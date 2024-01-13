خنقها ووضع كيساً بلاستيكياً على رأسها... شابة كادت أن تُقتل على يد حبيبها والسبب؟! (فيديو)

كشفت امرأة كادت أن تُقتل على يد حبيبها السابق بعدما خنقها ووضع كيسا بلاستيكيا على رأسها، معركتها الأليمة لاستعادة حياتها الطبيعية.

وفي التفاصيل، حُكم على جيمس رايلي، 28 عامًا، بالسجن لمدة 16 عامًا يوم الجمعة بتهمة محاولة القتل، بعد ما وصفه القاضي بأنه محاولة "وحشية وحازمة" مدتها دقيقتين لاغتيال الأكاديمية إيلي موكسهام.

وانفجر ضابط شرطة لانكشاير (بريطانيا) السابق في حالة من الغضب نتيجة "الغيرة" في 10 تشرين الثاني 2022، تاركًا الشابة إيلي، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 24 عامًا، تعاني من إصابة دماغية طويلة الأمد بسبب الحرمان من الأكسجين، حسبما استمعت محكمة "كراون" في مانشستر.

وشاركت السيدة موكسهام، كيف أن "السلوك القسري" والاعتداء "الصادم" الذي تعرضت له جعلها تعاني من القلق والرعب الليلي والصداع ومشاكل الثقة في الآخرين.

وقالت طالبة الدكتوراه في جامعة لانكستر إن "العام الماضي كان بمثابة كابوس"، وأنها تعيش الآن في "خوف دائم من تعرضها لهجوم آخر".

ومع ذلك، أشارت السيدة موكسهام إلى أنه على الرغم من الاضطراب الجسدي والعاطفي الذي تعاني منه نتيجة الاعتداء "الرهيب"، إلا أنها "خاتمة حقيقية" لها الآن بعد أن تم سجن رايلي.