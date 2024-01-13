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كانت ضحية زوجها المليونير... فتمثلت به وقتلت طفلها!
منوعات
2024-01-13 | 13:23
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كانت ضحية زوجها المليونير... فتمثلت به وقتلت طفلها!
تشهد انجلترا حادثة مروعة حيث اعتقلت أمٌ، وهي ضحية لزوجها، بتهمة قتل ابنها البالغ من العمر سبع سنوات، حيث أنهت حياته في منزلها الزوجي.
بدورها، اكتشفت الشرطة جثة الطفل لويس في منزلهم في هافرفوردويست بيمبروكشاير، بعد اتصال طارئ، بحسب موقع "
ديلي ميل
".
وأثناء جلسة المحكمة، أكدت الأم، بابابيت لينس (42 عامًا)، فقط تأكيد هويتها وعنوانها وتاريخ ميلادها.
ويُشار إلى أن زوجها إدوارد لينس (51 عامًا)، الذي تم إرساله إلى مستشفى للأمراض النفسية بعد هجمات سابقة، هو رجل أعمال سابق ومليونير.
في عام 2017، انفجر لينس بالغضب عندما ابنهما انفجر في البكاء، ما دفعه لشتم وضرب زوجته بكتاب الشخصية الكرتونية Peppa Pig. ورغم اعترافه بالاعتداء، إلا أنه نجا من السجن في ذلك الوقت.
من ثم، هاجم لينس والديه الأثرياء في نفس المنزل بسبب ضغينة استمرت 40 عامًا، حيث طالب بتعويض عن "معاناته" خلال دراسته.
تفاقمت الأوضاع بعد ذلك، وأدت إلى اعتقال زوجته بتهمة القتل بعد العثور على جثة ابنهما.
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