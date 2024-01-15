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ما اكتشفه زوجها في هاتفها صدمه... نهاية حزية لعلاقة حب متينة: إليكم التفاصيل!

منوعات
2024-01-15 | 01:08
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ما اكتشفه زوجها في هاتفها صدمه... نهاية حزية لعلاقة حب متينة: إليكم التفاصيل!
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ما اكتشفه زوجها في هاتفها صدمه... نهاية حزية لعلاقة حب متينة: إليكم التفاصيل!

ما اكتشفه زوجها في هاتفها صدمه... نهاية حزية لعلاقة حب متينة: إليكم التفاصيل!

عثر زوج امرأة عن طريق الخطأ على مواد إباحية داخل هاتفها، وقرر لحظتها الانفصال وغادر المنزل، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي هذا السياق، أصيبت المرأة بصدمة لأن زواجها الذي دام لمدة أربع سنوات انتهى تقريبًا، بالإضافة إلى ذلك كان الثنائي معًا لمدة عشر سنوات تقريبًا قبل الزواج. 

ووصفت المرأة علاقتهما بالـ"متقدمة للغاية"، وقالت إنهما كانا يتشاجران حول أشياء مثل الأعمال المنزلية ولكن لم يكن هناك مشاكل كبيرة إطلاقًا.

وشرحت المرأة أن علاقتها بزوجها كانت تمر بفترة باردة، ولكنها لم تفكر في الأمر كثيرًا لأنهما كانا يعانيان من الكثير من ضغوط العمل والأمور العائلية، واعتمدت مشاهدة الأفلام الإباحية أحيانًا عندما لا يكون الأخير متواجدًا.

وتحدثت المرأة عن مدى حبها لزوجها وعن سعادتها بعلاقتهما وحياتهما الجنسية عندما تكون ناشطة. 

كذلك أوضحت المراة أن الوضع أصبح معقدًا للغاية لأن زوجها ذهب للإقامة في منزل والديه، ومرّ أكثر من أسبوعين ولم يحدد بعد موعدًا للعودة.

وقالت المرأة إنها شعرت وكأن زوجها تصرف كما لو أنها خانته، ووصفت مدى حيرتها حول ما يجب أن تفعله أو تقوله، خصوصًا أن زواجها أوشك على الانتهاء.

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