زوجان مسنان توفيا في منزلهما.. ما علاقة جهاز التدفئة؟

قريبا... سيتمكن سكان دولة عربية من اقتراح أسماء للطرق!

قريبا... سيتمكن سكان دولة عربية من اقتراح أسماء للطرق!

صورة مرعبة تكشف اللحظة الصادمة... التقت من دون قصد بأحد أشباح محاربي هاواي المتوفين في غابة مسكونة! (صورة)