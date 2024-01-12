جدة تثير تفاعلًا واسعًا عبر تيك توك... "لن أكبر على ارتداء البيكيني"!

جدة تثير تفاعلًا واسعًا عبر تيك توك... "لن أكبر على ارتداء البيكيني"!



حثّت جدة في الثمانينات من العمر، المتابعين على الافتخار بأجسادهم، بغض النظر عن أعمارهم، من خلال فيديو نشرته على حسابها "Bad Granny" على موقع تيك توك، وفق ما نقله موقع "ميرور" البريطاني.



وقامت الجدة بتجربة ملابس سباحة مختلفة ورقصت قليلاً قبل أن تظهر أخيراً بالبكيني الأحمر، كما لاقى الفيديو بالفعل رواجًا كبيرًا والعديد من التعليقات المتأثرة برسالتها المبهجة.