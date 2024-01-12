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واعدت رجلاً يكبرها سناً من أجل ثروته...ولكن ما حصل بعدها لم يكن متوقعاً!

واعدت رجلاً يكبرها سناً من أجل ثروته...ولكن ما حصل بعدها لم يكن متوقعاً!





والتقت كاري بشريكها راندي لأول مرة عبر تطبيق مواعدة، وزعمت أنها كانت في وضع مالي صعب، ما دفعها للدخول في علاقة معه بعد أن شاهدت صوره في إجازة فاخرة، بحسب موقع



وعلى الرغم من أن راندي كان بعمر والدها، كشفت كاري عن مشاعرها تجاه الرجل البالغ من العمر 63 عامًا، والتي تطورت مع مرور الوقت.



وكانت كاري تراسل راندي للحصول على المال ثم تختفي لأشهر عدة. لكنها كشفت أنها عادت إلى رشدها وقررت الحصول على وظيفة لنفسها.



وبعد عام من الدردشة عبر الإنترنت، قرر الثنائي أن يلتقيا شخصيًا، واكتشفت الشابة حينها أن لديها مشاعر تجاه راندي الذي وعدها بحلّ جميع مشاكلها.



والآن تبلغ كاري من العمر 30 عامًا، وتعيش مع شريكها في الولايات المتحدة ، حيث تحصل على ميزانية لإنفاقها كل شهر من راندي.



اعترفت امرأة بالدخول في علاقة مع رجل يكبرها سناً حتى تتمكن من الحصول على ثروته.والتقت كاري بشريكها راندي لأول مرة عبر تطبيق مواعدة، وزعمت أنها كانت في وضع مالي صعب، ما دفعها للدخول في علاقة معه بعد أن شاهدت صوره في إجازة فاخرة، بحسب موقع "ذا صن" وعلى الرغم من أن راندي كان بعمر والدها، كشفت كاري عن مشاعرها تجاه الرجل البالغ من العمر 63 عامًا، والتي تطورت مع مرور الوقت.وكانت كاري تراسل راندي للحصول على المال ثم تختفي لأشهر عدة. لكنها كشفت أنها عادت إلى رشدها وقررت الحصول على وظيفة لنفسها.وبعد عام من الدردشة عبر الإنترنت، قرر الثنائي أن يلتقيا شخصيًا، واكتشفت الشابة حينها أن لديها مشاعر تجاه راندي الذي وعدها بحلّ جميع مشاكلها.والآن تبلغ كاري من العمر 30 عامًا، وتعيش مع شريكها في الولايات المتحدة ، حيث تحصل على ميزانية لإنفاقها كل شهر من راندي.