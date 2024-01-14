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هجوم شرس من الخفافيش الطائرة يجبر هذه المدينة على الإغلاق... إليكم ما حدث! (صورة)

منوعات
2024-01-14 | 14:52
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هجوم شرس من الخفافيش الطائرة يجبر هذه المدينة على الإغلاق... إليكم ما حدث! (صورة)
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هجوم شرس من الخفافيش الطائرة يجبر هذه المدينة على الإغلاق... إليكم ما حدث! (صورة)

هجوم شرس من الخفافيش الطائرة يجبر هذه المدينة على الإغلاق... إليكم ما حدث! (صورة)

خاف سكان إحدى البلدات للغاية مما سمي بـ "إعصار الخفافيش" لدرجة أنهم لم يرغبوا في اصطحاب أطفالهم إلى المدرسة، وتم إيقاف سيارة الإسعاف الجوي التابعة للمستشفى المحلي في منطقة "إنغام" الأسترالية.

وفي التفاصيل، اضطر السكان المحليون المذعورون إلى البقاء في منازلهم، وحتى سيارة الإسعاف الجوي في المستشفى توقفت عن العمل بعد أن سيطرت آلاف الخفافيش على السماء.

وكان الهجوم شديدًا للغاية، إذ كان هناك ما يقدر بنحو 300 ألف من الثدييات المجنحة التي تعيش في الأشجار وتحلق في السماء، ما يعني أن عدد الخفافيش تفوّق على عدد سكان المدينة.

وذكر موقع "ميرور" البريطاني أن الحادثة حصلت عام 2020، ولكنها ما زالت تقلق السكان.
 
 

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المدينة

الإغلاق...

إليكم

(صورة)

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