأة ناضجة ومحترفة مثل فلورا، وبالإضافة إلى ذلك قال الوالدان إنهما يتوقعان في كل مرة يسمعان فيها الاسم فتاة تبلغ من العمر ست سنوات.
ووصلت السخرية إلى ذروتها خلال رأس السنة الجديدة عندما دعا أصهار فلورا رفاقهم للسخرية منها، إذ وصفوها بالطفولية عندما لم تتفاعل معهم عند تسميتها بـ"فلورانس"، كما انزعج زوجها كثيرًا لدرجة أنه ذهب ليخبرهم أنهم كانوا سخيفين.
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