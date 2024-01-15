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"مقبرة تستحق الموت من أجلها"... سرداب معروض للبيع قد يصل سعره الى 400 ألف دولار والسبب: مارلين مونرو! (صور)

"مقبرة تستحق الموت من أجلها"... سرداب معروض للبيع قد يصل سعره الى 400 ألف دولار والسبب: مارلين مونرو! (صور)





وتقع البقعة - التي يمكن أن تحتوي على "جسد كامل أو رماد" - في ممر الذكريات، الجدار B، السرداب 3 - صف واحد أعلاه وأربع مسافات على يسار ضريح مارلين مونرو، وفق ما نقل موقع



وقال دارين جوليان، الرئيس التنفيذي لدار المزادات: "إنها الطريقة المثلى لاحتضان سحر وتاريخ هوليود".



ويبلغ العرض الافتتاحي للسرداب 50 ألف دولار، ومن المتوقع أن يحصد ما يصل إلى 400 ألف دولار، وفقًا لدار المزادات.



وتوفيت مونرو بشكل مأساوي بسبب جرعة زائدة من المخدرات عن عمر يناهز 36 عامًا في 4 آب 1962.



ونظم زوجها السابق وأسطورة البيسبول جو ديماجيو جنازة خاصة في كنيسة المقبرة بعد أربعة أيام.



وبحسب ما ورد اختار زوجها الموقع لأن امرأتين - غريس غودارد وآنا لوير - اللتين ساعدتا في رعاية مونرو عندما كانت فتاة صغيرة عندما أصبحت والدتها عاجزة، دُفنتا هناك. سيتم عرض سرداب ضريح في منتزه ومشرحة بيرس براذرز ويستوود فيلدج التذكاري في لوس أنجلوس للبيع في شهر آذار، وفقًا لمزادات جوليان في بيفرلي هيلز.وتقع البقعة - التي يمكن أن تحتوي على "جسد كامل أو رماد" - في ممر الذكريات، الجدار B، السرداب 3 - صف واحد أعلاه وأربع مسافات على يسار ضريح مارلين مونرو، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وقال دارين جوليان، الرئيس التنفيذي لدار المزادات: "إنها الطريقة المثلى لاحتضان سحر وتاريخ هوليود".ويبلغ العرض الافتتاحي للسرداب 50 ألف دولار، ومن المتوقع أن يحصد ما يصل إلى 400 ألف دولار، وفقًا لدار المزادات.وتوفيت مونرو بشكل مأساوي بسبب جرعة زائدة من المخدرات عن عمر يناهز 36 عامًا في 4 آب 1962.ونظم زوجها السابق وأسطورة البيسبول جو ديماجيو جنازة خاصة في كنيسة المقبرة بعد أربعة أيام.وبحسب ما ورد اختار زوجها الموقع لأن امرأتين - غريس غودارد وآنا لوير - اللتين ساعدتا في رعاية مونرو عندما كانت فتاة صغيرة عندما أصبحت والدتها عاجزة، دُفنتا هناك.

وجاء في الإعلان الجملة التالية: "مقبرة تستحق الموت من أجلها".