وسط التصفيق والهتافات... قبلة بين ملك الدنمارك الجديد وزوجته تُشعل الإنترنت (فيديو)

توافد عشرات الآلاف من الأفراد لمشاهدة لحظة تاريخية للدنمارك، حيث تولى الملك فريدريك العاشر الحكم، خلفًا لوالدته في لحظة تاريخية شهدتها البلاد.

وفي مشهد مؤثر أمام حشد مبتهج خارج قلعة كريستيانسبورغ، أعرب الملك فريدريك عن آماله في أن يصبح "ملكًا موحدًا" للدنمارك في المستقبل.

وفي تصريحاته، أشاد الملك بوالدته التي انتهى عهدها رسميًا عن 52 عامًا على العرش، وأصبحت أول ملكة دنماركية تتنازل طوعًا عن العرش منذ أكثر من 800 عام.

ورغم وصفها بأنها "قضية بسيطة"، إلا أن عددًا كبيرًا من الناس اجتمعوا خارج قلعة كريستيانسبورغ ليشهدوا على هذا الحدث التاريخي.

أثناء حفل التتويج، نطق رئيس الوزراء ميتي فريدريكسن بعبارة "يحيا الملك فريدريك العاشر" ثلاث مرات، فيما أعلن الملك فريدريك استلامه للعرش على الدنمارك وغرينلاند وجزر فارو.

وفي أول خطاب له أمام الشعب، أعرب الملك عن فخره واحترامه وسعادته بهذه المهمة، وأشاد بوالدته ووراثتها "الاستثنائية".

وكان الملك فريدريك عاطفيًا أثناء لقاءه بالجمهور، حيث مسح دموعه خلال مشهد الاحتفال. وتجمع على الشرفة أطفاله، بما في ذلك ولي العهد الأمير كريستيان، الذي أصبح وريثًا للعرش في سن الـ18 عامًا.

وقوبلت قبلة بين الملك فريدريك والملكة ماري، التي وُلدت في أستراليا، بالتصفيق والهتافات من قبل الجمهور.