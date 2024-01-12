تناولن الطعام بأكثر من 500 دولار ثم رفضن دفع المبلغ... مطعم يوثق الفضيحة وهذا ما جرى! (فيديو)

أشعل مطعم إيطالي في سانت ليوناردز أون سي، المعروفة باسم سانت ليناردز، جدلاً بعد اتهامه لمجموعة من أربع نساء بترك فاتورة بقيمة 400 جنيه إسترليني (أي 510 دولارات)، بزعم رفضهن دفع المبلغ بعد تناول العشاء مع أطفالهنّ الثمانية.

حذر مطعم "لا بيلا فيستا"، الواقع في المنتجع الساحلي فى منطقة هاستينغز في شرق ساسكس، انجلترا، أصحاب الأعمال الصغيرة الآخرين من هذه "المجموعة الحقيرة" التي قامت بطلب مأكولات ومشروبات بقيمة مئات الجنيهات وغادرت دون تسوية الحساب.

وأفادت الشرطة في ساسكس أنها تحقق الآن في الحادث الذي وقع في الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد.

وتظهر الفاتورة، التي بلغت قيمتها 425.38 جنيه إسترليني (أي نحو 550 دولارا)، أن المجموعة تناولت وجبة فاخرة من لحم البقر المشوي والمحار والبولونيا ومجموعة متنوعة من المقبلات.

وقام الموظفون بالإبقاء على إحدى النساء داخل المطعم حتى وصول الشرطة. ورغم تسليمها 60 جنيهًا إسترلينيًا (76 دولارا) بعد نقلها إلى ماكينة الصراف الآلي، ادعت أن المبلغ المذكور هو "كل ما لديها".