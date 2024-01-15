الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"مقبرة تستحق الموت من أجلها"... سرداب معروض للبيع قد يصل سعره الى 400 ألف دولار والسبب: مارلين مونرو! (صور)
منوعات
2024-01-15 | 06:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"مقبرة تستحق الموت من أجلها"... سرداب معروض للبيع قد يصل سعره الى 400 ألف دولار والسبب: مارلين مونرو! (صور)
"مقبرة تستحق الموت من أجلها"... سرداب معروض للبيع قد يصل سعره الى 400 ألف دولار والسبب: مارلين مونرو! (صور)
سيتم عرض سرداب ضريح في منتزه ومشرحة بيرس براذرز ويستوود فيلدج التذكاري في لوس أنجلوس للبيع في شهر آذار، وفقًا لمزادات جوليان في بيفرلي هيلز.
وتقع البقعة - التي يمكن أن تحتوي على "جسد كامل أو رماد" - في ممر الذكريات، الجدار B، السرداب 3 - صف واحد أعلاه وأربع مسافات على يسار ضريح مارلين مونرو، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وقال دارين جوليان، الرئيس التنفيذي لدار المزادات: "إنها الطريقة المثلى لاحتضان سحر وتاريخ هوليود".
ويبلغ العرض الافتتاحي للسرداب 50 ألف دولار، ومن المتوقع أن يحصد ما يصل إلى 400 ألف دولار، وفقًا لدار المزادات.
وتوفيت مونرو بشكل مأساوي بسبب جرعة زائدة من المخدرات عن عمر يناهز 36 عامًا في 4 آب 1962.
ونظم زوجها السابق وأسطورة البيسبول جو ديماجيو جنازة خاصة في كنيسة المقبرة بعد أربعة أيام.
وبحسب ما ورد اختار زوجها الموقع لأن امرأتين - غريس غودارد وآنا لوير - اللتين ساعدتا في رعاية مونرو عندما كانت فتاة صغيرة عندما أصبحت والدتها عاجزة، دُفنتا هناك.
وجاء في الإعلان الجملة التالية: "مقبرة تستحق الموت من أجلها".
آخر الأخبار
منوعات
تستحق
الموت
أجلها"...
سرداب
معروض
للبيع
دولار
والسبب:
مارلين
مونرو!
(صور)
التالي
وسط التصفيق والهتافات... قبلة بين ملك الدنمارك الجديد وزوجته تُشعل الإنترنت (فيديو)
مشهد قاس في بلدٍ عربي... سقوط فتاة من شرفة فندق شهير: انتحار أو مغامرة؟ (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
06:02
نجمة "باب الحارة" اختبرت الموت مرتين... ليليان الأطرش: "فجأة بطّل في ضو"
فنّ
06:02
نجمة "باب الحارة" اختبرت الموت مرتين... ليليان الأطرش: "فجأة بطّل في ضو"
0
فنّ
2024-01-12
الموت يفجع نادين الراسي... "قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب"
فنّ
2024-01-12
الموت يفجع نادين الراسي... "قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب"
0
فنّ
2024-01-05
عملاق في السينما الفرنسية قرر أن يقاضي ابنه... والسبب: "نشر الغسيل الإعلامي"!
فنّ
2024-01-05
عملاق في السينما الفرنسية قرر أن يقاضي ابنه... والسبب: "نشر الغسيل الإعلامي"!
0
أخبار دولية
2024-01-05
الخارجية الأميركية: 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة من ممولي "حماس"
أخبار دولية
2024-01-05
الخارجية الأميركية: 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة من ممولي "حماس"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:13
أرسلت "سيلفي" لأصدقائها ولكنها لم تتوقع هذه المفاجأة المرعبة... لم تكن وحدها في الصورة! (صور)
منوعات
09:13
أرسلت "سيلفي" لأصدقائها ولكنها لم تتوقع هذه المفاجأة المرعبة... لم تكن وحدها في الصورة! (صور)
0
منوعات
08:57
شكّت بزوجها بعد أن اشترى لها شقة فخمة في دبي...ما هي نواياه خلف ذلك؟
منوعات
08:57
شكّت بزوجها بعد أن اشترى لها شقة فخمة في دبي...ما هي نواياه خلف ذلك؟
0
منوعات
07:53
ردّ فعله أثار جدلاً على مواقع التواصل... راكب يُهاجم كابتن الطائرة بعنف لهذا السبب! (فيديو)
منوعات
07:53
ردّ فعله أثار جدلاً على مواقع التواصل... راكب يُهاجم كابتن الطائرة بعنف لهذا السبب! (فيديو)
0
منوعات
07:35
وسط التصفيق والهتافات... قبلة بين ملك الدنمارك الجديد وزوجته تُشعل الإنترنت (فيديو)
منوعات
07:35
وسط التصفيق والهتافات... قبلة بين ملك الدنمارك الجديد وزوجته تُشعل الإنترنت (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-01-14
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط
خبر عاجل
2024-01-14
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط
0
آخر الأخبار
2024-01-14
قناة 13 العبرية: سقوط صواريخ بالقرب من مستوطنة "مسكاف عام" عند الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
2024-01-14
قناة 13 العبرية: سقوط صواريخ بالقرب من مستوطنة "مسكاف عام" عند الحدود مع لبنان
0
آخر الأخبار
2024-01-14
وسائل إعلام إسرائيلية: الإعلان عن إصابتين احداهما بحالة خطيرة جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه مستوطنة "يوفال" في إصبع الجليل عند الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
2024-01-14
وسائل إعلام إسرائيلية: الإعلان عن إصابتين احداهما بحالة خطيرة جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه مستوطنة "يوفال" في إصبع الجليل عند الحدود مع لبنان
0
أخبار لبنان
2024-01-10
ميقاتي إلتقى وزيرة خارجية ألمانيا وفرونتسكا وريزا: لبنان يحترم القرارات الدولية
أخبار لبنان
2024-01-10
ميقاتي إلتقى وزيرة خارجية ألمانيا وفرونتسكا وريزا: لبنان يحترم القرارات الدولية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:06
اجتماع بين بو صعب ووزير الدفاع... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
08:06
اجتماع بين بو صعب ووزير الدفاع... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
06:32
حمية من ضهر البيدر: هاجسنا تأمين السلامة المرورية والعمل على منع انجراف الاتربة
أخبار لبنان
06:32
حمية من ضهر البيدر: هاجسنا تأمين السلامة المرورية والعمل على منع انجراف الاتربة
0
أخبار لبنان
06:08
مع استمرار المساعي الدبلوماسية لوقف التصعيد الميداني بين اسرائيل وحزب الله.. كيف تبدو صورة الميدان جنوبًا؟
أخبار لبنان
06:08
مع استمرار المساعي الدبلوماسية لوقف التصعيد الميداني بين اسرائيل وحزب الله.. كيف تبدو صورة الميدان جنوبًا؟
0
أخبار لبنان
05:24
فضل الله: ليس من خيار أمام شعبنا وبلداننا إلاّ المقاومة
أخبار لبنان
05:24
فضل الله: ليس من خيار أمام شعبنا وبلداننا إلاّ المقاومة
0
أخبار لبنان
04:43
مولوي: القوى الامنية تقوم بكل جهد لتوقيف المخلّين بالأمن
أخبار لبنان
04:43
مولوي: القوى الامنية تقوم بكل جهد لتوقيف المخلّين بالأمن
0
أخبار دولية
14:17
أبو عبيدة: عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة قتلوا على الأرجح
أخبار دولية
14:17
أبو عبيدة: عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة قتلوا على الأرجح
0
أخبار دولية
14:02
القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر
أخبار دولية
14:02
القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مباراة نارية بين ريال وبرشلونة في النهائي الإسباني على الأراضي السعودية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مباراة نارية بين ريال وبرشلونة في النهائي الإسباني على الأراضي السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من أمام ملعب المدينة التعليمية في قطر… منتخب فلسطين يخوض أولى مبارياته
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من أمام ملعب المدينة التعليمية في قطر… منتخب فلسطين يخوض أولى مبارياته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
14:23
صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟
منوعات
14:23
صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟
2
منوعات
11:20
العثور على مخلوق مرعب على أحد الشواطئ في هذا البلد... إليكم التفاصيل! (صورة)
منوعات
11:20
العثور على مخلوق مرعب على أحد الشواطئ في هذا البلد... إليكم التفاصيل! (صورة)
3
أخبار لبنان
16:31
إغلاق الطرقات واقتحام المخفر وإطلاق الرصاص في حلبا
أخبار لبنان
16:31
إغلاق الطرقات واقتحام المخفر وإطلاق الرصاص في حلبا
4
فنّ
16:59
طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)
فنّ
16:59
طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)
5
آخر الأخبار
17:52
يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيليّ أن غالبية مقاتلي حماس وقادتها في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب
آخر الأخبار
17:52
يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيليّ أن غالبية مقاتلي حماس وقادتها في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب
6
منوعات
01:08
ما اكتشفه زوجها في هاتفها صدمه... نهاية حزية لعلاقة حب متينة: إليكم التفاصيل!
منوعات
01:08
ما اكتشفه زوجها في هاتفها صدمه... نهاية حزية لعلاقة حب متينة: إليكم التفاصيل!
7
فنّ
05:03
بعد الحديث عن حمل ماريتا الحلاني... الوليد يحسم الجدل حول الموضوع وهذا ما كشفه عن حياته العاطفية!
فنّ
05:03
بعد الحديث عن حمل ماريتا الحلاني... الوليد يحسم الجدل حول الموضوع وهذا ما كشفه عن حياته العاطفية!
8
حال الطقس
01:20
المنخفض الجويّ الى انكفاء...
حال الطقس
01:20
المنخفض الجويّ الى انكفاء...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More