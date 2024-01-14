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العثور على مخلوق مرعب على أحد الشواطئ في هذا البلد... إليكم التفاصيل! (صورة)
منوعات
2024-01-14 | 11:20
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العثور على مخلوق مرعب على أحد الشواطئ في هذا البلد... إليكم التفاصيل! (صورة)
العثور على مخلوق مرعب على أحد الشواطئ في هذا البلد... إليكم التفاصيل! (صورة)
أصيب المكسيكيون بالذهول بعد أن جرفت الأمواج مخلوقًا غامضًا، يُعتقد أنه جاء من أعماق المحيط الهادئ، على الشاطئ، حيث اعتقد أحد المارة أنه دلفين ميت، وفق ما نقل موقع
ميرور
البريطاني.
وفي التفاصيل، زعمت التقارير أن حيوانًا مجهول الهوية جرفته المياه على شاطئ "ديستيلاديراس" على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، والذي جاء ربما من أعماق المحيط الهادئ.
وكشف المخلوق ذو المظهر غير المعتاد عن بعض نقاط الشبه بينه وبين الدلفين، ولكن أسنانه حادة للغاية وذيله يشبه الثعبان ولا عيون له.
وتم تصوير الحيوان بعد أن عثر عليه أشخاص يتنزهون على الشاطئ، واعتقدوا في البداية أنه دلفين ميت، ولكن عندما اقتربوا، أدركوا أن الأمر كان مختلفًا تمامًا.
وذكر الصيادون أنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل، ولكنهم ذكروا أنه توجد في منطقة "بويرتو فالارتا" بعض الحيوانات التي تعيش منفصلة تمامًا عن ضوء الشمس وتكون لها عيون بدائية أو تفتقر إليها تمامًا.
ولم يتمكّن الصيادون من معرفة النوع الذي ينتمي إليه الحيوان الغريب، ورجّحت تقارير أخرى احتمال أن تكون الصورة مزيفة.
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