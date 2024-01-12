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رمى الزيت المغلي على زميله في السكن... والسبب لا يُصدّق!

منوعات
2024-01-12 | 11:47
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رمى الزيت المغلي على زميله في السكن... والسبب لا يُصدّق!
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رمى الزيت المغلي على زميله في السكن... والسبب لا يُصدّق!

رمى الزيت المغلي على زميله في السكن... والسبب لا يُصدّق!

تم الحكم على إيفان بونابرت البالغ من العمر 33 عامًا بالسجن لمدة ست سنوات في لندن، بعد تاريخ طويل من العنف الذي تصاعد إلى هجوم غير مبرر على زميله في السكن، دانييل أسيانيكاسي، في منزلهما. 

وسبق للمواطن البرتغالي أن هدد سابقاً زميلاً آخراً بمطرقة وغلاية، كما كان قد اعتدى على والده، وفق موقع "ميرور".

ويُذكر أن بونابرت قام بغلي وعاء معدني كبير من الزيت على الموقد، وألقى به على أسيانيكاسي، مما تسبب في حروق خطيرة تجاوزت 8 في المئة من جسده.

وبعدها، ركض الضحية إلى الخارج وهو يصرخ مطالباً باستدعاء سيارة إسعاف والشرطة، ثم عاد إلى الداخل ليسكب الماء البارد على جلده المتقرح.

وقال أسيانيكاسي للشرطة في وقت لاحق إن بونابرت كان قد حطّم سابقاً باب غرفته بمطرقة، لأنه كان يشاهد التلفزيون بصوت عالٍ. وشهد زملاء آخرين في السكن على سلوك بونابرت العدواني. 

وأثناء الاستجواب، قال بونابرت إنه كان مكتئبًا، وفقد وظيفته، وتخلف عن دفع الإيجار، ويخشى أن يصبح بلا مأوى. 

لذلك، قام بهذا العمل العنيف مع زميله في السكن للحصول على "عقوبة سجن طويلة والحصول على المساعدة والدعم".

وكان بونابرت يحمل مطرقة في حزام خصره تحسبًا لتعرضه لهجوم.

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