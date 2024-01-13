لن تصدقوا ما فعلته بحيوانها الأليف... حنّطته ليُصبح "راقصة تعري"! (صور)

عندما توفي حيوان الهامستر الأليف المفضل لدى الشابة جيس بورتر لانغسون، علمت أن عليها أن تفعل "شيئًا خاصًا" لتذكره، فاختارت تحنيطه بطريقة غريبة.

بعد أن أنفقت أكثر من 200 دولار لتحنيط هامستر هامينغتون القزم روبوروفسكي الثمين، واسمه المختصر "هامي"، تم تخليد القارض "كراقصة متعرية صغيرة" ترقص للحصول على النقود حول العامود، مع الأوراق النقدية المصغرة بالدولار وسروال داخلي رفيع باللون الوردي.

وقالت جيس، 27 عاما، لوسائل إعلامية: "كان هذا الهامستر مبدعًا للغاية وكان جميع أصدقائي يعرفون هامي وأرادوا رؤيته. وكان يحتاج إلى شيء خاص".

وأضافت: "أنا لا أعرف حتى من أين أتت فكرة الهامستر المتعري، لكنني فكرت، ماذا سيكون أكثر شهرةً من هامستر على عمود متجرد يسعى للحصول على المال؟".

الآن، أصبح الهامستر هامي، الّذي كان بمثابة "هامستر الدعم العاطفي" لجيس خلال نشأتها عندما انتقلت لأول مرة إلى لندن في العشرينات من عمرها، تراقبها بجوار سريرها.