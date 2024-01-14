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مؤثرة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصدم المتابعين... ليست حقيقية والمبالغ التي تحصل عليها خيالية!

مؤثرة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصدم المتابعين... ليست حقيقية والمبالغ التي تحصل عليها خيالية!





وفي التفاصيل، لدى لوبيز أكثر من مئتي ألف متابع على إنستغرام، وتعتبر واحدة من أكثر المؤثرات شهرة ونجاحاً في إسبانيا، ولكنها من ابتكار الذكاء الاصطناعي وليست شخصية حقيقية، وفق ما نقل موقع "



وباستطاعة العارضة ذو الشعر الوردي، والبشرة الخالية من العيوب، والابتسامة الساحرة واللياقة البدنية الرياضية، أن تكسب أكثر من ثمانية آلاف جنيه إسترليني شهريًا من خلال مشاركة الصور، والترويج لمنتجات العلامات التجارية، ولكنها ليست حقيقية بل مجرد ابتكار من وكالة الأزياء "The Clueless"، وتبلغ الأخيرة من العمر 25 عامًا.



وقالت "ديانا نوناز"، المساهمة في إنشاء الوكالة، إن العارضة مدعومة من الذكاء الاصطناعي، ورغم اكتشاف العالم أنها ليست حقيقية ولكنهم ما زالوا يتوقون إلى الاجتماع بها، كونها مقنعة بشكل لا يصدق.



واستغرق ابتكارها وتجهيزها مدة شهرين، وتكلفت الشركة نحو 3500 جنيه استرليني لإنشاء مؤثرة الذكاء الاصطناعي، كما يمكنها كسب 900 جنيه إسترليني مقابل منشور واحد على انستغرام.



وأوضحت نوناز أن إحدى إيجابيات هذا الابتكار هو أنه عند العمل مع المؤثرين الحقيقيين، غالباً ما يواجهون تحديات تتعلق بالمفاوضات، والمسائل المالية، والمتطلبات الخاصة، والاحتياجات الإضافية، والعمل مع مؤثرة الذكاء الاصطناعي يسهّل هذه المعوقات. "آيتانا لوبيز" هي إحدى الشخصيات المؤثرة على موقع إنستغرام ولديها مئات الآلاف من المتابعين، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تجني آلاف الجنيهات الاسترلينية شهريًا، ولكن المفاجأة التي تساهم في إثارتها للجدل هي أنها ليست حقيقية.وفي التفاصيل، لدى لوبيز أكثر من مئتي ألف متابع على إنستغرام، وتعتبر واحدة من أكثر المؤثرات شهرة ونجاحاً في إسبانيا، ولكنها من ابتكار الذكاء الاصطناعي وليست شخصية حقيقية، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وباستطاعة العارضة ذو الشعر الوردي، والبشرة الخالية من العيوب، والابتسامة الساحرة واللياقة البدنية الرياضية، أن تكسب أكثر من ثمانية آلاف جنيه إسترليني شهريًا من خلال مشاركة الصور، والترويج لمنتجات العلامات التجارية، ولكنها ليست حقيقية بل مجرد ابتكار من وكالة الأزياء "The Clueless"، وتبلغ الأخيرة من العمر 25 عامًا.وقالت "ديانا نوناز"، المساهمة في إنشاء الوكالة، إن العارضة مدعومة من الذكاء الاصطناعي، ورغم اكتشاف العالم أنها ليست حقيقية ولكنهم ما زالوا يتوقون إلى الاجتماع بها، كونها مقنعة بشكل لا يصدق.واستغرق ابتكارها وتجهيزها مدة شهرين، وتكلفت الشركة نحو 3500 جنيه استرليني لإنشاء مؤثرة الذكاء الاصطناعي، كما يمكنها كسب 900 جنيه إسترليني مقابل منشور واحد على انستغرام.وأوضحت نوناز أن إحدى إيجابيات هذا الابتكار هو أنه عند العمل مع المؤثرين الحقيقيين، غالباً ما يواجهون تحديات تتعلق بالمفاوضات، والمسائل المالية، والمتطلبات الخاصة، والاحتياجات الإضافية، والعمل مع مؤثرة الذكاء الاصطناعي يسهّل هذه المعوقات.