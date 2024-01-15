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توقعت مفاجأة مميزة في عيد الحب ولكن ما حصل معها صدمها... قررت الانتقام وهذه التفاصيل!

منوعات
2024-01-15 | 01:19
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توقعت مفاجأة مميزة في عيد الحب ولكن ما حصل معها صدمها... قررت الانتقام وهذه التفاصيل!
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توقعت مفاجأة مميزة في عيد الحب ولكن ما حصل معها صدمها... قررت الانتقام وهذه التفاصيل!

توقعت مفاجأة مميزة في عيد الحب ولكن ما حصل معها صدمها... قررت الانتقام وهذه التفاصيل!

لم يتحقق حلم "سو باكي" بالاسترخاء في أحد المنتجعات الصحية كما وعدها حبيبها "ديفيد بوروز"، لأنه خطط ليوم من العناية ولكن بطريقة مختلفة للاحتفال بعيد الحب.

وفي التفاصيل، تخرّب حلم باكي في قضاء عطلة فاخرة بعد اتباع بوروز خطة بديلة لفترة الاسترخاء إذ بدلاً من تنظيف الوجه بالبخار في المنتجعات الخاصة بالعناية بالبشرة والصحة، ذهب الزوجان في جولة إلى متاجر "سبار" في منطقة بريغينهام.

وأصيبت باكي بالذهول عندما اكتشفت مخطط زوجها العادي جدا كما شعرت أنها تعرضت للخداع، وفكرت أنها مزحة في البداية إلا أنها اكتشفت أنه فعلا يتوقف للتبضع من متاجر بريغينهام.

وأصرّ بوروز على التقاط صور سيلفي خارج كل فرع من المحلات، حيث ظهرت باكي غاضبة في الخلفية، وبرر الأخير موقفه في حديث مع موقع "ميرور" البريطاني، بأنه ظنّ أن الأمر سوف يكون مضحكًا، وذكر أنهما تجوّلا لمدة ساعتين واشترى لها هدية من كل متجر.

وانتبهت في النهاية باكي إلى الجانب المضحك من فعلة شريكها، ولكنها تعهدت بالانتقام، وعوّض بوروز عن سلوكه من خلال اصطحاب صديقته لتناول وجبة في عيد الحب وتعهد بأخذها إلى منتجع صحي في المستقبل.

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