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عقاب قاسٍ لضابطة سجن... صوّرتها كاميرات المراقبة مع أحد السجناء في هذه الوضعية!

منوعات
2024-01-12 | 10:28
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عقاب قاسٍ لضابطة سجن... صوّرتها كاميرات المراقبة مع أحد السجناء في هذه الوضعية!
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عقاب قاسٍ لضابطة سجن... صوّرتها كاميرات المراقبة مع أحد السجناء في هذه الوضعية!

أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بالسجن لمدة 16 شهرًا على ضابطة سجن بعد أن تم تصويرها وهي تمارس الجنس مع أحد السجناء داخل خزانة تخزين الطعام.
 
كانت الضابطة شانيا بيغوم البالغة 25 عامًا من مقاطعة شروبشاير الانجليزية، تخدم في سجن HMP Birmingham عندما تورطت في علاقة "غير مناسبة" مع السجين جوشوا مولينغز.
 
كشفت التحقيقات أن بيغوم ومولينغز قاما بأنشطة غير ملائمة بشكر متكرر داخل الخزانة الواسعة، بما في ذلك "المغازلة والمداعبة الشديدة وممارسة الجنس".
 
وتعثرت خيوط هذا اللقاء السري عندما شكت إدارة السجن وقامت بتركيب كاميرات للتجسس على الثنائي.
 
بدورها، اعترفت بيجغوم بسوء السلوك في منصبها، وتم إدانتها في محكمة برمنغهام كراون ببريطانيا. أثناء إصدار الحكم، قال القاضي جون باترفيلد إن تصرفات بيغوم كان لها "تأثير مدمر" على نظام السجون، مشيرًا إلى أنها قامت بأفعال غير مقبولة خلال أداء واجبها.
 

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