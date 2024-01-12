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اختارت عدم إنجاب الأطفال...والسبب والدتها؟!
منوعات
2024-01-12 | 12:07
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اختارت عدم إنجاب الأطفال...والسبب والدتها؟!
اختارت عدم إنجاب الأطفال...والسبب والدتها؟!
اختارت امرأة عدم إنجاب الأطفال بعد أن رأت مدى الجهد الذي بذلته والدتها لتربية أختها، واعتبرت أن الإنجاب هو رغبة وليس حاجة.
وكانت إيفي ناردي، 35 عامًا، في التاسعة من عمرها فقط عندما حملت والدتها بشقيقتها لورا، وشهدت العمل الشاق الذي بذلته أثناء الولادة وخلال تربيتها.
وتم ترسيخ قرارها بعدم إنجاب الأطفال بشكل أكبر، عندما كانت طالبة جامعية، بحسب موقع
"ذا صن"
.
وتسافر إيفي وشريكها أليكس، 29 عامًا، بشكل متقطع خلال العام لزيارة مدن عدة، وتستمع بوقتها من دون إرهاق نفسها مع الأطفال، وقالت إنها لا تندم أبداً من قرارها بعدم الإنجاب، خصوصاً وأن زوجها يتفق معها في هذا الموضوع.
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